En la jornada, que se llevará acabo el próximo 22 de octubre a las 9:00 a.m., no se realizarán evacuaciones masivas, con el fin de que no se generen aglomeraciones que representen un riesgo por la emergencia del COVID-19.

En octubre, Bogotá realizará un simulacro de autoprotección, con el fin de recordar las acciones que se deben tomar en caso de que se presente una emergencia, sin embargo, debido a la pandemia por el COVID-19, en el ejercicio no se harán evacuaciones masivas, para evitar las aglomeraciones.

La jornada está programada para el próximo 22 de octubre a las 9:00 a.m., que será dirigida por el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger), busca fortalecer la capacidad de respuesta durante emergencias en la capital.

“Leer bien nuestro entorno, ubicar el sitio más seguro dentro del lugar donde estamos, verificar e identificar los servicios de agua y gas para poder desconectarlos y evitar así que se conviertan en un factor de riesgo. Además, debemos tener a la mano el kit de emergencias básico y cuidar de las personas a nuestro alrededor. Recuerden que este año no se trata de evacuar, sino de aprender a autoprotegernos en el lugar donde estemos”, explicó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Como no se harán evacuaciones, la idea es que los bogotanos puedan encontrar puntos seguros dentro de sus casas, en donde puedan resguardarse en caso de una emergencia. “El objetivo del ejercicio es promover prácticas de autoprotección que contribuyan a fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de los habitantes de Bogotá ante cualquier emergencia. De este modo, apostamos por reducir la afectación, daño o pérdida de vidas, el ambiente, los bienes, infraestructura y patrimonio en general en nuestra ciudad”, dijo el director Idiger, Guillermo Escobar Castro.

¿Qué hay que hacer el día del simulacro?

Entre las 9:00 a.m. a 11:00 a.m. se debe establecer una señal para iniciar con el simulacro, ya sea en casas o empresas. Una vez comience, hay que observar y analizar el entorno y, asimismo, conservar la calma durante el ejercicio. Es importante tener a la mano un kit de emergencias que contengan los siguientes elementos: agua, comida enlatada, pito, linterna, radio, botiquín de primeros auxilios con medicamentos indispensables y fórmulas médicas, documentos personales, guantes.

Por otro lado, es necesario tener establecido un plan de emergencias que tenga protocolos, elementos de protección personal, como un casco, una careta, guantes y gafas. De igual forma, debe garantizarse elementos de bioseguridad, como tapabocas, alcohol y gel antibacterial.

Es clave recordar que no se realizarán evacuaciones y que, en caso de tener mascotas, es importante tenerlas cerca.