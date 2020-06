Días sin IVA: ¿cómo se aplica el descuento?

Tenga en cuenta estos ejemplos para que sepa cuál sería su ahorro. La DIAN será la entidad encargada de vigilar que en los días sin IVA efectivamente se aplique el descuento de ese gravamen conforme a las normas vigentes.

El 19 de junio y el 3 y 19 de julio serán los tres días sin IVA de 19 % en el país. Aunque el anuncio que este año tendría tres días sin el impuesto se conoció con la reforma tributaria de 2019, mediante el Decreto 682 de 2020 el Gobierno estableció las fechas para promover la reactivación de la economía afectada por la emergencia causada por la pandemia del coronavirus.

El decreto incluye elementos de vestuario, sus complementos, electrodomésticos, juguetes, equipos de comunicación, entre otros, que estarán cubiertos o no dependiendo de su valor (definido en unidades de valor tributario, UVT, que para 2020 equivale a $35.607). El consumidor podrá adquirir hasta tres unidades del mismo género.

El pago se debe realizar a través de tarjetas débito, crédito y cualquier otro medio de pago electrónico de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los vendedores deben entregar el producto al consumidor final dentro de las dos semanas siguientes, contadas a partir de la fecha en la cual se expida la factura y no se aplican devoluciones.

PUBLICIDAD

La DIAN, al ser la autoridad en materia tributaria, será la entidad encargada de vigilar que los días sin IVA se aplique el descuento conforme a las normas vigentes.

Vale la pena recordar que en diciembre de 2016 el Congreso de la República aprobó la reforma tributaria que elevó el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16 % a 19 %, con el objetivo de recaudar dinero para el país.

¿Cómo se aplica el descuento?

De acuerdo con el decreto, los comerciantes le deben disminuir al producto el 19 % del IVA. El objetivo es que los consumidores se ahorren el impuesto de un producto y los comerciantes vendan. Por ejemplo: si un celular que usted quiere comprar cuesta $1.000.000, el impuesto sería de $190.000. Es decir, usted debería poder comprar el producto el día sin IVA por $810.000.

Por su parte, el boletín del consumidor puso otro ejemplo. “Un televisor que el 28 de mayo costaba $2.380.000 incluido el IVA. Si el almacén lo ofrece y vende los días sin IVA por el valor anterior, $2.380.000, aparentemente manteniendo el precio, en realidad, no estaría descontando los $380.000 del IVA. Los estaría incrementado al precio porque al no tener IVA el producto, ese valor no debería aparecer en el precio. Si el almacén mantiene el precio los días sin IVA debería ofrecerlo y venderlo en $2.000.000”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el comerciante sí deberá pagar el IVA, pero tendrá beneficios, según indica el decreto. “El responsable que enajene los bienes cubiertos tiene derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, siempre y cuando cumpla con los requisitos consagrados en el Estatuto Tributario y, en particular, el artículo 485 de dicho Estatuto. Por lo tanto, el saldo a favor que se genere con ocasión de la venta de los bienes cubiertos podrá ser imputado en la declaración del impuesto sobre las ventas del periodo fiscal siguiente”.

Además, “el responsable deberá enviar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a más tardar el 31 de agosto de 2020, la información que ésta defina mediante resolución, respecto de las operaciones exentas”.

El comercio organizado y agremiado en Fenalco firmó un acuerdo de autorregulación en el que dejó claro su compromiso frente a la medida. Entre los puntos, se comprometieron a decirles a los consumidores que el descuento es un beneficio otorgado por el Gobierno y no por ellos o manejar las activaciones promocionales de manera independiente a la exención del impuesto.

PUBLICIDAD

También dijeron que, “salvo razones técnicas y de mercado en contados casos como por ejemplo el agotamiento de promociones con vigencia determinada y el abastecimiento de nuevo inventario de productos o insumos importados afectados por la reciente alza del dólar, los comerciantes no realizarán variaciones al precio base de los productos a los cuales les será aplicable la exención, en los días anteriores a las fechas en las que se aplicará el beneficio tributario ‘Días sin IVA’”.

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio invitó a las personas a que hagan sus denuncias a través de los canales formales de la entidad para que puedan determinar si hay o no violación a los derechos del consumidor. “Es importante recordar que hay un régimen de libertad de precios y libertad de elección”, indicó la entidad.