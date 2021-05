Se siguen conociendo videos de abuso policial en Bogotá

En la noche de este jueves se lanzaron alertas por dos videos en los que se ven a uniformados rodeando a dos jóvenes, uno de los cuales fue trasladado a un CAI de la zona y otro golpeado. Policía señala que corrobora el otro video difundido en redes sociales.

En medio de las manifestaciones de este miércoles 5 de mayo en Bogotá se conocieron dos videos, donde se evidencian nuevos casos de posible abuso policial. En las imágenes, en hechos aislados y de los cuales no se conocen más detalles que los hay en las grabaciones, se ven que uniformados del Esmad de la Policía rodean a dos jóvenes. En uno, se lo llevan detenido. En otro lo golpean y hasta le disparan a quemarropa, lo que se supone es una proyectil no letal. Como los videos son similares, en algunas publicaciones se creyó que se trataba del mismo caso.

En uno de los videos, que se toma desde un segundo piso, se ve como uniformados en dos motos se bajan junto al vehículo de una misión médica y lanzan una aturdidora a un lado. Posteriormente, le piden a los tres pasajeros del carro que se bajen y a partan a uno, al que botan al piso y posteriormente cogen del cuello, para llevarlo a la acera donde comienzan a pegarle puños y patadas.

Cuando el hombre intenta correr, uno de los miembros del Esmad dispara una aturdora hacia donde se dirige el sujeto. Luego otro Policía lanza lejos una bicicleta, que al parecer es de la persona a la que golpearon. Finalmente ese mismo uniformado le grita “no sea sapo” a la persona que está grabando y reclamando por el abuso.

Esto es el ESMAD... Pasó a las 11:45 p.m. en el Barrio Policarpa. La policía y el ESMAD bajaron a un chico de un carro de primeros auxilios, lo golpearon, dañaron su bici, él se soltó, le dijeron que se fuera y dispararon sin impactarlo y al ver que los grababan empezaron a... pic.twitter.com/Lt15TWhKsJ — Mauricio Vanegas (@Marovaan) May 6, 2021

En otra grabación se ve a uniformados en ocho motos rodeando a un joven, al que obligan a subir en uno de los vehículos. En otra toma se ve como la gente alrededor insiste en que no se lo lleven, pero los uniformados, antes de marcharse, gritan que el joven está armado, a lo que las personas responde: “no le creo”, “armados están ustedes”.

Urgente🚨

La policía por el barrio Policarpa arremetió a sangre y fuego y se acaba de llevar un chico justificando que estaba armado, lo cual es falso.

Entre sus pertenencias estaba el nombre de Julián Espinosa. @wilsonariasc @heidy_up @CarlosCarrilloA @cancinodiegoa pic.twitter.com/JoMnETmAOt — Angela Zamudio (@anngela99) May 6, 2021

En principio, se dijo que ambos videos correspondían a un abuso policial, que se presentó cerca de la media noche en el barrio Policarpa, pero no era así. En diálogo con este medio, el joven capturado por la Policía en la noche del 5 de mayo en Policarpa y quien prefirió mantener su nombre en reserva, señaló que él corrió tras escuchar las detonaciones de los artefactos lanzados por los uniformados. “Yo no estaba tirando piedra, ni nada”. A pesar de eso, lo rodearon y se lo llevaron como se ve en el video.

Aunque indica que lo amenazaron con que lo iban a judicializar, al final no les hicieron nada. “No tenían razones, me montaron en una moto y me estaban acusando de algo que yo no hice y sí me botaron mis cosas a la calle y mi cédula que no aparece. Me llevaron al CAI y me decía: ‘cállese, porque sino le enseño cuál es mi justicia’, pero en sí no me pegaron. Yo tenía todo en regla, pero me sentí robado. Me preocupan mis papeles”, dijo el joven.

Con respecto a la otra grabación (la del joven golpeado), no se tiene información exacta de dónde fue ni quién es. La organización Boroló, que defiende el derecho a la protesta pacífica y en medio del paro ha estado recibiendo denuncias de casos de violencia, verificó que el video no fue tomado ayer, pero hasta el momento no se tiene más información al respecto.

La Policía, por su parte, afirma que ha recibido varios videos que están circulando y en este caso específico se indaga si fue en Bogotá o en el marco de las manifestaciones del Paro Nacional que inciaron el pasado 28 de abril, debido a que se han revivido videos de anteriores abusos policiales.

Al llamado de las autoridades de tener cuidado con la información que llega por redes sociales, se le suman los múltiples canales que se han abierto en la ciudad para denunciar este tipo de hechos en medio del paro nacional. Boroló habilitó la línea 3013512410 y el correo borolo.contacto@gmail.com, mientras que Temblores tiene habilitada la plataforma Grita https://www.temblores.org/grita para facilitar la denuncia de violencias policiales.

Por su parte, el Distrito recibe este tipo de denuncias a través de el número 3022406705 y el correo electrónico denuncias.fuerzapública@gobiernobogota.gov.co.