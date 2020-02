Transportadores de carga dejarán de traer alimentos a Bogotá

El presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores afirmó que no llegaron a ningún acuerdo con la Alcaldía de Bogotá para flexibilizar las medidas restrictivas a los vehículos de carga y, por tanto, determinaron no entrar a la capital.

El presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores, Jorge García, afirmó que los camioneros que transportan alimentos no entrarán a Bogotá, hasta que la Alcaldía derogue el decreto 840 que condiciona y restringe la circulación de los vehículos de carga en la ciudad.

“Este decreto hablaba de una restricción razonable entre comillas, pero esta semana aumentaron la dosis y nos metieron en cintura desde el 7 de febrero, con una restricción a los vehículos que tienen 10 años en adelante”, indicó el líder gremial.

Y es que, con la declaratoria de alerta amarilla en el suroccidente de la ciudad, los vehículos de transporte de carga de modelos superiores a 10 años no pueden circular en un polígono definido que comprende localidades como Kennedy, Bosa, y parte de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Puente Aranda y Fontibón, desde las 5:00 a.m. hasta las 11:59 a.m. y desde las 5:00 p.m. hasta las 9:59 p.m.

“Ante esto usted no tiene garantías porque así quiera entrar ¿cómo lo hace? Por ejemplo, llegó a Corabastos, descargó su viaje y de ahí no se puede ir hasta las 12:00 del mediodía. Desde esa hora hasta las 5:00 de la tarde, solamente se puede mover con un flujo vehicular tremendo, porque hay demasiados camiones represados y entonces se va a demorar unas cuatro horas en llegar a otro sitio a buscar otro viaje”, argumentó García.

Agregó que se hicieron varios esfuerzos por llegar a un acuerdo con la administración Distrital. De hecho, afirmó que hablaron este lunes con la Secretaría de Ambiente y ellos insistieron en que estos vehículos expulsan una gran carga contaminante.

“El ACPM es el que causa toda la contaminación en el país y nosotros demostramos técnicamente que se debe revisar cuál es la calidad de combustible que nos están vendiendo a los colombianos. Después de eso, sí nos pueden exigir que no contaminemos. Nuestros carros están repotenciados, tenemos revisiones tecno mecánicas que cumplen con los estándares de emisión de gases y, por lo tanto, esta medida nunca fue conciliada”, dijo el presidente del gremio.

Además, García considera que los buses del SITP, de Transmilenio, recolectores de basura y otros vehículos de servicio público también contaminan. Por tanto, señala que las restricciones deberían ser para todos por igual.

“Nosotros vemos que no hay garantías y, así no queramos, no vale la pena trabajar en Bogotá porque aquí vengo es a perder plata y a que me hagan un comparendo”, concluyó.

De aplicarse esta rigurosa medida por parte de los camioneros, dejarían de entrar a la capital del país alimentos como: carne, ganado, lácteos y productos perecederos, que provienen de Casanare, los Llanos Orientales, Caquetá y otros departamentos.

