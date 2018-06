Argelia apagó toda internet para evitar que sus alumnos copien en los exámenes

Víctor Roman - Agencia N+1

Algunos profesores toman medidas para evitar que sus alumnos hagan trampas en sus exámenes. Sin embargo hay una nación que lo ha llevado al siguiente nivel: el gobierno de Argelia ha apagado toda la internet durante la última temporada de exámenes, un periodo que ha durado 6 días.

De acuerdo a lo reportado por la BBC, el miércoles 20 de junio comenzaron los apagones digitales (que abarcaron la banda ancha y la red celular) y se extendieron durante una semana. No solo la fecha, sino las horas exactas, coincidieron con los exámenes.

Antecedentes

La radical medida fue tomada luego de que en 2016, unos 300 mil estudiantes tuvieran que volver a presentar sus exámenes porque que estos se filtraran en la web y circularan por las redes sociales. Al año siguiente, el gobierno intentó restringir las redes sociales; pero las medidas no fueron lo suficientemente efectivas. Por eso, este año las autoridades han tomado decisiones más drásticas.

La ministra de Educación, Nouria Benghabrit, dijo que el gobierno no se sentía cómodo con la decisión, pero agregó que "no deberíamos permanecer pasivamente frente a una posible filtración", según informa la BBC. Así mismo, las autoridades han establecido interceptores de teléfonos, cámaras de vigilancia y detectores de metales en más de 2,000 centros de exámenes.

"Asegurar los exámenes de la escuela secundaria es muy importante", dijo Benghabrit en una conferencia de prensa, informó el New York Times. "Nuestro compromiso con el principio de equidad y el principio de igualdad de oportunidades nos llevó a tomar todo tipo de medidas e incluyen cortar el internet", añade.

Los exámenes de bachillerato, que el gobierno argelino está protegiendo con estos apagones de hasta 3 horas continuas, son sumamente importantes en la vida académica de los argelinos ya que les ayuda a conseguir un buen trabajo después de la escuela. Por eso los chicos se sienten bajo mucha presión para aprobarlos.

Reacciones

Como es de imaginarlo, mucha gente no está de acuerdo con la medida. "No tengo idea de por qué tienen que ser tan agresivos", dijo Lyès Rekkeb, que trabaja en una agencia de diseño web, a The Guardian. "Para mí y para mucha gente como yo, es un gran inconveniente. Pierdo medio día de trabajo. ¿Por qué no podrían simplemente cerrar la internet móvil? Debe haber otras soluciones", agrega.

Farid Farah, un especialista en TI, le dijo a Algérie 360 que existían soluciones técnicas alternativas. "La potencia de la señal de las estaciones base de telefonía móvil más cercanas a los centros de examen podría reducirse, por ejemplo", dijo. "Pero eso requeriría mucho trabajo".

Iheb Tekkour, otro especialista en tecnología, dijo que la decisión de era perjudicial no solo para la economía nacional sino también para la imagen de Argelia en el exterior. "Ya sea por ignorancia o indiferencia, es un asunto serio para un país recurrir a medidas tan drásticas para abordar un problema que debería ser resuelto por el Ministerio de Educación", dijo Tekkour. "Los niños de once años hacen trampa en la escuela con su teléfonos inteligentes. Es responsabilidad del ministro de educación", sentenció.

En todo caso, tendremos que esperar para saber si estas medidas funcionan en la vida real. Aunque ya se puede saber que los sistemas educativos a nivel mundial necesitan ser reestructurados para que los alumnos le presten más atención a aprender que a simplemente aprobar un examen.



“Esta noticia ha sido publicada originalmente en la revista N+1, ciencia que suma: www.nmas1.org”.