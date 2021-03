Hernando Parra Nieto es el nuevo rector de la Universidad Externado

El Consejo Superior de esta universidad hizo el anuncio esta tarde. El Externado tiene 13.500 estudiantes.

El Consejo Superior de esta universidad anunció esta tarde que el abogado Hernando Parra Nieto será el nuevo rector, en reemplazo del también abogado Juan Carlos Henao. La contienda por el puesto estaba entre el ex procurador, Edgardo Maya Villazón, Rafael Ostau de Lafont y Juan Pablo Estrada (que fue el candidato por quien se inclinó la población estudiantil).

Hernando Parra Nieto es profesor emérito de la Universidad Externado, distinción que logró en 2018 y que es el máximo reconocimiento académico que puede recibir un docente en una universidad en Colombia. Por más de 20 años ha sido profesor de la Facultad de Derecho, del área de Departamento de Derecho Civil; y es gratamente recordado por su buena labor como Secretario General de la institución durante 14 años. Hernando Parra Nieto en el momento tiene 58 años de edad.

Es abogado graduado del Externado (1985), cuenta con un diplomado en Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional de Paris, Francia (2003) y otro en Negociación de Controversias de Harvard Law School, Massachusetts, Estados Unidos (2010). Así mismo, tiene un master en Derecho de LLM Boston University, Massachusetts, Estados Unidos (2010).

Es socio fundador de Parra Nieto Abogados, firma en la que ha dirigido el departamento de litigios y resolución de conflictos. Cuenta con más de 30 años de experiencia en litigio en procesos declarativos, ejecutivos, acciones populares y de grupo, y ha actuado como apoderado en procesos nacionales e internacionales, en asuntos de responsabilidad contractual y extracontractual. Igualmente, es Arbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y Medellín, además ha fungido como Árbitro internacional.

Dentro de su práctica profesional ha sido abogado interno de Citibank y también fue Secretario General y Vicepresidente Jurídico del Banco Colpatria. Integró los Tribunales Disciplinarios de la Bolsa de Valores de Colombia y del Autorregulador del Mercado de Valores. Fue Conjuez de la Corte Constitucional entre el 2007 y el 2009, y luego desde 2020 a la fecha. Igualmente, ha sido miembro de los Consejos Directivos de la Universidad Minuto de Dios (2012 - 2018) y de la Corporación Universitaria Unitec (2013 - 2020).

Entre sus mayores reconocimientos, recibió el The Best Lawyers in Colombia por su trabajo como Árbitro y Mediador de Conflictos, el pasado 11 de noviembre de 2020; también fue Árbitro Distinguido, reconocimiento Carlos Lleras Restrepo, del Centro de Arbitraje del Caribe, Cartagena, en 2008; y fue funcionario distinguido internacionalmente del Citibank, en 1988.