Arte comunitario en Bogotá: “Aquí vive gente”, la exposición que llega desde Nueva York al Espacio Odeón

La exposición Aquí vive gente, del colectivo del Museo de Historia y Comunidad de Puerta de Tierra, de Puerto Rico, se presentó en Nueva York en el Storefront for Art and Architecture como una reflexión sobre el arte comunitario y la preservación de la memoria colectiva. Hasta el 20 de marzo, el Espacio Odeón presentará esta exposición junto a una versión bogotana de la misma, en la que colaboraron la Brigada Puerta de Tierra y los colectivos bogotanos Casa B, Unión de Costureros y El Centro no se vende.

La historia del arte de Occidente ha comprendido la obra de arte como una creación original y única de un artista, es decir, una autoría que deja su firma. Ante esto, han surgido diferentes propuestas para repensar las obras desde lo colectivo, por ejemplo, como lo hicieron los artistas urbanos en Colombia durante 2020 con el mensaje Nos están matando, que apareció en diferentes ciudades del país en referencia a los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados.

En un barrio de San Juan de Puerto Rico se dio una propuesta de arte colectivo y comunitario, en el que el colectivo completo hace las veces de artista. Se trata del Museo de Historia y Comunidad de Puerta de Tierra, creado por habitantes del barrio Puerta de Tierra de San Juan de Puerto Rico para preservar y narrar la memoria colectiva de los habitantes de este barrio.

La propuesta surgió a comienzos de 2015, cuando vecinos del barrio Puerta de Tierra y el Viejo San Juan protestaron contra un proyecto de diseño y planificación urbana en el que no se tuvieron en cuenta sus peticiones y que provocó daños ambientales y culturales para la comunidad. Los habitantes del barrio se empezaron a organizar de forma horizontal bajo el nombre de Brigada Puerta de Tierra, para llevar a cabo actividades culturales y recreativas que relataran la historia del barrio y dieran cuenta de que allí vive gente. La brigada rescató el Edificio Infanzón y adelantó los procesos legales para volverlo la sede de lo que sería el Museo de Historia y Comunidad de Puerta de Tierra. Además, la comunidad se apropió del espacio público del barrio con murales conmemorativos.

En 2018, esa propuesta de Museo se presentó en el Storefront for Art and Architecture de Nueva York en la exposición Aquí vive gente: Museo de Historia y Comunidad de Puerta de Tierra, con una colección que presentaba objetos de valor histórico y personal de los habitantes de dicho barrio, obras realizadas por los habitantes como los murales y una maqueta del Edificio Infanzón, así como historias de tradición oral. La exposición se trajo a Bogotá y actualmente se presenta en el Espacio Odeón gracias a la colaboración de cuatro colectivos.

La versión bogotana de Aquí vive gente cuenta con la exposición del colectivo puertorriqueño y además presenta un nuevo Museo Comunitario relacionado al centro de Bogotá, que surgió de un trabajo colaborativo entre Brigada Puerta de Tierra y los colectivos bogotanos Casa B, Unión de Costureros y El Centro no se vende; a propósito, este último surgió en 2013 como una respuesta al proyecto de renovación urbana que, según el colectivo, ha generado procesos de exclusión y expropiación tanto de habitantes como de trabajadores del centro de Bogotá.

Este nuevo Museo, que se presenta en el Espacio Odeón, cuestiona la institucionalización de la memoria y de las experiencias de vida de las comunidades y busca generar un espacio de diálogo en el que, exponiendo las problemáticas de los habitantes del centro de Bogotá, se avance en una reapropiación del territorio, así como de los lazos comunitarios y la memoria común.