Rosa Montero: "el feminismo no es solo cosa de chicas"

EFE

n un encuentro con periodistas, la escritora española destacó que la diferencia de esta "oleada" feminista frente a otras es que "por primera vez incluye de una forma muy notable a los hombres".



"Hay que deconstruir una historia milenaria y si estamos cambiando el mundo, completando la historia, también cambiará la vida de los hombres. ¿Cómo no les va a interesar?, se preguntó Montero, Premio Nacional de las Letras 2017.



"Nosotras. Historias de mujeres y algo más" fue en 1995 una obra pionera en la reivindicación del auténtico papel de las mujeres en la historia frente al "escamoteo al que han sido sometidos" sus logros.



Entre ellos, hechos tan desconocidos como que el primer texto firmado en la historia de la humanidad fue escrito por una mujer, Enheuanna, en el año 2.300 a.C., una princesa mesopotámica que además hizo las primeras anotaciones astronómicas y musicales que existen, recordó la autora.



Publicada por primera vez en 1995 y reeditada en 2005, la editorial Alfaguara ha recuperado ahora este libro que Rosa Montero ha ampliado con otras 90 biografías de mujeres, además de un prólogo que se une a los de las dos ediciones anteriores y que ha ilustrado María Herreros.



"Hay montones de mujeres importantísimas en la historia que no han sido reflejadas en los anales: es tremenda la montaña de olvido que nos aplasta de tal forma que hay que empezar siempre de cero" recalcó la escritora y periodista, que dijo que la cultura es una "trenza" en la que se debe pasar el testigo, que la sociedad "ha robado" a las mujeres.



No todas las mujeres que incluye en su libro eran "buenas": "las había de todos los colores, pero no tenemos la obligación de ser santas, sí de ser libres", agregó.



Entre las 90 nuevas biografías que incluye Montero hay muchas de de mujeres poco conocidas pero "impresionantes", con trayectorias "deslumbrantes" y características "abrumadoras".



Del estudio de sus vidas, la escritora ha destacado cómo todas ellas tienen en común la tremenda dificultad que tuvieron históricamente para educarse, ya que la mujer no pudo acceder a la Universidad hasta entrado el siglo XX, de tal forma que fueron autodidactas y llegaron a ser eruditas de una forma "clandestina".



Mujeres que fueron "ensombrecidas" y sus trabajos "robados por maridos, hermanos o profesores, "aplastados y devorados por hombres que tenían alrededor".



Para la escritora, el sexismo es una ideología en la que nos educaron a todos", lo que provoca una mirada sesgada del mundo, que ahora está cambiando.



Montero, que resaltó la necesidad de una "educación desde la cuna" en contra la violencia contra las mujeres, indicó que el movimiento MeToo es una reivindicación "básica y justísima" y aunque reconoció que puede haber algún error, cree que será utilizado para desprestigiar la campaña.



Sobre la Real Academia de la Lengua, insistió en que no volverá a presentarse para ocupar una silla después de no ser elegida hace un año, a pesar de que se lo han pedido, y señaló que se trata de una "institución señorial y antigua que intenta cambiar, pero más lento que la media de la sociedad".