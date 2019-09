La colombiana que quiere ser líder en biología del desarrollo

Elsy Buitrago Delgado, investigadora posdoctoral en el Instituto de Tecnología de California (Caltech), ha sido una de las ganadoras de la prestigiosa beca Hanna H. Gray del Instituto Médico Howard Hughes (HHMI por su sigla en inglés) de Estados Unidos. Ella es la segunda persona de Colombia en conseguir este premio desde su primera edición, en 2017. Tal reconocimiento busca apoyar científicos excelentes que representen minorías en el ámbito académico estadounidense (en algunos casos provenientes de otros países), quienes, además, tengan el potencial de convertirse en futuros líderes de la investigación científica. (Lea: Misión de Sabios se queja por la falta de coordinación del Gobierno)

El premio se otorga al talento, la creatividad y la producción excelente del investigador, no a un proyecto específico. De esta manera el HHMI le da total libertad a Delgado en la manera en la que gestiona su investigación, pudiendo incluso cambiar el objeto de estudio si lo desea. La beca lleva el nombre de Hanna Holborn Gray, exdirectora del HHMI y expresidenta de la Universidad de Chicago.

Delgado es bióloga de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja. Hizo estudios de maestría en la Universidad Nacional en Bogotá, donde se dedicó a estudiar la evolución de las orquídeas. Tras obtener una beca de la Universidad de Northwestern en Chicago, comenzó su doctorado estudiando los mecanismos moleculares de la evolución de los vertebrados. Allí se graduó con honores en 2018 y publicó, como primera autora, un importante artículo en la revista Science sobre las células de la cresta neural, las responsables de dar origen a diversas estructuras en los vertebrados como el cráneo, la espina dorsal, la mandíbula y los órganos sensoriales. Sobre este artículo, El Espectador publicó una nota en su momento.

Actualmente se encuentra haciendo un posdoctorado en el laboratorio del doctor Long Cai en Caltech. “Este laboratorio se especializa en genómica espacial”, aclara la colombiana, “es decir, nosotros utilizamos una tecnología de punta llamada Seq-FISH, o ‘hibridación secuencial fluorescente in situ’, para, una a una, marcar moléculas y visualizarlas individualmente a través de microscopios. Esto nos permite medir, por ejemplo, la expresión de mas de 10.000 genes en cada célula de un tejido. Esto es muy importante, ya que las moléculas contienen los materiales necesarios para producir proteínas que, a su vez, guían el comportamiento celular”. En esta etapa posdoctoral, Delgado pretende adaptar esas técnicas para estudiar el desarrollo embrionario temprano con miras a entender cómo se origina un organismo a partir de una sola célula.

Sobre la importancia de este tipo de becas, la bióloga declara que “son clave para las minorías en el país norteamericano, y en particular para la comunidad latina, dado que los latinos somos aún una minoría en la comunidad científica en Estados Unidos. Estos recursos me abren las puertas para conseguir una plaza como profesora en una universidad de los Estados Unidos, abrir mi propio laboratorio y así poder seguir investigando en el campo de biología del desarrollo”.

Para la etapa de posdoctorado, el premio dota con US$90.000 al año durante un máximo de cuatro años. Si logra conseguir una plaza como profesora investigadora, el HHMI le otorgará US$270.000 al año hasta un máximo de cuatro años. Solo otro colombiano ha recibido esta misma beca: Nicolás Peláez en 2017, también investigador en Caltech.

“Tengo la gran fortuna de desarrollar mi carrera en el campo que más me gusta, sobre todo porque no hay muchos sitios en el mundo donde pueda hacer este tipo de investigación”, continúa Elsy. Mi meta, a corto y largo plazo, es abrir espacios para que estudiantes talentosos salgan de Colombia y Latinoamérica a obtener sus estudios de posgrado en el exterior. Vine a los Estados Unidos desde Colombia para convertirme en líder en biología del desarrollo. Quiero inspirar a la próxima generación de científicos latinoamericanos”.

Hoy en día, la investigación científica en biología del desarrollo a gran escala necesita grandes equipos e inversiones costosas para llevarlas a cabo. El sistema de financiación de la ciencia en Estados Unidos no contempla solo el apoyo al talento humano, sino también el soporte a la investigación con grandes infraestructuras de investigación, algo que es muy difícil de encontrar en nuestros países. “Necesitamos del país un apoyo estable y a largo plazo a la actividad científica, sobre todo a la investigación básica, aquella que no tiene una aplicación conocida en el corto plazo. Si no pensamos en una financiación a largo plazo, Colombia jamás podrá utilizar la ciencia y la innovación que esta produce como motor de su actividad económica”, concluye.

*Periodista científico.