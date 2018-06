Mujer de 75 años en Bogotá terminó en calabozo al olvidar pagar galletas

La mujer sostiene que fue ella quien se percató que no había cancelado los comestibles, por lo que regresó al establecimiento. Tomada de Pixabay - Noticias Caracol

Por no pagar unas galletas en un almacén de cadena en el occidente de Bogotá, al parecer en medio de un olvido, una mujer de 75 años terminó recluida y reseñada judicialmente. El caso se registró en el barrio La Palestina y según reclama la mujer, se trata de una arbitrariedad que hoy la tiene en un lío jurídico.

La implicada es Clara Inés Forero de Ramírez, quien fue detenida el pasado domingo a la salida de un supermercado al no pagar unas galletas cuyo valor no supera los $2.000. De acuerdo con su versión, fue ella quien se percató que no había cancelado los comestibles, por lo que segundos después de salir regresó al establecimiento, donde fue increpada por el personal de vigilancia que le hizo llenar un formulario y dio aviso a la Policía.

“Las galletas las metí debajo de unas taleguitas y al pagar cancelé otros productos. Se me olvidó pagar esas galletas”, aseguró la mujer a Noticias Caracol, quien dijo ser cliente frecuente del almacén, así como residente del barrio La Palestina, donde vive hace 40 años.

Tras el reporte del caso a las autoridades, la adulta mayor fue detenida y trasladada hasta la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía. Aunque horas después fue dejada en libertad, reclama que además de tener que haber compartido con ladrones y jíbaros, ahora deberá enfrentar un proceso judicial.

Vecinos y familiares de la mujer reivindicaron su inocencia y desmintieron que su intención fuera hurtar cualquier tipo de producto. “Mi mamá es una persona completamente honesta que tuvo un olvido, como le puede pasar a cualquiera”, indicó Ángela Ramírez Forero, hija de la mujer.

A su turno, la Policía argumentó que actuó en cumplimiento de la denuncia formulada por el supermercado. “Este es un procedimiento que hace el establecimiento, que tiene autonomía de instaurar una denuncia o no, y son quienes toman esta decisión”, manifestó el coronel Carlos Andrés Hernández, comandante de la estación de Policía de Engativá.

A la espera de que se resuelva el pleito, cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) señalan que el año pasado las cadenas de supermercados reportaron pérdidas por $226.624 millones por hurtos. Sin embargo, el 51 % de esos hechos son atribuidos a funcionarios o empleados de las mismas cadenas y el 43 % a clientes, responsables de $97.000 millones en pérdidas.

* * *

