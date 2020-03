¡Ojo! Alcaldías Locales de Bogotá no están entregando mercados por emergencia sanitaria

Varias personas han llegado a las sedes de las Alcaldías de sus localidades para reclamar supuestos mercados gratuitos que prometieron en redes sociales. El Distrito aseguró que esto no es cierto e hizo un llamado a la calma.

Nuevamente el Distrito tuvo que salir a desmentir información que está circulando por redes sociales, cadenas de WhatsApp y voz a voz. Esta vez se trata sobre supuestos mercados que estarían entregando las Alcaldías Locales a poblaciones vulnerables, previo al inicio de la cuarentena decretada en todo el país a partir del miércoles. La alcaldesa Claudia López reiteró su llamado a verificar la información que reciben por los diferentes canales. Entre tanto, la Secretaría de Gobierno desmintió la entrega de mercados en las alcaldías de la capital e hizo un llamado a la calma a la comunidad, que se ha mostrado ansiosa a un día del confinamiento obligatorio en todo el país.

La Alcaldía de Bogotá tiene habilitada la línea 195 para resolver las inquietudes y recibir los llamados de emergencia de personas que no tienen refugio o comida. En varias ocasiones, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López aseguró que los bogotanos no debían sentirse angustiados por nada: “nadie se va a quedar sin techo y sin comida, no se preocupen, que de eso nos encargamos nosotros”, dijo.

Sin embargo, las declaraciones y promesas no se han materializado, por lo que muchos habitantes de población vulnerable se congregaron este martes frente al Palacio de Liévano, en la Plaza de Bolívar, a pedir ayuda para el tiempo de cuarentena. Las autoridades policivas y del Distrito tuvieron que intervenir para dispersar a la multitud. También en Soacha, se registraron desórdenes a manos de vándalos, que destrozaron un supermercado y aprovecharon para saquearlo. A pesar de que la Policía llegó rápidamente, las personas ya habían huido del lugar.

Por ahora, la fuerza pública concentra sus esfuerzos para evitar los desmanes y congestiones que se presentan en diferentes puntos de la ciudad, mientras que la alcaldesa López pide que verifiquen toda la información que reciban, en la página de la Alcaldía de Bogotá.

