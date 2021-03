Por robarlo, delincuentes golpearon con un ladrillo a un ciclista en Bogotá

El ataque sucedió en la Autopista Norte, sobre la calle 150. Por los golpes que sufrió el hombre recibió una incapacidad de un mes.

Otro caso de inseguridad se presentó en Bogotá. Un ciclista, que transitaba por la Autopista Norte, sobre la calle 150, fue abordado por delincuentes que lo atacaron con cuchillos, palos y hasta un ladrillo, con el fin de robarle su bicicleta. El hombre terminó gravemente herido, recibió una incapacidad de un mes y tendrá que someterse varias cirugías.

Juan Carlos Rodríguez es la víctima del hecho. De acuerdo con Blu Radio él se iba a encontrar con un amigo cuando fue atacado por tres criminales. “Tres hombres salieron detrás del árbol y me metieron varios golpes que me destruyeron la cara, la boca y la nariz. Ya no me acuerdo de nada más, no sabía que había pasado cuando me levanté y estaba en la ambulancia”, relató.

Rodríguez aseguró que temió por su vida, pues estuvo varios minutos inconsciente en la vía. “Cuando le levantó veo el charco de sangre, me pudo haber pasado un carro por encima no sé, cualquier cosa y estuve tirado en la vía varios minutos. Ya puse la denuncia porque tengo varias cirugías pendientes, tengo un mes de incapacidad, pero puede ser más por el tema de la recuperación y las terapias”, indicó.

Cabe recordar que, durante el 2020, el hurto a bicicletas fue el delito que más aumentó en la capital. Aunque el Distrito ha implementado labores de vigilancia y control, junto con la Policía, en las ciclorrutas de la ciudad, los ciudadanos aseguran que los casos se siguen presentando con frecuencia.