Una carta de Karl Marx, vendida por más de 53.000 dólares en subasta en EE.UU.

EFE

Una carta "extraordinariamente rara" escrita por el filósofo alemán Karl Marx y fechada el 1 de octubre de 1879 se vendió hoy por más de 53.000 dólares en una subasta en Boston (Massachussets, EE.UU.).



En la misiva enviada desde Londres, Marx pedía al editor inglés Collet Dobson copias de su libro "Revelaciones", informó hoy la casa de subasta RR Auction.



"A mi regreso de la orilla del mar, encontré su carta del 23 de septiembre. Me complacería mucho si es tan amable de enviarme algunas de las copias de las 'Revelaciones', ya que no me queda ninguna", escribió en esa carta Marx.



La hoja en la que Marx redactó este corto mensaje es "brillante", mientras que la escritura es "oscura, precisa y fácilmente legible a pesar de la pequeña y distintiva mano" del filósofo, describieron los expertos.



La publicación a la que Marx alude claramente, "Revelaciones de la historia diplomática del siglo XVIII", fue publicada en varios números en la prensa de agosto de 1856 a abril de 1857.



"Las cartas de Marx son extraordinariamente raras y virtualmente inexistentes fuera de las instituciones: en casi 40 años de actividad, esta es la única que hemos encontrado", apuntó en un comunicado Bobby Livingston, vicepresidente ejecutivo de RR Auction.



En la misma subasta, la firma estadounidense vendió una fotografía de Mahatma Gandhi firmada por él mismo por 41.806 dólares.



La foto, en la que se ve a Gandhi caminando junto al político indio Madan Mohan Malaviya después de la segunda sesión de la Conferencia de la Mesa Redonda India, está firmada en pluma estilográfica con "MK Gandhi".



Como delegado en nombre del Congreso Nacional Indio, Gandhi asistió a la segunda sesión de la Conferencia de Mesa Redonda organizada en Londres, una iniciativa británica con el objetivo de discutir las reformas constitucionales en India.



"No nos sorprende que este gigante del siglo XX aún resuene hoy", indicó Livingston en el mismo comunicado.