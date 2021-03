¡Tome nota! Estas son las recomendaciones si va a viajar en Semana Santa

La Terminal de Transporte, el Aeropuerto Internacional El Dorado y la Secretaría de Movilidad se preparan para esta semana, en la que la demanda de viajeros aumenta. Si tiene planeado salir de la capital, conozca las recomendaciones que debe tener en cuenta.

El país vivirá otra Semana Santa atípica, aunque, esta vez, los viajes por tierra y aire están permitidos, por lo que la Terminal de Transporte, el Aeropuerto Internacional El Dorado y la Secretaría de Movilidad prepararon puestos de control y protocolos de bioseguridad para atender a los viajeros. Conozca todas las recomendaciones.

Si va a viajar por carretera

La Secretaría de Movilidad ha colocado puestos de control en las entradas y salidas de la capital. Recuerde que, si va a transitar por la Autopista Sur, debe tener en cuenta que el municipio de Soacha implementó pico y placa. Para saber como funciona y qué desvíos hay habilitados, consulte la siguiente nota: Soacha, con pico y placa este puente festivo y durante el retorno de Semana Santa.

La entidad también emitió las siguientes recomendaciones:

* Revise el estado técnico-mecánico del vehículo, cuente con el kit de carretera y la documentación al día del vehículo.

*Asegúrese de que todos los ocupantes del vehículo lleven puesto correctamente el cinturón de seguridad.

*Planifique la ruta y consulte aplicaciones para revisar la mejor ruta hacia su destino. Es una buena forma de conducir con seguridad y prevenir cualquier tipo de imprevisto.

*Mire el estado de las carreteras. Es una forma de garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.

*Evite las maniobras riesgosas como los sobrepasos o el tránsito por vías o sentidos no autorizados.

*Antes de conducir, evite el consumo de sustancias alcohólicas, psicoactivas o medicamentos que puedan afectar su capacidad de atención. Recuerde que conducir embriagado lleva a la imposición de sanciones económicas, la inmovilización del vehículo y hasta la suspensión de la licencia.

*No use equipos móviles o tabletas o elementos tecnológicos que afecten su concentración al momento de conducir.

*Realice pausas después de conducir por más de dos horas. Detenga el vehículo en un sitio seguro, camine un poco y estire los músculos de su cuerpo.

*Madrúguele al plan éxodo y retorno. Tome buses intermunicipales en sitios autorizados y no use transporte ilegal, ya que este no cuenta con los seguros autorizados en caso de un siniestro vial ni con los permisos de ley para transitar como servicio público.

*Cumpla con las normas de tránsito para garantizar su seguridad y reducir el riesgo de cualquier tipo de siniestro vial.

* No ingrese a la calzada de Transmilenio a menos de que las autoridades de tránsito la habiliten.

Si va a tomar un bus en la Terminal de Transporte

Para esta semana la terminal espera movilizar a más de 300.000 pasajeros. Con el fin de evitar aglomeraciones, se ha habilitado la siguiente página web https://www.terminaldetransporte.gov.co/ para la compra de tiquetes. Allí los interesados podrán revisar los destinos disponibles y los horarios habilitados.

“Junto con las entidades de salud, seguridad, vigilancia y control hemos estructurado un plan logístico para que los usuarios de nuestras tres Terminales (Salitre-Norte-Sur) se trasladen a su destino de manera segura”, dijo Ana María Zambrano Duque, Gerente de la Terminal de Transporte de Bogotá.

Tanto la terminal como los vehículos son desinfectados periódicamente para garantizar las medidas de bioseguridad. Las recomendaciones a los usuarios son tomar los buses de las 90 empresas operadoras dentro de las instalaciones de cualquiera de las tres Terminales de Transporte para garantizar que el automotor cuente con las inspecciones técnicas y cumple con los protocolos de sanidad.

Recuerde que el uso del tapabocas, el distanciamiento social y el constante lavado de manos son medidas obligatorias para movilizarse.

Si tiene un vuelo desde El Dorado

Al igual que la terminal, el Aeropuerto Internacional El Dorado ha reforzado los protocolos de bioseguridad para recibir a los viajeros esta semana. El puerto aéreo espera movilizar a más de 50.000 personas. “Durante Semana Santa es posible que los viajeros tengan que esperar en las filas de ingresos a la terminal, entre 10 y 15 minutos, ya que se debe cumplir con los procesos de bioseguridad impuestas por el gobierno nacional, por esto les recomendamos llegar con dos horas de antelación para vuelos nacionales y tres horas para internacionales”, explicó Tomás Aragón Palacios, gerente de Operaciones de OPAIN.

Para agilizar estos procesos se habilitarán dos puertas adicionales para el ingreso y salida de pasajeros, se adecuará otro parqueadero para evitar la congestión vehicular en la terminal y se aumentará el número de colaboradores que atienden a los usuarios. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

*Descargue CoronApp y verifique su estado de salud y los datos de vuelo.

*Descargue Check- Mig para viajes internacionales.

*Verifique los requisitos especiales de la ciudad o el país adonde se dirige.

*Llegue con tiempo a El Dorado: 2 horas de antelación para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales.

*Imprima o genere digitalmente su pasabordo de vuelo desde la página de la aerolínea.

*El ingreso de acompañantes al aeropuerto no está permitido, solo podrá ingresar el pasajero.

*Si lo lleva un familiar o amigo al aeropuerto, su acompañante deberá dejarlo en las zonas permitidas y retirarse de manera inmediata.

*Utilice en todo momento el tapabocas de manera correcta, es decir, cubriendo boca y nariz.

*Conserve mínimo dos metros de distancia de otras personas.

*Lave sus manos constantemente.