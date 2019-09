¿Qué hacer si le cobran de más en el servicio de aseo?

Son varios los casos de presuntas inconsistencias en el reciente cobro al servicio de aseo, que tradicionalmente se ha hecho a través de la factura de acueducto y alcantarillado. A El Espectador llegaron un par de reportes, como el de una familia de Usaquén que pasó de pagar $88.000 a $182.000 o el de otra en la localidad de Santa Fe, que pasó de $40.000 a $128.000.

Coincidencialmente las quejas surgieron justo después de que Promoambiental, encargado de recoger la basura en siete localidades del oriente de Bogotá, anunció que agosto sería el último mes que cobrarían el servicio a través del recibo de agua, para hacerlo a partir de septiembre con el de la luz.

El Espectador consultó a Promoambiental y al Acueducto si las denuncias por inusuales incrementos obedecían al cambio de facturación.

La Empresa de Acueducto de Bogotá respondió que su papel únicamente obedece a anexar en su factura los valores que Promoambiental envían para cobrarle a cada usuario. El operador de aseo, por su parte, aseguró que como siempre los cobros se hacen mes vencido y que de ninguna manera están realizando cobros anticipados producto del cambio en la facturación.

La decisión de cobrar a través de la factura de energía, según el gerente de Promoambiental, Vladimir Jaramillo, se tomó por dos razones: que Enel-Codensa cobra cada mes y no cada dos como el Acueducto, hecho que les significa mayor flujo de caja, y que el prestador del servicio de energía llega a más hogares, por lo que les podrán cobrar a más usuarios.

Para Promoambiental esto se traduce en pasar de cobrarles a 660.000 usuarios a más de 700.000, sin contar que, según datos del director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), Diego Felipe Polanía, mientras el Acueducto alcanza un 90 % de recaudo en la ciudad, Enel-Codensa puede llegar al 96 %.

Pero, ¿por qué el cobro del aseo se tiene que incluir en el recibo de otro servicio y no hacerlo de manera individual? Según Polanía, el asunto es complejo, ya que a un usuario le pueden cortar la luz por no pagar, pero no el del aseo, porque no es tan fácil para un camión de basura identificar si una casa pagó o no.

¿Qué le cobran a un usuario?

Para comenzar, vale resaltar que para los estratos uno, dos y tres la tarifa es subsidiada(70, 40 y 15 %); el cuatro paga la tarifa plena, y los cinco y seis pagan recargos del 50 y el 60 %. A partir de ahí, para identificar las variaciones en la factura, es clave saber qué está pagando.

Según la CRA, el recibo lo integran costos fijos y variables. En los fijos están el barrido de calles y limpieza de vías, la limpieza urbana y la comercialización por suscriptor, que incluye la logística para que la factura llegue a su casa, tener puntos de recaudo y el sistema de información. En promedio, para alguien estrato cuatro no debería superar los $10.000.

Entre los cargos variables están el cobro por recolección y transporte, la disposición final (dejarlo en el relleno sanitario), el tratamiento de lixiviados (líquido contaminante que genera la basura) y el aprovechamiento, que es lo que se les paga a los recicladores. Su valor depende de las toneladas recogidas al mes, cuyos costos se dividen entre los usuarios. Es decir, a más basura, más tendrá que pagar.

Los cambios en la facturación

Ahora bien, con la decisión de Promoambiental de facturar con el recibo de la luz, el cambio más significativo se verá en la frecuencia del cobro. Los usuarios de las siete localidades en las que opera el concesionario (Sumapaz, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, La Candelaria, Chapinero, Usaquén) dejarán de pagar el recibo cada dos meses para hacerlo mensual.

Según el gerente de la compañía de aseo, en teoría, el valor a pagar de ahora en adelante debería ser la mitad de lo que se viene pagando en promedio cada dos meses con el recibo del agua. Es decir, si una familia pagaba $40.000, ahora debería pagar $20.000. Sin embargo, deben recordar que esas son cifras de referencia y no deben tomarse literal, ya que el cobro varía debido a temas como la cantidad de basura que genera cada localidad.

En lo que sí existirá un aumento será en el costo de comercialización. Según la norma, cobrar el aseo con la factura de Acueducto es más barato que hacerlo a través de la factura de energía. Según la CRA, con la primera el operador puede cobrar hasta $1.928. Con las otras, puede ser hasta $2.884, es decir, $956 más. No obstante, según Promoambiental, en promedio el incremento será de $300.

Pero, ¿qué hacer si se presenta un cobro inusual? Según el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), en primera instancia el usuario tiene el derecho de presentar la queja ante la empresa prestadora del servicio. En caso de que no responda o que la respuesta no lo satisfaga, puede llevar su caso ante la Superintendencia de Servicios Públicos.

Allí analizarán la situación y, de hallar inconsistencias, se le podrá exigir al prestador la devolución del dinero, que por lo general se hace descontando el saldo de las próximas facturas. A esto se podrían sumar multas por actuaciones irregulares, ordenar planes de mejoras (para que la situación no se repita) y, en el peor de los casos, tomarse la empresa.

Por ahora la transición en el cambio de facturación del servicio de aseo ya está en marcha en dos zonas de la ciudad, lo que obliga a cada usuario a reorganizar su presupuesto para el pago de servicios públicos, pues si bien notará una disminución en el recibo del agua, el golpe lo sentirá en el de la luz.

