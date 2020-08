Durante la pandemia el metal precioso ha subido más de 30 % y supera los US$$1.950 la onza ($7,3 millones). Sin embargo, los analistas advierten sobre los riesgos de comprar este activo ahora, y recomiendan apuntarle a inversiones diversificadas y de largo plazo.

En un periodo de caídas y pérdidas multimillonarias, el oro es uno de los activos que más se ha valorizado en la pandemia: la onza ha pasado desde los US$1.500 a más de US$1.950 ($7,3 millones) entre marzo y agosto de 2020, un alza de más del 30 %.

El oro se ha beneficiado de la mayoría de los efectos y medidas económicas que han surgido a raíz de la pandemia: ha servido tanto como activo refugio en medio del caos que se ha venido apoderando de los mercados internacionales, como moneda alternativa en medio de una ola de devaluaciones y de los crecientes estímulos de los bancos centrales.

De hecho, las economías emergentes son las que más han sufrido por cuenta de la devaluación, sobre todo Argentina: se han visto escenas de ciudadanos retirando sus ahorros de los bancos para comprar dólares y metales preciosos para preservar el valor de sus recursos.

Activos similares también han subido con fuerza por la pandemia, pues desde marzo la plata registra una valorización de más del 60 % y se sitúa en US$29 la onza. Incluso, en medio de tanto caos en los mercados internacionales el bitcoin ha vuelto a atraer atención: la criptomoneda han pasado de US$5.000 a más de US$11.000 entre abril y agosto de 2020.

Goldman Sachs proyecta que el precio del oro superará los US$2.300 la onza en los próximos meses. Y de acuerdo con la firma, seguirá siendo el refugio preferido, incluso sobre el dólar, mientras la economía mundial sale de los estragos que ha provocado el COVID-19.

¿Es momento de invertir en oro?

Es claro que un activo con tal valorización atraerá la atención de cualquier inversionista, en el exterior y en Colombia. Sin embargo, el oro no se encuentra entre las opciones de inversión tradicionales de los colombianos, lo más cercano sería invertir en acciones de las mineras registradas dentro de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, comprar futuros de oro será algo nuevo para los que no son inversionistas especializados.

Para invertir directamente en oro se puede recurrir a una comisionistas de bolsa, pero es una opción relativamente costosa y requiere montos de inversión elevados. Pero también existe la opción de invertir desde la comodidad del hogar al usar plataformas como Interactive Broker o TD Ameritade.

Pero aunque existan los medios para comprar en Colombia este tipo de activos, una inversión en oro no se debe tomar a la ligera, y menos un periodo de alta volatilidad como el actual.

Juan David Ballén, gerente de investigaciones económicas de Casa de Bolsa, explica que “la inversión en oro es para perfiles de riesgo moderado-agresivo. Es decir, aquellos que prefieran inversiones seguras no deberían comprar este tipo de activo. Lo otro a considerar es que estamos viviendo una senda de crecimiento muy pronunciada, y eso por lo general no es sostenible en el corto plazo. Pero si definitivamente se va a hacer, se recomienda aplicar una estrategia diversificada de inversión. Es decir, no se recomienda usar el 100 % de los recursos para comprar oro, se deben comprar otros activos para cubrir el riesgo”.

De hecho, Diego Franco, presidente de Franco Group, advierte que “si no se es experto o se tiene experiencia, lo último que se debe hacer es enviar a dólares afuera para entrar a un rally (periodo de fuertes alzas) que comenzó hace semanas. El oro es para perfiles muy específicos. Yo recomendaría contemplar mejor inversiones locales”.

Sin embargo, para Ballén “si la inversión es de largo plazo, tiene todo el sentido invertir en este metal precioso. Estamos viviendo un periodo de muchas devaluaciones, y el oro es un activo que preserva muy bien el valor. Pero aún así, es mejor esperar que haya una corrección a la baja en el precio para realizar la inversión, y por medio de una estrategia diversificada”.

En efecto, los grandes ganadores son aquellos que tenían inversiones en oro desde el comienzo del año. Entrar ahora en este activo es una inversión de alto riesgo a pesar de que las proyecciones hablen de un precio de US$2.300 la onza, pues no es claro cuánto más se puede mantener la tendencia alcista. De hecho, esta semana el metal tuvo importantes caídas, bajando casi US$90, en tan solo dos días. Entonces, las inversiones en el corto plazo no son recomendables, es mejor apostarle a una inversión de largo plazo.