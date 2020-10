“Se necesita confianza en las habilidades para presentarse a una beca”

Así lo asegura Daniel Ventura Cáceres, representante de la Asociación Erasmus Mundus para Colombia, un bogotano de 29 años que desde su experiencia como becario creó una aplicación que ayuda a más personas a hacer su sueño realidad de estudiar en el exterior.

Estudiar en el exterior cada vez es más fácil, y Daniel Ventura es un ejemplo de ello. Es un colombiano de 29 años que desde hace más de 10 lleva un proceso académico como becario. Hasta la fecha ha obtenido 19 oportunidades de estudio, una de ellas por medio de Erasmus Mundus, el programa de la Unión Europea que busca mejorar la calidad de la educación superior.

“Empecé mi formación en el programa de Filología de la Universidad Nacional de Colombia, luego me convertí en representante de la Asociación Erasmus Mundus para Colombia, soy becario del programa Fulbright Colombia y estoy cursando un doctorado en la Universidad Estatal de New York, en Albany, y soy cofundador de beglo.org, la plataforma que ayuda a los estudiantes a ganar becas”.

¿Cómo llegó al programa Erasmus?

Es una historia interesante, la verdad cuando me presenté no tenía idea de ese programa, fue una amiga de la universidad que se la ganó y me motivó a intentarlo. La verdad, era un poco escéptico, ya que no me consideraba tan bueno como para ser seleccionado para uno de esos programas, no tenía mucha experiencia laboral y mis notas no eran las mejores. Pero al ver que mi amiga sí había podido ganar me motivé, aunque ella era muy buena académica y profesionalmente, pero aun así en una carrera contra el tiempo, después de dos meses, saqué todos mis documentos y pude hacer la aplicación. Seis meses más tarde me llegó el correo de confirmación que había sido uno de los seleccionados para mi programa.

¿De qué se trata el programa Erasmus?

Es un programa de becas completas de maestría que la Comisión Europea otorga a estudiantes de todo el mundo para realizar sus programas académicos en prácticamente todas las áreas de estudio. Estas cubren todos los costos de matrícula a todas las universidades de cada maestría, tienen un estipendio mensual para vivienda y alimentación, además paga los costos de transporte y seguro médico durante toda la duración del programa. Los estudiantes tienen la oportunidad de escoger entre una gran variedad de programas para estudiar en diferentes universidades de Europa dentro del mismo programa y al final poder obtener una titulación múltiple.

¿Quiénes pueden participar de este programa?

Cualquier estudiante con un diploma de pregrado, certificación de lengua que suele ser inglés, pero depende del país y el idioma del programa, además un promedio académico de al menos 3,7.

¿Hace cuánto existe la Asociación Erasmus Mundus Latinoamérica?

La EMA se estableció en 2006 por iniciativa de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea. La Asociación fue impulsada por los estudiantes de Erasmus Mundus desde el principio hasta convertirse en una organización dinámica y democrática. En octubre de 2006, el primer Grupo de Enlace de la EMA se reunió para decidir sobre el estatuto de la Asociación, su logotipo y estructura. Desde entonces, la Asociación fue gobernada por el Comité Directivo, un grupo motivado de voluntarios dedicados. En 2007 se seleccionó al Proveedor de Servicios para EMA, que brinda el apoyo técnico y organizativo a la Asociación. En octubre de 2007 tuvo lugar la primera Asamblea General de la EMA en Bruselas, que se convirtió en un evento principal anual de la Asociación que luego fue acogido por las universidades de Perugia, Vilnius, Madrid, Budapest y Praga. En 2008 se formó un primer capítulo regional de EMA en India, las otras regiones le siguieron y en 2012 la familia de capítulos regionales de EMA está completa, incluido el capítulo latinoamericano. En 2010, los miembros de la EMA votaron por cambiar la estructura inicial de la Asociación. Se forman cuatro equipos de servicio, las redes profesionales están surgiendo en las iniciativas de los miembros. Siguieron iniciativas sociales: en 2011 se formó la red EMA LGBT y en 2012 se creó EMA Women.

¿Cómo fue su experiencia en esta beca?

Esta fue una gran experiencia, mi programa era de cultura y literaturas europeas, con el programa pude vivir dos años en Europa, al llegar el primer semestre lo hice en la Universidad de Porto, en Portugal, después viajé a Italia para realizar mi siguiente semestre en la Universidad de Palermo, al terminar este semestre viajé a Bremen, en Alemania, para estudiar en la Universidad de Bremen y, finalmente, mi último semestre lo realicé en Palermo, donde tuve que sustentar mi tesis, al final el programa ofrecía titulación múltiple de las tres universidades.

¿Qué programas se pueden encontrar en Erasmus?

Cada año el programa Erasmus ofrece más de un centenar de programas en prácticamente todas las áreas de conocimiento, pasando por ingenierías, ciencias humanas, artes y ciencias de la salud, entre otras. Todos ellos completamente financiados por la Comisión Europea y con opción de múltiple titulación. Algunos ejemplos de los programas son:

Máster en derechos humanos en política y práctica en la Universidad de Goteborgs, en Suecia; la Universidad de Roehampton, en Inglaterra; la Universidad de Deusto, en España, y la Universidad de Tromso, en Noruega.

Máster en ingeniería mecatrónica en la Universidad de Oviedo, en España; la Universidad Ivanovo, en Rusia; el colegio superior de mecánica, en Francia, y la escuela técnica de Karlsruhe, en Alemania

Máster en medicina de precisión en la Universidad de Grenobles, en Francia; la Universidad Federico II, en Italia, y la Universidad de Barcelona, en España.

Máster en literatura, media y cultura para niños en la Universidad de Glasgow, en Inglaterra; la Universidad de Aarhus, en Dinamarca; la Universidad Católica de Brabant, en Holanda; la Universidad Wroclaw, en Polonia, y la Universidad Autónoma de Barcelona, en España.

¿Cuántas personas han participado de este programa?

Debido a que este es un programa mundial, es difícil tener una cifra, pero solo en 2020 el programa Erasmus ofreció más de 2.400 becas a personas de todo el mundo, tanto los aplicantes como los ganadores colombianos han aumentado casi un 300 % en los últimos años, asimismo es el tercer país de la región y el séptimo en el mundo con más becarios del programa Erasmus, y creo que esto habla muy bien del talento y la calidad académica de los estudiantes colombianos.

Desde la Unión Europea, ¿qué otros programas de educación han impulsado? ¿Por qué para la Unión Europea es importante la educación en Colombia?

La Comisión Europea tiene una innumerable lista de programas de financiación, intercambio y cooperación académica, artística, deportiva y profesional para estudiantes de Colombia y el mundo; no obstante, entre ellos los programas Marie Curie para doctorado y los programas Erasmus+ para maestría y convenios interinstitucionales son los más populares, tanto en Europa como en el mundo.

¿Qué es el Erasmus Days?

Es una celebración que ocurre cada año, en la cual becarios Erasmus de de todo el mundo organizan eventos de conmemoración y celebración de sus experiencias de vida en Europa. Este año se celebrará la cuarta edición los días 15, 16 y 17 de octubre, así las instituciones europeas y exalumnos del programa Erasmus en Colombia organizarán eventos que transmitirán en las redes sociales de la Delegación Europea en Colombia. En 2019 se celebraron 3.995 eventos en 53 países.

¿Qué recomendaciones les da a aquellos jóvenes que quieren participar de Erasmus u otras becas de educación?

Primero, tener confianza en sus habilidades y potencial, también revisar la página de Erasmus+ y desde ya comenzar a revisar programas y requisitos, recuerden que la convocatoria de este año ya está abierta y cerrará en diciembre, así que apliquen.

¿Cómo acceder a Erasmus?

Debido a su popularidad, pueden encontrarlas desde cualquier buscador con las palabras Erasmus Mundus, o becas Erasmus de maestría, o en inglés Erasmus Master Scholarships o directamente en la página de los programas académicos de la Comisión Europea.

¿Qué hace en estos momentos?

En estos momentos me encuentro realizando mi doctorado en políticas públicas y educación en la Universidad Estatal de New York, en Albany, como becario Fulbright, y trabajando en beglo.org, una plataforma que ayuda a los estudiantes a conseguir becas y enseña paso a paso cómo realizar la aplicación.

¿Cómo surgió beglo.org?

Al conocer tantas historias de estudiantes con perfiles increíbles y que no aplicaban a becas solo por no saber dónde encontrarlas o cómo realizar los pasos de aplicación, decidí junto a Leonardo Párraga, egresado de la escuela de educación de la Universidad de Harvard, y Luisa Romero, becaria Chevening egresada de la Universidad de Ulster, en Reino Unido, decidimos crear una iniciativa para darles la oportunidad a más estudiantes de acceder a las mejores becas del mundo. Solo nosotros tres sumamos más de 10 años de experiencias académicas internacionales y cerca de 50 becas ganadas, por eso decidimos crear beglo.org una plataforma que busca ayudar a los estudiantes con todo el proceso para ganar una beca, desde dónde encontrarla, hasta el paso a paso de realizar los documentos y hacer la aplicación. Es muy frustrante que personas con todo lo necesario para ganar una beca no puedan hacerlo por no saber dónde buscarlas o no poder hacer hojas de vida, carta de motivación y otros documentos de manera correcta.