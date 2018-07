Centenares de desaparecidos tras ruptura de una represa en Laos

La presa hidroeléctirca Xepian-Xe Nam Noy, situada a unos 550 kilómetros al sureste de Vientiane al sur de Laos, se derrumbó el lunes y el agua que contenía inundó seis aldeas, según información oficial. Se estima que fueron 5.000 millones de metros cúbicos de agua, el equivalente a más de dos millones de piscinas olímpicas. Tras el derrumbe, cientos de personas se encuentran desaparecidas y unas 6.600 han quedado sin hogar. La región, que padece graves inundaciones, es una de las más pobres del país.

El papa Francisco expresó su "solidaridad a todos los afectados por este desastre" y dijo que rezaba "especialmente por el descanso de los difuntos, la curación de los heridos y el consuelo de todos los que lloran la pérdida de sus seres queridos y que temen por la vida de los que aún están dispersos", dijo en un mensaje.

Desde Tailandia, país vecino, enviaron un refuerzo de socorristas, pero la zona afectada está rodeada de una selva muy densa, lo que podría complicar las operaciones. "El proyecto hidroeléctrico Xe-Pian Xe-Namnoy se derrumbó", confirmó la empresa Xe Pian-Xe Namnoy Power Company (PNPC), encargada de la construcción de la represa. "El accidente fue causado por las continuas lluvias que hicieron que se acumularan grandes cantidades de agua", agregó. Le puede interesar: Cientos de desaparecidos en Laos por ruptura de una represa

Decenas de viviendas en la zona inundada quedaron totalmente sumergidas, mostraron imágenes aéreas filmadas por equipos de rescate. Otras imágenes difundidas por la agencia oficial de Laos muestran a decenas de personas, entre ellos niños, amontonados en barcazas. Un total de 53 trabajadores surcoreanos que se encontraban en el lugar pudieron ser evacuados, informó Seúl.

Casi 24 horas después del derrumbe de la represa, las autoridades continuaban evaluando la magnitud de la catástrofe. "Todavía no tenemos informaciones oficiales sobre las pérdidas o sobre el número de víctimas", declaró un responsable de la provincia de Attapeu que pidió el anonimato.

El primer ministro Thonglun Sisulith se dirigió al lugar para supervisar las operaciones, según informó la agencia de prensa de Laos KPL. El gobierno de Camboya dijo que estaba preparado para evacuar a los habitantes de la provincia de Stung Trend, fronteriza con Laos, a unos 70 km de la zona del derrumbe. En la actualidad hay varias decenas de represas en construcción en Laos, financiadas mayoritariamente por China. Gran parte de su energía hidroeléctrica se exporta hacia los países vecinos, en particular Tailandia.

"Diez ya están operacionales, entre 10 y 20 aún están en obras y otras decenas están en la fase de proyectos", detalló a la AFP Toshiyuki Doi, de la ONG Mekong Watch, con sede en Japón. Lea también: Bajar el nivel del agua y enseñarle a bucear a los niños, prioridad en Tailandia

This is showing how the poor engineering could create such a huge damages, #Attapue #Laos #Flood #Damcollapsed pic.twitter.com/nSSxEBmavP