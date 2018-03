Derrumbe de puente en Miami deja varios muertos

Un número indeterminado de personas murió hoy y al menos dos están en estado crítico al derrumbarse un innovador puente recién instalado sobre varios vehículos que circulaban en la conocida Calle Ocho de Miami (EE.UU.).

La sección del puente derrumbada, de 950 toneladas de peso, 53 metros de longitud, aplastó a una docena de automóviles, algunos de los cuales de manera parcial, por lo que sus ocupantes pudieron ser rescatados y trasladados a hospitales cercanos.

Por lo menos diez heridos llegaron al hospital Kendall Regional Center, según señaló en rueda de prensa el cirujano jefe de este nosocomio, Mark McKenney, quien precisó que dos de ellos se hallan en condición crítica, uno de los cuales llegó con una parada cardíaca y "prácticamente muerto".

