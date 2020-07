La exposición virtual de Martha Naranjo Sandoval será inaugurada por la artista y la curadora de la exposición, Verónica Puche, el 16 de julio vía Zoom. Habrá un tour virtual en español y otro en inglés.

La exposición Any Time Soon o En cualquier momento está conformada por tres series propuestas por la artista mexicana Martha Naranjo Sandoval: 35 mm Diary, Bellows, How this has to be tell.

35 mm Diary es un diario visual comenzado en 2014, cuando la artista llegó a Nueva York. La serie fue realizada con una cámara 35 mm y cuenta con 5000 fotografías en las que se incluyen capturas de objetos abandonados en las calles de Nueva York; escenas al interior de su habitación que se centran en su cuerpo, su gato y sus sombras; viajes esporádicos a México.

La serie Bellows se compone de estereógrafos con collages de imágenes familiares tomadas en las décadas el 40 y el 70; Naranjo Sandoval crea imágenes a partir de recuerdos de extraños, formando distintas historias y formas narrativas a través del color, por ejemplo.

Por último, la serie How this has to be tell, tiene en cuenta relatos inventados por otros en torno a la infancia, basándose en álbumes familiares de la artista, de modo que estos se descontextualizan y resultan siendo ajenos a aspectos de la cultura mexicana, de modo que la narrativa de las fotografías dinamizan su carga cultural.

Martha Naranjo Sandoval nació en Ciudad de México y está radicada en Nueva York. Es artista visual, egresada del Centro de diseño, cine y televisión de México, y de la maestría del International Center of Photography y Bard College de Nueva York. Su trabajo se enfoca en la materialidad de la imagen.