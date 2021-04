El nuevo operador móvil en Colombia asegura que su campaña publicitaria acude a la exageración y el sarcasmo para criticar las prácticas de la industria y que en ningún momento se configuró una oferta comercial que pudiera confundir a los usuarios.

El nuevo operador móvil, Wom, se refirió a través de un comunicado a la investigación que la Superintendencia de Industria y Comercio abrió en contra de Partners (que opera comercialmente como Wom) por haber hecho una campaña publicitaria con un operador ficticio llamado “Clavostar”.

Lea: SIC formula pliego de cargos contra Wom (Partners) por publicidad engañosa

La autoridad investigará una presunta violación a las normas de protección al consumidor, pues considera que la campaña “podría generar error o engaño en los consumidores sobre la entrada en operación de un operador inexistente y el servicio que el mismo podría prestar”.

Vale la pena recordar que la SIC entró al caso a raíz de una queja de Claro, operador que ha sido crítico del actuar del nuevo operador prácticamente desde la subasta de espectro de 2019 que posibilitó la entrada de Wom al país.

En su comunicado, Wom explica: “Clavostar es una iniciativa diseñada y ejecutada por WOM en Colombia con el objetivo de visibilizar, a través de la parodia y la sátira, las injusticias de la telefonía móvil en el país. Esta estrategia utiliza la exageración y el sarcasmo, presentando a Clavostar como otra compañía de telecomunicaciones (ficticia) que entrega más de lo mismo, que no escucha las necesidades de los usuarios, ni se esfuerza por mejorar sus servicios, pues su fin principal son sus ganancias”.

Sobre el contenido, que circuló por redes sociales como Twitter y medios impresos de circulación nacional, Wom agrega: “Es claro que el lenguaje y los mensajes transmitidos por Clavostar no contienen información, datos ni cifras que configuren una oferta de servicios y por lo mismo están lejos de representar algún tipo de oferta mercantil o comercial. Al contrario, al centrarse en la exageración y en la sátira, no pueden configurar un engaño o generar confusión en los consumidores sobre la entrada de un nuevo operador, ya que desde el inicio de la campaña se ha dejado claro que Clavostar no existe. Con esta propuesta, WOM busca evidenciar las frustraciones y problemas a los que se enfrentan los usuarios con sus servicios de telefonía móvil y proponer una nueva alternativa de servicio”.

Además de insistir en que es una forma de hacer una crítica y desmarcarse de las que considera “malas prácticas de las telecomunicaciones en el país”, afirmó que Partners “ha atendido los requerimientos previos hechos por la SIC para dar claridad sobre esta estrategia publicitaria, la compañía seguirá trabajando en colaboración con la entidad con el fin de atender este nuevo proceso. PTC está en plena disposición de colaborar con las autoridades para resolver cualquier duda, pregunta o comentario al respecto”.

Esta es una de las piezas puestas en circulación bajo la campaña de Clavostar: