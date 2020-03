Dice la saliente personera distrital

“Quiero ser la primera procuradora general en la historia del país”

Mientras en los corrillos políticos ya suenan varios nombres de quienes aspiran a reemplazar a Fernando Carrillo en la Procuraduría General de la Nación, la saliente personera de Bogotá anunció su aspiración públicamente. Carmen Teresa Castañeda, quien terminó este fin de semana su labor al frente del ente de control distrital, anunció que, luego de unas breves vacaciones, comenzará lobby para tratar de que la incluyan en la terna de la que saldrá el próximo jefe del ministerio público en el país. Como carta de presentación tiene su trayectoria y el balance de la gestión al frente de la Personería Distrital, que, según ella, fue positivo.

¿Cuál es su balance en la Personería?

Muy postivo. Me voy con la satisfacción del deber cumplido y de haber llenado las expectativas del Concejo que me eligió. Sé que cumplí con mi vida y compromiso profesional.

¿Cuáles cree que fueron sus principales aciertos?

Creo que haber aumentado nuestra intervención ante las autoridades judiciales y administrativas; el trabajo en temas de género, en el que reforzamos las agencias especiales como representante de los derechos de las víctimas. También un tema clave como el hacinamiento en las estaciones de policía y las URI, en el que cada año hicimos alertas.

¿Por qué queda la sensación de que no se llegó a ninguna solución?

Porque son problemas estructurales. En el tema del hacinamiento en las estaciones, por ejemplo, uno se tiene que preguntar cuál es la causa y la respuesta es que no hay cupos carcelarios. El problema es del orden nacional, que no cuenta con suficiente infraestructura. Y si uno piensa más allá de la política criminal, uno encontraría varias razones en el tema social.

Y en la lucha contra la corrupción…

Cuando asumí encontramos 3.600 expedientes a los que no se les había dado trámite. En este periodo atendimos más de 10.000 casos, de los cuales 6.446 se nos convirtieron en expedientes disciplinarios, de los cuales casi la mitad los remitimos a las oficinas de control interno, porque los consideramos de menor trascendencia. Sin embargo, nosotros logramos destituir a casi 137 funcionarios, con plenas garantías para los investigados, de los cuales casi ochenta trabajaron en las alcaldías locales de las últimas tres administraciones. La mayoría por desconocer los principios de la contratación estatal.

¿Todos por corrupción?

En su mayoría sí. Cuando usted se salta el principio de la planeación o el de selección objetiva, para darle el contrato a un amigo, es corrupción. Cuando uno empieza a ver que son contratos multimillonarios, como los que descubrimos a finales de 2016, en los que descubrimos que se había pavimentado tres veces una misma calle, eso es corrupción.

Es claro que la corrupción sigue enquistada en las alcaldías locales. ¿Qué hacer para extirparla?

El tema de la corrupción es de ética. Acá se debe tener un administrador público que conozca la ley y con experiencia, pero con la convicción de trabajar bien. Pero lo que hemos visto es que algunos llegan con un interés de llenar sus arcas particulares y, como lo dijo un magistrado de la Corte Constitucional, mientras el funcionario público no tenga y no viva con la convicción de sobrevivir con su sueldo, esto no va a cambiar.

¿Qué responsabilidad tiene la administración distrital?

Es complicado. Y el asunto es que somos muy solapados y todo el mundo habla de emprender acciones donde se vea la transparencia, pero al final no lo logra y la responsabilidad se diluye. Hoy se hace un examen, la JAL elige una terna y el alcalde escoge. Pero en caso de alguna irregularidad, nadie asume. Por eso considero que a los alcaldes locales los debe escoger el alcalde, para que sean personas de su absoluta confianza, para que pueda existir un ejercicio de responsabilidad política.

¿Hay que cambiar el método de elección?

Claro y por una cuestión sencilla: ellos manejan recursos públicos. Y para que haya un ejercicio de transparencia, debe existir alguien que dirija el manejo de los dineros. Pero el alcalde local hoy no le responde políticamente a nadie. Ni siquiera a los ediles, que lo postularon. Si usted como alcalde tiene una responsabilidad política, eso sí tiene un costo y es el descrédito, que es lo único que sirve aquí. Pero ese concurso ¿para qué ha servido? Es una incoherencia absoluta, porque al final solo responden para lo que les conviene, pero para el resto no.

¿Pero es el mismo proceso para personero y contralor?

Es que la meritocracia no puede funcionar para los cargos directivos. Yo me presenté y gané, pero esos cargos directivos no deberían atornillar a una persona. Lo que pasa es que como todo se politiquea. La excusa para el actual modelo de elección es que supuestamente el cargo de personero representa mucho poder. ¿Poder para qué? Eso depende del interés con el que se llegue, que puede ser para poner a funcionar bien una entidad o para joder y presionar a los demás, con la potestad disciplinaria y extorsionar a los secretarios. El problema de la corrupción está en la cabeza y el corazón de la gente.

¿Qué encontraron en la depuración de procesos disciplinarios?

Encontramos unas atrocidades que estaban estancadas. Decimos lo que sancionamos, pero lo que archivamos por malas investigaciones no tiene nombre. Cuando descubrí eso, les dije a los funcionarios: “Tienen experiencia, pero me extraña es que hay abogados con veinte años de experiencia que cometen torpezas evidentes, para ayudar a los disciplinados”. Ese problema lo tuve y me faltó tiempo para hacer una operación encubierta para haber desenmascarado la corrupción en la entidad. Esa es una de mis grandes insatisfacciones.

¿El nuevo personero debe pensar en una depuración en la entidad?

Yo la hice, pero sí podría llegar a hacerlo. Yo saqué a muchos funcionarios, pero realmente lo que toca es judicializar.

¿Qué tareas le quedarían al próximo personero?

Tiene que seguir una lucha sin descanso por seguir combatiendo la corrupción. En el tema de alcaldes locales nosotros le apuntamos a un tema estratégico: la contratación para la malla vial local, que es por donde se van gran parte de los recursos. Al nuevo le tocará seguir buscando, con una mirada muy estratégica, otros frentes por donde se diluyen los recursos y hacer acciones preventivas, para no tener que llorar los recursos que se robaron.

¿Qué viene para usted?

Voy a descansar, visitar a mi hija, quiero volver a estudiar y empezar un proceso para poner a consideración mi nombre a la Procuraduría General de la Nación.

¿Cómo promocionará su nombre?

El candidato debe ser ternado por la Corte Suprema, el presidente de la República o el Consejo de Estado. Yo quiero postularme ante la Corte. Considero que es la esencia y la razón de ser del sistema judicial y estaría honrada de que los magistrados tuvieran en cuenta mi nombre.

¿Cómo ve el camino?

Lo quiero recorrer tranquilamente. Tengo que presentarles a los magistrados mi trabajo y mi aspiración, de ser la primera mujer en ocupar el cargo de procuradora general de la Nación. Luego tendré que hacer el recorrido en el Congreso, para mostrarles mi interés de seguirle aportando al país. Quiero hacer el ejercicio. Gane o no gane, es positivo. Lo quiero hacer oficial, porque no quiero estar en los corrillos.

