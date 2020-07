Siete senadores le piden a Duque un cambio en MinCiencias

Por medio de una carta, aseguraron que existe una gran frustración en la academia y la comunidad científica por el rol que viene desempeñando Mabel Torres, como la primera ministra de esta cartera. “No hay política de ciencia, no hay liderazgo, no hay planeación”, añade el escrito.

Mabel Gisela Torres, bióloga y química, fue designada en diciembre de 2019 como la primera ministra de Ciencia de Colombia. Una cartera por la que venían batallando años atrás científicos y académicos del país. Sin embargo, durante la pandemia por el coronavirus ha tenido una participación discreta, por eso, durante la Comisión Sexta del Senado, siete senadores firmaron e impulsaron una carta para pedirle al presidente Iván Duque la renuncia de Torres. (Lea: La ministra de Ciencia y su dudosa promesa contra el cáncer)

“Queremos presentar nuestra sentida preocupación por la ausencia de gestión, planeación y liderazgo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para impulsar e implementar una verdadera política pública de CTeI en Colombia, que dé respuesta a las necesidades actuales. Hemos encontrado que el ministerio no ha sabido interpretar la intención del legislador y del mismo ejecutivo, para transformar no solo en papel a Colciencias a Ministerio (…) Hoy podemos afirmar que sigue siendo Colciencias con diferente nombre”, dice la carta.

En la proposición, el senador Zabaraín explicó que en la actualidad existe una gran frustración en la academia y la comunidad científica al no ver un avance real del Ministerio de Ciencia frente a la emergencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus. “No hay un avance real para lograr que la ciencia sea el faro que oriente a Colombia para hacer frente no solo a esta, sino a otras emergencias que se puedan presentar (…) No hay política de ciencia, no hay liderazgo, no hay planeación”, añade el escrito.

La carta está firmada por los senadores Antonio Zabaraín, del partido Cambio Radical; Ana María Castañeda, vicepresidenta de la comisión e integrante de Cambio Radical; Jorge Eliécer Guevara, del partido Verde; Carlos Andrés Trujillo, del partido Conservador; Griselda Lobo; vicepresidenta del Senado e integrante del partido FARC; John Moisés Besaile, del partido de la U; e Iván Darío Agudelo, del partido Liberal. (Puede leer: “Decidí no publicar como un acto de rebeldía”: ministra de Ciencia)

Cuando se puso a votación la proposición presentada por el senador Zabaraín nadie defendió el rol que ha desempeñado a la ministra. Aunque al momento de clausurar la Comisión se creyó que la decisión había sido aprobada por unanimidad, sin embargo, al final cinco senadores, de los 12 que participaron, decidieron no firmar la carta.

Los académicos y científicos del país le pidieron al presidente realizar un balance de la labor desempeñada durante estos meses por el ministerio de Ciencia y, de ser necesario, que adopte los cambios necesarios. Hasta el momento, ni el presidente Iván Duque, ni la ministra Mabel Torres se han pronunciado sobre el tema.