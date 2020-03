Grupo Semana confirma la suspensión de publicaciones impresas de Arcadia, SoHo y Jet-set

* Redacción Cultura

Según el comunicado oficial emitido por el Grupo Semana, el impacto económico generado por el coronavirus motivó la decisión de "suspender" hasta por 60 días las ediciones impresas de las revistas Arcadia, SoHo, Jet-set, Semana Educación y Semana Sostenible.

"Durante este tiempo se definirá cuál será la frecuencia de estos títulos y trabajaremos para fortalecer la presencia de estos en nuestras plataformas digitales. La prioridad es que nuestras audiencias sigan recibiendo los contenidos de calidad que durante 38 años ha producido esta casa editorial", dice el texto publicado por la casa editorial.

"Sin duda alguna, el impacto económico creado por el fenómeno del coronavirus y las restricciones logísticas hacen obligatorio diseñar reestructuraciones de esta naturaleza. Un reto como este es simultáneamente una oportunidad para innovar y buscar fórmulas para mejorar nuestros productos", agrega el comunicado.

Ayer martes 17 de marzo, la exeditora general de Arcadia, Sara Malagón, le dijo a El Espectador que tres de los cuatro periodistas que conformaban el equipo que trabajaba para la revista, fueron despedidos inesperadamente.

"Esta mañana hubo dos reuniones a las 8:30. Al director de la revista, Camilo Jiménez Santofimio, lo citó la gerente de Publicaciones Semana, Sandra Suárez, y a mí me citó el director de la Revista Semana y del estudio de contenidos al que pertenece Arcadia, Alejandro Santos. Lo que me dijo Alejandro es que la empresa había tomado la decisión de suspender temporalmente algunos proyectos, entre ellos Arcadia", dijo Malagón.

"Esta decisión no se tradujo en un acuerdo de suspensión de contrato temporal, sino en una terminación laboral del contrato a término indefinido con indemnización", agregó.

La decisión de los directivos del Grupo Semana fue ampliamente cuestionada. Una de las críticas más duras la emitió Marianne Ponsford, exdirectora de la revista, quien, en su cuenta de Facebook, cuestionó el modelo económico del grupo Gilinski. "Algunos millonarios compran los medios de comunicación para controlar los contenidos. Otros lo hacen por vanidad. Y para los segundos, entre los que está Jaime Gilinski, la vanidad tiene mucho que ver con el juego. La banca, en cualquier caso, no es un oficio divertido. Las esponjillas bombril tampoco. La apuesta de querer convertir la marca Semana en el Fox News colombiano, en cambio, sí puede serlo. Y por supuesto, un proyecto cultural como Arcadia no puede encajar de ninguna manera con semejante apuesta. No importa si el proyecto no pierde dinero, como tampoco importa si gana un poco, como sucede con Arcadia en la realidad. Lo que importa es que nunca va a ganar más. Y eso aburre a un jugador porque amenaza su vanidad".

Además: Adiós a MAD, "la revista con temas de enajenación mental más importante de EE.UU."

Ponsford considera que la función cultural y social de publicaciones como Arcadia, no son el interés primario de los empresarios. "El que Arcadia tenga por misión abrir espacios para la construcción del pensamiento a través de la escritura le parece algo arcaico e irrelevante. Obsoleto en este tiempo audiovisual. Si Arcadia se acabara por motivos económicos, se puede entender. Pero se acaba porque no aporta lo suficiente a una vanidad. O más precisamente, a un ego que quiere demostrar que es capaz de hacer del periodismo una máquina de hacer dinero, aunque en el camino acabe con él. ¿Y a quién se lo quiere demostrar? A su papá", escribió la periodista.

Sobre la suspensión de Arcadia, en el comunicado publicado en las últimas horas, Semana señala: "Reiteramos nuestro compromiso con el cubrimiento informativo y la generación de contenidos de temas culturales, como lo ha venido haciendo desde hace 15 años la Revista Arcadia. Sin embargo, de manera temporal, dada la coyuntura, la edición impresa de Arcadia –que se publica cada mes– no circulará en abril y mayo de este año".

Le invitamos a leer también: Entre las excusas de Vicky Dávila y el afán de los clics en el periodismo

En grupo editorial anunció que, desde ahora, Juliana Restrepo Tirado, actual directora general de Eventos y Foros Semana, asumirá el liderazgo de los contenidos y proyectos culturales del Grupo Semana. "Juliana cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector cultural, fue directora del Museo de Arte Moderno de Medellín y del Instituto Distrital de las Artes en Bogotá y colabora de forma permanente con instituciones e iniciativas de arte y cultura en Colombia. Entre 2014 y 2016 dirigió la unidad cultural de Semana".

Por otra parte, el comunicado señala que "las revistas Semana y Dinero continuarán con su frecuencia habitual en formato impreso y digital, y haremos todos los esfuerzos a nuestro alcance para que los colombianos continúen recibiendo información sobre la actualidad nacional, con los mejores análisis de política y economía del país".