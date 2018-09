¿Se puede enseñar microbiología por Twitter? Universidades se unen para dar el primer curso

La microbiología es una ciencia que se desprende de la biología. Como su nombre lo indica, es una rama que estudia individuos micro como bacterias, hongos, protistas y parásitos y otros agentes como virus, viroides y priones. Para aprenderla, al igual que otras disciplinas, la teoría y la práctica deben ir de la mano. Por ese requisito, impartir un curso de este tipo a través de Twitter parecería una locura. Sin embargo, la Federation of European Microbiological Societies ha puesto en marcha el primer curso sobre microbiología. Una serie de clases que serán impartidas por red social por medio de la etiqueta #EUROmicroMOOC.

El curso durará siete semanas (desde el 2 de octubre hasta el 15 de noviembre) y en él participarán 21 profesores e investigadores de 18 instituciones, como las universidades de Oxford y de Stanford, el Instituto Pasteur y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Las clases consistirán en lanzar un tuit por minuto durante media hora aproximadamente, uno detrás de otro contando una historia completa, “es como impartir una clase en titulares”, dice Ignacio López-Goñi (@microbioblog), catedrático de Microbiología en la Universidad de Navarra, que es pionero en este tipo de cursos y uno de los impulsores del proyecto.

Información rigurosa con un toque divertido

López-Goñi lleva varios años impartiendo clases con el hashtag #microMOOC, siglas que hacen referencia a Massive Open Online Course (cursos masivos online en abierto), que incluyen decenas de enlaces, imágenes, blogs, noticias, vídeos e infografías sobre ciencia y microbiología. El formato se reproducirá ahora en #EUROmicroMOOC.

“Se trata de suministrar información rigurosa, pero con un cierto toque divertido. No va dirigido a especialistas, sino al público en general con ansias de saber un poco más de ciencia. Son clases vía Twitter para miles de personas al mismo tiempo en todo el mundo”, concluye.

A través de su red social, Avelino Álvarez, investigador y docente de microbiología de la Universidad de León en España, publicó la lista completa de temas y conferenciantes #EUROmicroMOOC y las fechas de emisión.

This is the complete list of topics and lecturers for #EUROmicroMOOC and the broadcasting dates pic.twitter.com/wIQkom21he