El evento se transmitirá en directo desde el Movistar Arena de Bogotá. Vea aquí el el desarrollo de la competencia.

Valles-T, Spektra de la Rima y Gaviria, los tres jurados de final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos Colombia, coinciden en afirmar que la de este noche será la final con más nivel de la historia de esta competencia. Hay razones para pensarlo. Desde las 7:00 p.m. de este sábado en el Movistar Arena de Bogotá, tres MC’s (Big Killa, elevn y Carpediem) buscarán el bicampeonato de la competencia. Y, aunque solo hay tres debutantes (Constante HDF, Pinokio y Filósofo), en el circuito nacional de freestyle tienen clara su trayectoria y talento a la hora de improvisar. Los de más improvisadores ya saben lo que es batallar en esta tarima y tienen una experiencia acumulada que los convierte en serios aspirantes al título. El pronóstico es reservado.

Aquí puede ver en vivo el desarrollo del evento

Quien se quede con el título esta noche, junto a Valles-T representará a Colombia en la final internacional de la competencia que este año será se disputará el 12 de diciembre en República Dominica. Vale la pena recordar que el caleño Camilo Ballesteros (Valles-T) logró su cupo directo a esta instancia de la competencia luego de lograr el subcampeonato en la final internacional que el año pasado se disputó en Madrid, España.

En una entrevista para El Espectador, Valles-T señaló que el freestyle en Colombia está lo suficientemente maduro como para pensar que es posible que puede haber un campeón internacional colombiano de este competencia.

“No hay que agachar la cabeza solo porque Colombia no está muy presente en el circuito o porque aquí no se hacen eventos grandes durante el año. Eso no significa que los competidores colombianos no se puedan destacar. Lo único que he logrado es que todos miren para Colombia y sepan que lo que sale de acá es de calidad. A fuera ya saben que hay que tener cuidado con el nivel del freestyler colombiano.Una muestra de eso es lo que hizo Carpediem. Pocos lo conocían y quedaron sorprendidos con lo que hizo en Madrid”

¿Qué tiene en cuenta Valles-T a la hora de tomar decisiones?

“Busco el que mejor reaccione en el momento, que sea muy repentista, que se note que no tiene un guion preparado. Me gusta los MC’s que llegan muy frescos a rapear, que se ve que son ellos mismos en el escenario y al mismo tiempo representan a las comunidades. Eso también lo valoro mucho, no es solo el competidor, también es la representación de cierta comunidad. Ya sea como afro, como mujer, como LGBTI, que se apoderan de la palabra como debe ser. Busco a alguien que represente y que sienta que valga la pena que debe ser escuchado”.

Charla de El Espectador con los tres jurados de la competencia

Por cuenta de la pandemia, no está permitida la asistencia masiva del público. En el escenario solo estarán los improvisadores, los jurados y el equipo técnico.

¿Quiénes batallarán esta noche en el Movistar Arena?

Marithea

Nacho Artyz

Patrón MC

Constante

elevn

Husky

Carpediem

Airon Punchline

White Zapata

Evanz Mejía

RBN

Big Killa

Filósofo

Token

Pinokio

Picasso



Mujeres en el freestyle

Por segundo año consecutivo una mujer formará parte del equipo de jurados. El año pasado Diana Avella participó de la elección de Carpediem como campeón nacional, este año esa responsabilidad estará a cargo de la rapera bogotana Spektra de la Rima. Además y también por segundo año consecutivo, la MC caleña Maribel Gómez (Marithea) buscará el título.En 2019 la rapera logró el tercer puesto y con ello el cupo directo para la final de esta noche. Le invitamos a leer: Primera mujer del mundo en quedar campeona internacional de freestyle es colombiana

“Es importante resaltar el trabajo y el talento de las mujeres en el freestyle porque esa visibilidad puede impulsar a otras a participar. Muchos pensarán que no debería dársele una importancia suprema al género, porque se supone que hay una igualdad, pero la verdad es que aún estamos lejos de esa igualdad. Hay nuevas generaciones de chicas que están viendo estas dinámicas, y si ven que hay más mujeres participando, ellas también se animarán a participar”, dice Spektra.

“En Colombia no hay mucha movida de mujeres en el freestyle como para decir que hay un movimiento consolidado. En otros países está más organizado ese tema. Por ejemplo, Perú tiene una liga de freestyle y en Argentina hicieron la primera liga femenina profesional de freestyle”, agrega Marithea.