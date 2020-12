El Espectador le explica: ¿Por qué al Gobierno británico no le gusta la serie “The Crown”?

Oliver Dowden, secretario de Cultura británico, le dijo al Mail que la serie debería aclarar que se trata de un drama de ficción. “Sin esto, me temo que una generación de espectadores que no vivió estos eventos puede confundir la ficción con la realidad”, agregó.

Los duelos de las mujeres más poderosas de Reino Unido. De eso trata la cuarta temporada de la serie de Netflix “The Crown” que recrea la difícil relación entre la reina de Inglaterra y su Primera Ministra durante 11 años. “Una mezcla de admiración y condescendencia, pero sobre todo dos maneras muy distintas de ver el mundo”, escribió Patricia Rodríguez, periodista de El País de España. Sin embargo, parece que la trama no fue del gusto del gobierno británico.

¿Qué pasó?

Oliver Dowden, secretario de Cultura británico, le dijo al Mail que la serie “es una obra de ficción bellamente producida, así que al igual que con otras producciones de televisión, Netflix debería tener muy claro al principio que es solo eso”.

“Sin esto, me temo que una generación de espectadores que no vivió estos eventos puede confundir la ficción con la realidad”, agregó Dowden. Y es que para algunos, y como lo dice el mismo medio británico, las escenas escritas por el guionista Peter Morgan podrían afectar la imagen del principe Carlos. Y la preocupación por la reputación de la monarquía no es cualquiera, pues aproximadamente 29 millones de personas en todo el mundo vieron la serie en la primera semana de la nueva temporda.

De hecho, el disgusto se veía venir desde hace más de un mes. Earl Charles Spencer, el hermano de la princesa Diana, dijo que le preocupaba que los espectadores interpretaran las escenas como reales. “Suponen, especialmente los extranjeros, que los estadounidenses me dicen que han visto ‘The Crown’ como si hubieran recibido una lección de historia. Bueno, no lo han hecho”, dijo Spencer de acuerdo con el Washington Post.

¿Qué dijo Netflix?

“Siempre hemos presentado The Crown como un drama, y tenemos plena confianza en que nuestros miembros entienden que es una obra de ficción que se basa en general en eventos históricos”, dijo Netflix en un comunicado. “Como resultado, no tenemos planes y no vemos la necesidad de agregar una exención de responsabilidad”.

¿Qué dicen los británicos?

La popularidad de los principales integrantes de la familia real del Reino Unido ha aumentado entre los británicos tras la emisión de la serie, según una encuesta difundida por “The Sunday Times”.

Pese a que la producción presenta a algunos personajes desde una óptica no muy favorable, eso no parece haber impactado en los británicos y un 35 % de ellos afirma que su impresión de los “royals” ha mejorado “mucho o un poco” tras ver la serie, de acuerdo con el sondeo elaborado por la empresa Focaldata entre 1.023 espectadores.

Un 42 % de quienes vieron la serie de Netflix asegura que esta no ha alterado su opinión de la Casa Real, mientras que para solo un 18 % su imagen “ha empeorado un poco”. La más beneficiada por la emisión es Diana de Gales, fallecida en accidente de tráfico en París en 1997 y que es encarnada en “The Crown” por la actriz Emma Corrin, cuya popularidad ha crecido un 30 %, conforme a la encuesta.

También sale muy reforzada la imagen de la reina Isabel II (Olivia Colman en la serie), que sube un 25 %, y la de su esposo Felipe (Tobias Menzies), que se incrementa un 17 %.

Quizás es más sorprendente, dado el retrato oscuro que de él ofrece “The Crown”, que la aprobación del príncipe Carlos (interpretado por Josh O’Connor) también crezca. El 34 % de los consultados señala que su impresión del heredero al trono mejoró gracias a la serie, mientras que solo una cuarta parte de ellos considera que su imagen ahora es peor.

¿Realidad o ficción?

Hugo Vickers, historiador y autor de “The Crown Dissected”, que investiga la precisión fáctica de la serie, le dijo al Washington Post que la combinación de hechos reales y ficción puede volver problemática la serie. “El problema es que lo hacen bien”, dijo, mientras que en algunas partes “lo inventan todo, lo hacen mal”.

Según Vickers, la serie es demasiado “hosca”. La princesa Margarita es “tan sensacionalista”. Y Charles, dijo, “siempre es retratado como un cobarde ... y en realidad un personaje bastante malvado y asesino”, agregó Vickers de acuerdo con el diario estadounidense.

Con información de Efe*