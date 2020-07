La detención de Ghislaine Maxwell, colaboradora de Jeffrey Epstein no es cualquier cosa. Se trata de uno de los testimonios más importantes en la investigación sobre la red sexual del magnate.

El caso de Jeffrey Epstein dio un nuevo paso hoy al conocerse que Ghislaine Maxwell, una de sus amigas íntimas, fue detenida por el FBI, según algunos medios estadounidenses. NBC News anunció: “Fue arrestada en la costa este por cargos relacionados con Epstein y se espera que comparezca hoy en un tribunal federal”.

Hasta ahora el paradero de la mujer era desconocido, pues desde el suicidio del magnate, el pasado agosto, había mantenido un perfil bajo para no llamar la atención de las autoridades. The New York Times, sin embargo, aseguró hoy que se encontraba en New Hampshire cuando fue detenida.

Sobre Maxwell hay varios testimonios que la involucran en los delitos de Epstein, a pesar de haberlos negado todos. Virginia Giuffre, una de las supuestas víctimas, afirmó que fue ella quién la introdujo al grupo de mujeres del magnate y facilitó que ella se encontrara con Epstein y que le diera un masaje erótico por USD$ 300. Luego la convirtió junto con él en su esclava sexual. La obligaron a tener encuentros sexuales con hombres poderosos entre los que, según cuenta, estaban políticos estadounidenses y empresarios franceses. Hasta un presidente español.

“(Maxwell) le preguntó a Andrés de Inglaterra cuántos años pensaba que tenía y adivinó (17) y todos se rieron de eso y Ghislaine hizo una broma diciendo que me estaba haciendo demasiado viejo para Jeffrey. Ella dijo: ‘Pronto tendrá que cambiarla’”, cuenta Giuffre.

Lo que cuente la mujer puede ser determinante para conocer algunas piezas faltates del rompecabezas, pues Epstein se llevó a la tumba los detalles sobre la red sexual en la que, según denuncias, se encontraba al mando.

Su muerte sembró más interrogantes sobre su vida enmarcada por el dinero, el poder, las relaciones públicas con celebridades, políticos y millonarios y también por años de acusaciones de delitos sexuales. Poco después de su fallecimiento apareció un libro en el que se encontraban nombres de personas poderosas y reconocidas, a quienes muchos vincularon con la red de abusos de Epstein.

El FBI habría tenido, según Vox, una acusación lista de más de 50 páginas contra Epstein en 2007 por delitos de tráfico sexual de menores. Lo habrían puesto tras las rejas de por vida. Pero todo terminó con solo 13 meses en prisión -una más cómoda que las usuales- porque el fiscal federal de Miami, en ese entonces Alexander Acosta, decidió la sentencia leve.

Además, le permitió en estar en un ala privada de la prisión y salir a trabajar por cortos periodos a su oficina. Lo más asombroso es que se pactó un acuerdo que incluía una cláusula de inmunidad para que “cualquier posible co-conspirador” en los delitos de Epstein, es decir, los miembros de su poderoso círculo de amigos, no enfrentaran consecuencias por estos cargos.