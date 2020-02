U. de los Andes desvincula a Adolfo Amézquita por denuncias de acoso de las estudiantes

En la Universidad de los Andes mucho se habló del caso de Adolfo Amézquita Torres, profesor y director del Departamento de Ciencias Biológicas, quien, según varios alumnos, estaría presuntamente involucrado en casos de acoso sexual, acoso laboral y abuso de poder. Ahora, casi un año después y luego de numerosas investigaciones, la institución decidió desvincularlo del plantel. (Lea: S.O.S por el acoso sexual en las universidades)

Por medio de un comunicado, la universidad confirmó la decisión. "Este caso fue desarrollado por el Consejo a propósito de las siguientes faltas contempladas en nuestro Estatuto Profesoral: 1) Faltas éticas en el desarrollo de la práctica académica, 2) Atentar contra derechos y la dignidad de estudiantes, 3) Desatender normas asociadas a conflicto de intereses, 4) Negligencia en el cumplimiento de deberes y responsabilidades", explicó la institución.

Además, las directivas aprovecharon para hacer énfasis en que tienen la voluntad de prevenir, sancionar y rechazar "toda forma de amenaza, acoso, matoneo, maltrato o discriminación".

¿Qué pasó con Amézquita?

En marzo de 2019, cuando se celebraba el día de la mujer, las estudiantes de la Universidad de los Andes decidieron realizar una actividad para denunciar casos de acoso. Entre los testimonios que se escucharon en #Destapalaolla estaba la de una alumna, quien decidió contar que su "profesor de fisiología animal, ahora director del Departamento de Ciencias Biológicas, quiso tener algo conmigo. Cuando le dije que no, no solo me atacó a gritos sino que decidió hacerme la vida imposible en cada pasillo para asegurarse, con el uso de mensajes ofensivos, que no le dijera nada a nadie".

Tras este evento, por esos días comenzó a circular en redes sociales una carta que escribió Daniel Cadena, profesor del Departamento de Ciencias, y que publicó en su cuenta de Twitter. "Así como defiendo el derecho al buen nombre y al debido proceso que tiene el profesor, también reclamo el respeto por el derecho de quienes han presentado denuncias en su contra. Por ello, debo discrepar de posiciones expresadas por algunos miembros de nuestra comunidad quienes, frente a las denuncias mencionadas, han optado por descalificar y señalar a los denunciantes", expresa Cadena en el documento. (Puede leer. Estudiantes piden aclarar situación sobre presunto acoso sexual de docente de U. Andes)

A raíz de las denuncias, un grupo de egresados del Departamento de Ciencias Biológicas decidió redactar una nueva carta en la que hacían tres solicitudes, La primera es aclarar si dichas denuncias "están siendo tramitadas dentro de un proceso disciplinario, que garantice el debido proceso, la imparcialidad y el acceso a medidas justas. Segundo, que se den a conocer las medidas preventivas y garantías de no repetición. Y, por último, que se haga un proceso de revisión de los mecanismos existentes dentro de la universidad para prevenir la violencia contra las mujeres, el acoso sexual y otras violaciones a los derechos fundamentales"

Amézquita demanda a los medios

Luego de que el caso trascendiera a la agenda pública nacional, el profesor Amézquita presentó una tutela en la que busca que la justicia proteja varios de sus derechos. Amézquita consideraba que los responsables son medios de comunicación y estudiantes que han hablado sobre los casos de acoso sexual, laboral y abuso de poder en los que, al parecer, él sería el culpable.

Dentro de los medios entutelados estaban El Espectador, RCN y Caracol Radio, y Alerta Bogotá, medios en los que se han registrado en varios artículos lo que está sucediendo en la Universidad de los Andes. Sin embargo, la justicia falló a favor de los medios de comunicación. (Le puede interesar: Profesor de UniAndes reportado por supuesto acoso entuteló a estudiantes y medios)