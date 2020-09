Actualmente, cientos de miles de personas están desaparecidas en América Latina por distintas razones: conflictos armados, violencia, catástrofes naturales e inmigración. Se estima que en las dos últimas décadas han desaparecido 200.000 personas... pero podrían ser muchas más.

De hecho, uno de los grandes desafíos es la inexactitud de las cifras, pues en muchos países los sistemas de gestión son fragmentados e ineficaces y las búsquedas son lideradas por la sociedad civil.

En tiempos de pandemia, este dolor es aún más grande, pues la esperanza del encuentro ha sido detenida debido al cierre de fronteras, aeropuertos y cuarentenas.

El 30 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de los Desaparecidos. Este año el Comité Internacional de la Cruz Roja decidió recordar a los desaparecidos en América Latina.

Por medio de un video producido conjuntamente con Playing For Change, con la participación de quince músicos latinoamericanos, la canción “Hasta la raíz”, compuesta por Natalia Lafourcade y Leonel García, se transformó en un himno dedicado a los desaparecidos y sus familiares:

“Cuando escriba tu nombre

En la arena blanca con fondo azul

Cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris

Aparezcas tú

Una tarde suba una alta loma

Mire el pasado

Sabrás que no te he olvidado”.

Un canto solidario desde Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y España para que los familiares de las víctimas sientan que no están solas en ese camino. Detrás de cada desaparecido hay una familia que se pregunta incesantemente en dónde andará su ser querido.

Según el Comité internacional de la Cruz Roja, tanto los desaparecidos como sus familiares son víctimas, dado que son afectados física, emocional y psicosocialmente y en muchas ocasiones padecen dificultades legales y económicas. Según la ONU, siete de los diez países con mayor número de desapariciones forzadas son latinoamericanos.

Colombia lidera la lista. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el país registró 83.000 personas desaparecidas entre 1958 y 2018. Sin embargo, si se consideran informes del Registro de Víctimas, el número de víctimas directas del conflicto armado fueron 47.259 y hubo más de 120.000 indirectas.

Según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación, la cifra de personas desaparecidas en México fue de 61.637 hasta el 31 de diciembre de 2019. La guerra perdida contra las drogas ha costado innumerables vidas.

Otras cifras son: Guatemala, 45.000 desaparecidos; Argentina, 30.000; Perú, 20.329. Con todo, en este triste mapa hay desaparecidos invisibilizados. El Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó que solo en 2017 se denunciaron 82.684 desapariciones en el territorio brasileño, provocadas en gran medida por grupos armados irregulares vinculados al narcotráfico.

Ante esa triste realidad, no podemos quedarnos de brazos cruzados, hay que alzar la voz y visibilizar los miles de desaparecidos.

Como bien dijo la reconocida escritora brasileña Marina Colasanti en una bellísima crónica: “La gente se acostumbra a abrir el periódico y leer acerca de la guerra. Y, aceptando la guerra, acepta los muertos y que haya estadísticas para los muertos. Y, aceptando las cifras, acepta no creer en las negociaciones de paz. Y, no creyendo en las negociaciones de paz, acepta leer todos los días de la guerra, de los números, de la larga duración. La gente se acostumbra, pero no debería”.

Profesora de la Universidad Externado de Colombia.