¿Qué implica que Bogotá se declare en alerta naranja?

Bogotá superó el 50 % de ocupación de sus camas en las Unidades de Cuidados Intensivos, lo que implica que está a un paso de declararse la alerta naranja. Experto asegura que, si esto pasa, la cuarentena debe ser más estricta si se quiere evitar un colapso en el sistema de salud de la capital.

El próximo viernes 12 de junio, tras un monitoreo de 24 horas a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en Bogotá, el Distrito determinará si la ciudad entrará en alerta naranja o no. Esto, después de que se conociera que Bogotá superó el 50 % de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), el Distrito ha anunciado la posibilidad de que la ciudad entre en alerta naranja, pero, ¿qué significa esto? Consultamos a un experto para saber que implicaría entrar en este estado y cuáles son los riesgos que se enfrenta la ciudad.

Luis Jorge Hernández, experto en Salud Pública de la Universidad de Los Andes, explica qué implica para la ciudad entrar en este nuevo estado. Según el analista, “esto quiere decir que estamos en un nuevo riesgo de saturación en los servicios de salud, lo que puede conllevar que las camas disponibles en este momento para COVID -19 se ocupen en menos de 15 días”.

Hernández dice que, si no hay disponibilidad en las UCI, la tasa de mortalidad puede crecer, dado que serían menos personas las que podrían acceder a los cuidados necesarios. “Fue lo que pasó en Nueva York, Italia y España. El riesgo más grande es la facilidad con la que podemos subir al 75 %”, agregó.

El experto también advierte que ya hay hospitales que están al 100 % de ocupación, como el caso del Hospital San Ignacio o el de Kennedy mientras que otros están a punto de llegar a su tope, como la Fundación Cardioinfantil.

¿Cuál es el paso a seguir?

Conociendo el riesgo que conlleva que la ciudad se quede sin espacio en las UCI, el reto que enfrenta el Distrito y el sector de la salud es lograr desacelerar el aumento de casos en las unidades, para que el sistema no colapse.

“Tenemos que actuar rápidamente, porque nosotros deberíamos tener 2.000 UCI, pero no las tenemos, y no van a llegar todavía. Por eso hay que evitar que la gente llegue a las unidades y para eso es necesario reforzar la cuarentena”, aseguró Hernández.

Para el experto, la reactivación no se puede seguir flexibilizando como se ha venido haciendo en las últimas semanas, pues considera que no se ha hecho de la mejor manera teniendo en cuenta que se han presentado aglomeraciones y todavía hay personas que no siguen los protocolos sanitarios.

“Todavía no ha llegado el pico, pero nos estamos acercando. Cada vez son más casos confirmados y la mortalidad diaria esta entre 50 y 60 personas diarias, mientras que dos semanas atrás estaba en 16 personas”, dijo Hernández, quien agregó que la idea es llegar al pico rápidamente, pero que la mayoría de los casos no sean críticos.

Por ello, para el experto es vital tomar nuevas medidas frente a las excepciones de la cuarentena, pues para que una persona salga de una UCI deben pasar al menos 15 días, por lo que es un proceso largo, y de no tomar las medidas correctas, en ese mismo lapso pueden ocuparse todas las unidades de la capital.

¿Y las medidas del Distrito?

Hasta el momento, la Secretaría de Salud ha anunciado algunas medidas que tomaría en caso de decretarse la alerta. Sin embargo, solo se conocerán el lunes 15 de junio, cuando la alcaldesa Claudia López, en compañía del ministro de Salud, dictarán las nuevas medidas para la ciudad.

La entidad realizaría un control de la oferta y disponibilidad de camas de Cuidados Intensivos e Intermedios de la red pública y privada del sistema de salud de Bogotá, con el fin de garantizar la prestación de los servicios de salud a toda la población, evitar complicaciones de casos y posibles muertes por el virus y hacer un uso inteligente y eficiente de las camas para cuidados críticos.

También, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) estaría a cargo del proceso de traslado, definiendo el prestador a dónde deben remitirse los pacientes que requieran atención en salud para cuidados críticos e intermedios por COVID-19. Además, se gestionaría con instituciones prestadoras de servicios de salud el tema de personal médico y recursos biomédicos.

De igual forma se definiría cuales son las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) que tienen más casos positivos de COVID – 19, lo cual busca intensificar la gestión individual del riesgo en toda la población, pero especialmente en aquellas de mayor vulnerabilidad.

Finalmente, otra de las medias sería mantener un seguimiento estricto de los casos positivos para que se garantice el cumplimiento del asilamiento obligatorio en sus hogares y que, en caso de incumplir con las medidas, sean sancionados.