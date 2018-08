Ángela Anzola, secretaria de la Mujer

“Muchas venezolanas se están prostituyendo en Bogotá por primera vez”

Salua Murad Rodríguez /Twitter: @salua_96

En su paso por la administración, a Ángela Anzola le han encomendado la tarea de velar por los derechos de poblaciones en riesgo. Primero como alta consejera para las Víctimas y ahora como secretaria de la Mujer. En su actual cargo, no maquilla la situación: a pesar de que se han logrado avances, reconoce que hay fallas en la divulgación de la labor de su Secretaría y que es primordial la creación de una nueva política pública de mujer y equidad de género para la cobertura integral de las necesidades de esta población.

¿Cómo va la política de mujeres y equidad de género en Bogotá?

Tenemos programas que involucran a las 14 secretarías. Todas cuentan con un plan donde quedan consignados los compromisos para cerrar las brechas de equidad. Tenemos 20 Casas de Igualdad de Oportunidades, una por localidad, en las que han participado más de 24.000 mujeres en proceso de empoderamiento. Además está la Línea Púrpura, que funciona las 24 horas, y las Casas Refugio, donde recibimos a mujeres que están en riesgo. Hemos hecho 10.000 orientaciones jurídicas y psicosociales, y hemos participado en 285 litigios en lo corrido de este año. Aunque nos toca priorizar, es un servicio que prestamos de manera gratuita.

¿Y los desaciertos?

Esta política pública cumple 14 años, así que hay que actualizarla para cumplir los lineamientos de la Secretaría de Planeación. Esto nos brinda una oportunidad de oro, porque vamos a lograr lineamientos más fuertes, con metas más claras. Además, la idea es tener mejores indicadores, para medir si en realidad estamos avanzando.

¿Qué priorizarán en la actualización?

Los temas cruciales son seguridad, educación y salud, pero no podemos dejar atrás la participación política y la participación en el posconflicto, porque nuestro rol en la paz es muy importante. Realizaremos foros en las 20 localidades, para que las mujeres nos digan qué es lo que quieren. Todo esto teniendo en cuenta que debe ser absolutamente progresivo. No se puede retroceder.

De los inmigrantes venezolanos, el 39 % se queda en Bogotá, siendo las mujeres las más vulnerables. ¿Qué ha implicado esto para la entidad?

No hay un sector social que no se haya dado cuenta de la situación. Lamentablemente, muchas venezolanas han tenido que llegar a ejercer la prostitución en Bogotá. La mayoría, según una caracterización de más de 2.800 personas que ejercen esta actividad, se están prostituyendo en Bogotá por primera vez.

¿Y cómo las están atendiendo?

Desde la Secretaría adelantamos un trabajo con la Casa de Todas, que es nuestra estrategia para atender a la población que ejerce actividades sexuales pagas. Se les está haciendo un acompañamiento con los mismos servicios que prestamos a las colombianas, pero no deja de ser algo muy preocupante y por eso queremos crear una política pública de prostitución antes de que concluya este gobierno. Si bien hemos hecho un trabajo con esta población, nos falta concretar una agenda pública importante. Es un tema difícil y sensible, pero necesario.

Cada semana hay tres feminicidios y el índice de denuncias por violencia intrafamiliar ha aumentado 18 %. ¿Cómo explicar estas estadísticas?

Para nosotras es indicador de que las mujeres nos estamos dando cuenta de que no podemos quedarnos calladas. Mis tías tenían un dicho: “los trapos sucios se lavan en casa”, y eso, básicamente, significaba que teníamos que tolerar todo por cuenta de nuestros hogares. Lo que estamos viviendo es un despertar de la mujeres diciendo que no hay ningún tipo de violencia en nuestra contra que sea aceptable. Por otro lado, el año pasado a esta fecha se habían registrado 61 feminicidios y este año van 47. Es decir, hay una reducción del 39 %. Sin embargo, siguen siendo muchos y lo que queremos es que no haya ninguno.

En cuanto a los casos de violencia interpersonal, ¿cuál es el panorama en la ciudad?

Según las cifras que tenemos en la Secretaría, en el primer semestre de 2018 se denunciaron 4.592 agresiones contra las mujeres. En el 53 % de los casos, aunque los agresores no son familiares, sí son conocidos de la víctima. Además, en comparación con el primer semestre de 2017, se ha evidenciado un incremento del 14 %. También, de las 2.087 denuncias por delitos sexuales que se han presentando en la ciudad, 1.746 han sido contra mujeres. Y en el 86 % de los casos son menores de edad.

¿Cómo revertir estas cifras?

Empoderar a las mujeres y dar a conocer nuestros servicios, porque allí hay bastante trabajo por hacer. Por ejemplo, he tomado taxis manejados por mujeres, y cuando les digo que voy hacia la Secretaría de la Mujer, ellas me preguntan qué es eso o dónde queda. Ahí estamos fallando, porque nuestro objetivo es que las mujeres sepan que es su Secretaria y que les podemos servir en lo que necesiten. Tenemos que hacer un esfuerzo por darnos a conocer más.

Los problemas que menciona son tangibles, pero ¿qué pasa con los mitos colectivos sobre el género?

Los mitos afectan a las mujeres en muchos campos. Por ejemplo, en el hogar y en lo laboral. En el primero, hemos logrado concientizar a los hombres en el tema de las tareas domésticas, pues mientras en Bogotá, a la semana, las mujeres dedican 24 horas de trabajo en casa, en Medellín y Cali son de 27 y 28. Por otro lado, en el campo laboral sigue existiendo una brecha salarial del 32 %, lo que es preocupante. Hay mucho que mejorar, hay muchos mitos, y por eso necesitamos empoderar a las mujeres para que no coman cuento.

¿Qué más hay por mejorar?

Obviamente hay mucho por hacer. Actualmente estamos trabajando junto a la Secretaría de Seguridad para llevarles a las mujeres unidades móviles en las que puedan denunciar. Seguridad ha puesto una suma de $1.000 millones y nosotras toda nuestra capacidad técnica. Esperamos que con la estrategia se pueda prosperar para ayudar a las mujeres a salir de los ciclos de violencia.

¿Qué mensaje final quisiera darles a las mujeres de la ciudad?

Trabajamos para todas las mujeres: las indígenas, las altas ejecutivas, afros, víctimas del conflicto armado, lesbianas, transgénero, entre otras. Tenemos una agenda del enfoque diferencial de las mujeres en toda su diversidad. Bogotá es la casa de todas.