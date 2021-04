¿Cómo invertir en la bolsa colombiana desde $100.000?

Ya hay nuevas plataformas para invertir fácilmente desde la comodidad del hogar. Además, también se pueden comprar acciones en el exterior.

Cualquier colombiano puede invertir fácilmente en las mejores acciones de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC): Ecopetrol, Grupo de Energía de Bogotá, Davivienda, etc. La democratización de los servicios financieros y las nuevas tecnologías permiten participar de este mercado desde la comodidad del hogar y con bajos montos: $100.000 serían suficientes para arrancar.

Actualmente la mayoría de los principales bancos del país tiene una empresa hermana que funciona como comisionista de bolsa. Entonces, existen facilidades burocráticas para entrar a este mercado desde una entidad bancaria.

Es cuestión de llamar al banco, o dirigirse a una sucursal física para abrir una cuenta de comisionista de bolsa e invertir en cualquiera de las acciones que prefiera. Incluso se puede pedir ayuda de expertos para implementar una estrategia.

Sin embargo, se deben tener en cuenta varios factores a la hora de recurrir a los servicios de comisionistas. Para empezar, la mayoría exige un monto mínimo de inversión, por lo general desde $5 millones. Además, se cobran comisiones fijas (de alrededor de $200.000) y variables que varían según la entidad.

Es muy importante pedir que le expliquen todas las condiciones para saber si esta modalidad de inversión es la ideal según el perfil.

Invertir con $100.000

Precisamente, para democratizar y facilitar los servicios de inversión se lanzó recientemente una plataforma para invertir desde el celular. Se trata de Trii, una aplicación que permite invertir sin montos mínimos en las 22 principales empresas que cotizan en Bolsa de Valores de Colombia.

Es una herramienta práctica e intuitiva: se abre la cuenta, se transfiere el dinero con el que se quiere invertir, y ya se pueden empezar a comprar y vender acciones.

Si bien no hay montos mínimos, se debe tener en cuenta que la plataforma cobra una comisión de $10.000+IVA por cada operación de compra y venta. Entonces, se recomienda empezar con al menos $100.000 para que la inversión sea eficiente.

¿Cómo elegir las acciones?

Las acciones de la BVC son renta variable, es decir, nadie puede prometer una rentabilidad sobre la inversión. Sin embargo, hay una serie de tácticas que pueden aumentar las probabilidades de éxito y ahorrar varios sustos.

Para empezar, es necesario informarse. Por fortuna, la mayoría de los departamentos de investigaciones económicas de los bancos y comisionistas realizan informes abiertos al público. Son documentos en el que se encuentran análisis de mercado, alertas de oportunidades y riesgos del momento, e incluso hay reportes puntuales sobre las acciones que más prometen para invertir.

Para acceder a estos informes es cuestión de revisar los portales de comisionistas, por ejemplo, Casa de Bolsa, Alianza Valores, y Credicorp.

Asimismo, Juliana Matiz, CEO de Investopi (una especie de Netflix colombiano de inversiones), explica que “para invertir en la bolsa colombiana es importante tener claro el horizonte de la inversión: 1,2 o 10 años. Asimismo, se debe decidir el nivel de incertidumbre que se quiere asumir, pues entre más volatilidad tenga la acción más potencial de rentabilidad, pero también hay mayor riesgo. En tercer lugar, lo ideal es que inviertan en una empresa que conozcan. Finalmente, es muy importante diversificar, es decir, no destinar todo el presupuesto de inversión en un solo activo.

En efecto, es importante reflexionar sobre las características de la inversión: si usted es alguien que quiere correr pocos riesgos, debe evitar acciones que han mostrado gran volatilidad en los últimos años (como Ecopetrol). Y si su horizonte de inversión es de mediano o largo plazo, no debe estresarse por choques de corto plazo: es decir, aunque este mes su acción caiga 10 %, puede esperar si cree que los fundamentales de la empresa se mantienen sólidos.

¿Por qué limitarse a Colombia?

Si bien en Colombia hay muy buenas opciones para invertir, actualmente no hay necesidad de limitarse al mercado local y no contemplar también las grandes alternativas que hay en las bolsas internacionales. De esta manera, podrán tener participación en las empresas más prometedoras del mundo, o en esas a las que siempre ha querido pertenecer: Disney, Netflix, Tesla, etc.

Hasta hace unos años la principal opción para invertir desde Colombia en acciones del exterior era por medio de contratos de corresponsabilidad con las comisionistas de bolsas. Un servicio al que no todos pueden acceder, pues requiere una inversión mínima de entre US$50.000 y US$100.000; pero, ahora, por medio de plataformas como TD Ameritrade, eToro o Folionet (empresa colombiana), se pueden comprar participación en algunas de las compañías que más prometen del mundo desde la comodidad del hogar y con montos moderados: de hecho, se puede comprar desde una acción.

Para abrir una cuenta en estas plataformas por lo general hay que enviar foto del pasaporte y certificados bancarios del origen de los recursos con los que se invertirá. Y aunque son mucho más baratas que los contratos de corresponsabilidad, sí hay que pagar algunas tarifas asociadas a la operación.

Respecto a las obligaciones de invertir en el exterior, se debe llenar un formulario del Internal Revenue Service (IRS) en el momento de cobrar dividendos. Y, por supuesto, se deben reportar estos activos en la declaración de renta.