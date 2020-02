La estrella Betelgeuse se desvanece, un telescopio constata

Las nuevas e impresionantes imágenes de la superficie de la estrella muestran no solo la supergigante roja que se desvanece sino también cómo está cambiando su forma aparente.

Betelgeuse ha sido un faro en el cielo nocturno para los observadores estelares, pero comenzó a atenuarse a fines del año pasado. A febrero de 2020, Betelgeuse tiene aproximadamente el 36% de su brillo normal, un cambio notable incluso a simple vista, pero los científicos desconocen la causa.

