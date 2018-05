El caso del periodista ucraniano dado por muerto que apareció vivo

-Redacción Internacional con información de agencias

¿Qué pasó?

El gobierno ucraniano anunció ayer por la noche que el periodista opositor ruso Arkadi Babchenko había sido violentamente asesinado en Kiev. Los primero reportes oficiales señalaron como claros culpables a los rusos, quienes rechazaron el acto en todo momento. Hasta el primer ministro de Ucrania, Vladímir Groisman, se atrevió a publicar en su cuenta de Facebook: "Estoy seguro de que la máquina del totalitarismo ruso no le perdonó su honestidad y principios". Las situación, sin embargo, dio un giro inesperado.

Si hasta hace unas horas existía la posibilidad de que tales acusaciones fueran ciertas, las cosas cambiaron cuando apareció vivo Babchenko al presentarse sonriente a una rueda de prensa en la que pidió perdón a su esposa por la pesadilla que vivió. Y es que fue precisamente ella la que lo encontró fuera de su casa en un charco de sangre, lo que no sabía es que el periodista estaba fingiendo con tal de protegerse a él mismo y a su familia.

(Le puede interesar: Muerte y espionaje: Ucrania acusa a Rusia del asesinato de un periodista en Kiev)

En su discurso aseguró que hace unos meses fue advertido de un plan para asesinarlo: "Los del Servicio de Seguridad ucraniana me mostraron pruebas y entendí que venían de Rusia, probablemente del aparato de seguridad del estado".

¿Quién es el periodista?

Babchenko tiene antecedentes que podrían verificar su versión, más no la comprueban. En febrero de 2017, denunció una "campaña espantosa" de "acoso" en su contra, tras una publicación en las redes sociales sobre la caída de un avión militar ruso que se dirigía a Siria a fines de 2016.

Primero estuvo en República Checa, luego en Israel y finalmente se instaló en Kiev, que con el tiempo se ha convertido en el punto en el que convergen los críticos del presidente Vladimir Putin.

En Rusia, Babchenko se hizo conocer primero por sus crudos relatos de las dos sangrientas guerras de Chechenia, en las que participó como soldado conscripto a los 18 años en la primera y como voluntario en la segunda.

En un libro publicado en Francia con el título "El color de la guerra", cuenta sin ambages su experiencia en los conflictos: la violencia, las atrocidades, el alcoholismo, el hambre, la corrupción.

Tras dejar el ejército, y con un título en Derecho internacional en la mano, comenzó a trabajar como corresponsal de guerra para medios rusos, entre ellos el prestigioso diario Novaia Gazeta, para el que cubrió el breve conflicto con Georgia en 2008.

También cubrió, en artículos destacados en Ucrania, el levantamiento proeuropeo del Maidán en Kiev durante el invierno (boreal) de 2014, y luego el conflicto con los separatistas prorrusos en el este del país, en el que denuncia el papel de Rusia, apoyando la tesis de Kiev según la cual ésta sostiene militarmente a los rebeldes, lo que Moscú siempre negó.

(Lea también: No estaba muerto: reaparece el periodista opositor ruso "asesinado" en Ucrania)

Decididamente opuesto a la política del Kremlin, hace escuchar su voz criticando con frecuencia la intervención a partir de 2015 del ejército ruso en Siria, incluso publica un texto en Facebook sobre un avión ruso que se estrelló en el mar Negro en el que murieron 92 personas, en su mayoría miembros del célebre Coro del Ejército Rojo.

Repercusiones

Apenas se conocieron los hechos, el gobierno ruso rechazó contundentemente el hecho. "Es una completa estupidez. Da la impresión de que están delirando. Que se arreglen entre ellos", dijo a Interfax el director del Servicio Federal de Seguridad ruso, Alexandr Bórtnikov. Además, se quejaron de que Ucrania hubiera acusado directamente a Rusia sin nisiquiera haber iniciado una investigación con anterioridad, insinuando que todo era un plan de desprestigio.

Los antecedentes no ayudan a Rusia, teniendo en cuenta el envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal en Inglaterra, que no ha dejado de generar sospechas en contra del gobierno de Putin. Y es que a pesar de las declaraciones de Babchenko no se ha logrado comprobar nada hasta el momento.

Por otro lado, las críticas de otros medios cayeron sobre la forma en como Ucrania y el periodista asumieron el hecho, pues los acusan de haber generado una campaña masiva para que se criticara a Rusia, lo cual efectivamente se consiguió, sin haber demostrado su responsabilidad.