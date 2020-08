El desafío global del dólar tiene al euro listo para obtener más ganancias

La divisa europea se ha recuperado alrededor de un 12 % desde que la agitación del virus sacudió los mercados en marzo.

La moneda común resurgente de Europa parece lo suficientemente poderosa como para alimentar los rumores de que rivaliza con la supremacía del dólar.

La moneda común se ha recuperado alrededor de un 12 % desde que la agitación del virus sacudió los mercados en marzo, impulsada por la respuesta política de la Unión Europea a la crisis y mientras la Reserva Federal parece estar dispuesta a mantener las tasas de interés bajas que están debilitando al dólar.

Los fondos de cobertura ahora están apostando a otro salto más alto a US$1,25 después de las elecciones estadounidenses, un nivel también apuntado por Goldman Sachs Group Inc. Las apuestas han impulsado el agosto más alcista registrado en el mercado de opciones.

Es parte de una tendencia más amplia que ha hecho que los estrategas de Mizuho International Plc otorguen el título de rey de las monedas al euro, un elogio normalmente reservado para el dólar, ya que la incertidumbre en torno a la votación presidencial de noviembre en Estados Unidos ayuda a pulir aún más el atractivo de los activos europeos.

“Hay mucho tiempo para que se ejecute el tema del ‘Rey Euro’”, dijo Peter Chatwell, jefe de estrategia de activos múltiples en Mizuho. “Puede competir con el dólar por ser la moneda occidental de elección para fines comerciales, y puede competir de manera más general con otras monedas de refugio seguro como una reserva de capital creíble a largo plazo”.

El euro subió un 0,7 % a US$1,1899 a las 11:45 a. m. en Londres el viernes, cuando un indicador del dólar se desplomó a un mínimo de dos años a raíz de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, permitiera que la inflación estadounidense subiera. Es probable que esa tendencia del dólar continúe para Jim Caron, administrador de cartera de Morgan Stanley Investment Management.

Si bien el dólar generalmente gana en los meses posteriores a los resultados de las elecciones, una victoria para el retador del presidente Donald Trump, Joe Biden, podría dañar la moneda el próximo año, ya que el candidato demócrata ha pedido aumentar los impuestos a los estadounidenses más ricos y aumentar el gasto federal para estimular una economía estadounidense golpeada por la pandemia. Biden lidera las encuestas.

“La creación de expectativas para una barrida demócrata probablemente ha jugado un papel en el debilitamiento del dólar y el fortalecimiento del euro”, dijo Lee Hardman, estratega de divisas de MUFG Bank Ltd. en Londres. “Si eso continúa antes de las elecciones dependerá de si la carrera se aprieta o no”.

Por supuesto, otros factores también determinarán el futuro del euro, entre ellos la medida en que el crecimiento de la región supere al de EE. UU., Y qué tan bien ambos lados del Atlántico se las arreglen para controlar la continua propagación del coronavirus.

Y pronosticar los movimientos del mercado después de una elección es más un arte que una ciencia. De cualquier manera, la votación es ahora el evento clave en los horizontes de los operadores. Los mercados de opciones muestran a los inversores preparándose para las turbulencias en el par euro-dólar dentro de tres meses, y luego verán que la volatilidad se enfría gradualmente.

Eso no impide que los fondos de cobertura apuesten a que el euro cotizará por encima de US$1,25 después de las elecciones, según operadores y corredores europeos familiarizados con las transacciones, que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar en público.

“Esperamos que la economía de la zona del euro supere a otros países y veamos el euro como infravalorado en las carteras internacionales y infravalorado en nuestros modelos de valor razonable”, escribió Jari Stehn, economista jefe europeo de Goldman Sach, en una nota con sus colegas.

El optimismo renovado también se refleja en las operaciones de opciones que han pasado por Depository Trust & Clearing Corporation este mes. Agosto ha sido testigo de la mayor demanda de exposición a las ganancias del euro desde que Bloomberg comenzó a compilar datos, con el doble del volumen de apuestas en una recesión.

Algunos inversores están haciendo apuestas considerables para un aumento aún mayor a US$1,28 el próximo año. Eso lo llevaría al nivel más alto desde 2014. Otros indicadores del posicionamiento y el sentimiento del mercado para los próximos dos años son niveles destellantes de optimismo sobre el euro que se han visto solo unas pocas veces en más de una década.

¿Precio en?

Aún así, los analistas dicen que en el corto plazo el efecto Biden ya puede estar descontado. Si bien MUFG pronostica que el euro terminará el año con un alza de alrededor del 1.5 % a US$1,20, recientemente sugirió vender tácticamente el euro frente al dólar, esperando una corrección después de la fuertes ganancias de la moneda común. La mediana de las previsiones de una encuesta de Bloomberg prevé que el euro se sitúe en US$1,18 en el tercer y cuarto trimestre de 2020, por debajo de su nivel actual.

La recuperación del euro podría estancarse o retroceder si Trump gana un segundo mandato, deshaciendo la regulación y aplicando políticas favorables a las empresas. Las malas noticias también podrían llegar si el virus provoca nuevos cierres en Europa y datos económicos lentos.

El consenso del mercado para un euro más fuerte podría, de hecho, hacer menos probable un nuevo repunte, dijo John Roe, director de fondos de activos múltiples de Legal & General Investment Management Ltd. en Londres. “Para nosotros es una señal de advertencia”, dijo. “Como resultado, nuestra tendencia sería mirar hacia otro lado”.

Pero esa es una visión cada vez más especializada. Independientemente de las elecciones estadounidenses, el jefe de estrategia cambiaria de Standard Bank, Steven Barrow, también prevé que el euro suba a 1,25 dólares en seis meses. Eso lo llevaría de regreso a los niveles observados a principios de 2018, antes de que dos años de caídas constantes sacudieran la fe de quienes piden el fin de la hegemonía del dólar estadounidense.

Y del lado del euro, el acuerdo entre los líderes de la UE sobre un fondo de recuperación ha impulsado la credibilidad de la moneda común. Eso siguió a una gran cantidad de problemas políticos que llevaron a los inversores a cuestionarse si el bloque podría mantenerse unido, desde el Brexit hasta las luchas presupuestarias de Italia con la UE y la presión sobre los líderes de Francia y Alemania.

“Mi opinión es que el dólar está bajando y no importa quién gane”, dijo Barrow de Standard Bank. “Países como EE. UU. Han desarrollado estos enormes déficits de cuenta corriente que requieren entradas de capital, y EE. UU. Va a extender eso más. Los activos estadounidenses quizás estén sobrevaluados “.