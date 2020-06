Anne Carson obtuvo el premio Princesa de Asturias de las Letras

La poeta canadiense Anne Carson (Toronto, 1950) ha obtenido este jueves el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020 al que optaban veintiocho candidaturas de diecisiete nacionalidades, según informó la Fundación que concede los galardones.

Carson, una de las grandes favoritas al Nobel de Literatura 2019, es ensayista, traductora, poeta y profesora de cultura clásica, lo que se refleja en sus referencias a la Grecia clásica en obras como "Eros el dulce-amargo", publicada en 1986, donde realiza un análisis del concepto clásico griego referido al amor y la pasión.

La escritora premiada, la tercera de nacionalidad canadiense que obtiene este galardón, es la tercera mujer consecutiva que logra el Princesa de las Letras y la novena en sus cuarenta años de historia tras Siri Hustvedt, Fred Vargas, Margaret Atwood, Nélida Piñón, Fatema Mernissi, Susan Sontag, Doris Lessing y Carmen Martín Gaite.

Propuesta al premio por el miembro de la Real Academia Española José Antonio Pascual Rodríguez, es doctorada en Lenguas Clásicas en la Universidad de Toronto y ha sido profesora en las universidades de Princeton, McGill y NYU antes de establecerse como docente de literatura y lengua clásica en la Frank Lloyd Wright de Michigan donde publicó en 1986 su tesis doctoral "Odi et Amo Ergo Sum" (Odio y amo por lo tanto estoy).

Profundamente reservada, es reticente a que hablen sobre su vida privada, que guarda celosamente, y de la que apenas da datos biográficos en sus libros, donde muestra su carácter de apasionada seguidora de la literatura clásica, a la que se acercó en el instituto cuando un profesor la invitó a que profundizara sobre la cultura y el lenguaje de la Grecia Clásica.

Su poesía, difícilmente clasificable, llega a ser incomprensible para algunos y ella misma reconoce en las pocas entrevistas que ha concedido que no tiene flexibilidad lírica, ni agudeza sentimental.

En su obra destaca la novela en verso "Autobiography of Red", que publicó en 1998, un best-seller que ha sido definido como "poesía que seduce incluso a quienes no leen poesía", y fue aplaudida, entre otros autores, por Alice Munro o Michael Ondaatje.

Desde que en 2007 la editorial Pretextos publicase "Hombres en sus horas libres" ("Men in the Off Hours") (2001) el auge de esta poeta solitaria y áspera -como la han calificado algunos- no ha dejado de crecer.

A esa obra le siguió el ensayo "La belleza del marido" ("The Beauty of the Husband"), publicado en 2002, hasta ahora otra de sus obras más conocidas junto "Albertine" (2014), que abre un nuevo camino para que los lectores de Marcel Proust "revisen" el mundo de "En busca del tiempo perdido".

También es autora de una adaptación sobre el martirio de la "Antígona" de Sófocles, que fue llevada al cine y protagonizada por Juliette Binoche como Antígona y en 2012 recibió el doctor honoris causa por la Universidad de Toronto.

Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, entre sus galardones figuran el Premio Lannan de Poesía (1996), el Pushcart (1997), el premio de Poesía Griffin (2001), por "Men in the Off Hours"; el Premio PEN Award (2010), además de haber logrado una beca Guggenheim en 1998 y otra MacArthur en 2000.

El de las Letras ha sido el sexto de los ocho galardones en fallarse esta edición tras el de la Concordia a los sanitarios españoles por su lucha contra la COVID-19; el de las Artes a los compositores Ennio Morricone y John Williams; el de Comunicación y Humanidades a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y al Hay Festival of Literature & Arts; el de Ciencias Sociales al economista turco Dani Rodrik, y el de los Deportes al piloto Carlos Sainz.

El premio recayó en ediciones anteriores, entre otros, en Adam Zagajewski, John Banville, Antonio Muñoz Molina, Leonard Cohen, Paul Auster, Claudio Magris, Arthur Miller, Augusto Monterroso, Günter Grass, Philip Roth, Carlos Fuentes, Camilo José Cela, Mario Vargas Llosa y Juan Rulfo.

La entrega de los Premios Princesa de Asturias está prevista para el próximo 16 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, en una ceremonia presidida por los reyes de España Felipe y Letizia.