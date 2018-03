Se plantarán 180 árboles en conmemoración del Día de la mujer en Bogotá

Dentro del plan que adelanta el Jardín Botánico para plantar más árboles en Bogotá, este jueves adelantan una nueva jornada dedicada a las mujeres. En esta ocasión escogieron cuatro puntos en los que se sembraran plantas ornamentales y árboles para embellecer los espacios públicos.

De acuerdo con el Jardín, este miércoles se realiza la siembra de 180 árboles y 500 plantas de especies como yarumo, caucho sabanero, roble, palma de cera y guayacán de Manizales, que tienen condiciones especiales para soportar las condiciones urbanas y mitigar la contaminación que genera el alto flujo vehicular.

La jornada comenzó a las ocho de la mañana de este jueves, en los sectores de la calle séptima con cárrera quinta, en Playa Alcalá sobre la carrera 52 con calle 29 sur, en la calle 116 con carrera 15 y en la calle 12K con Calle 23A sur en la localidad de Rafael Uribe.

Esta actividad hace parte del plan de arborización que se adelanta en la ciudad y en el que, según el Distrito, se han plantado en la capital 77.300 nuevos árboles, de los cuales 31.000 se encuentran ahora en el espacios públicos, con lo que se pretende ampliar las zonas verdes de al ciudad y así crear espacios de armonía.

Para lograrlo, se han realizado intervenciones en diferentes partes de la ciudad, donde no solo se han sembrado árboles sino además organizando las zonas ya arborizadas, ya que según Ricardo Pacheco, jefe de arborización del Jardín Botánico, en años pasados hubo arborizaciones con especies no aptas para la ciudad o la zona, así como muchas personas han sembrado plantas frente a sus casas que no obedecen al plan paisajístico de la ciudad.

Estas plantaciones también obedecen, según Pacheco a los microclimas en la ciudad, ya que hacia el norte, en los barrios más cercanos a los cerros orientales el ambiente suele ser más húmedo, mientras que en el sur la temperatura puede ser más alta que en otras zonas de la ciudad.