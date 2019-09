El Espectador le explica: ¿Qué es una tormenta de Categoría 5 y por qué causa tanto terror?

Dorian azotó con furia el norte de las islas Bahamas el pasado domingo por la noche, siendo unos de los huracanes más violentos en tocar tierra en la historia. Ahora, mientras se dirige a territorio estadounidense y turistas y ciudadanos se preparan para su impacto, muchos buscan entender de qué se trata esta tormenta y cuáles son los riesgos de que haya sido catalogada en la Categoría 5. Uno de ellos es el presidente Donald Trump, quien hasta hace poco se “enteró” del término “Categoría 5”.

Cuando Dorian se elevó a Categoría 5 se convirtió en una de las tormentas más feroces de la historia. Trump ha tratado de alertar sobre los peligros que plantea este huracán. “Es uno de los más grandes que hemos visto”, dijo, “ni siquiera sabemos lo que nos espera. Todo lo que sabemos es que posiblemente sea el más grande. No estoy seguro de haber oído hablar de una categoría 5. Sabía que existía. Y he visto algunos de categoría 4, ni siquiera los ves tanto. Pero una categoría 5 es algo que no sé si alguna vez escuché el término, aparte de que sé que está allí. Eso es lo último, y eso es lo que lamentablemente tenemos”, agregó.

Lo que dijo Trump es impactante. Es razonable que muchos ciudadanos no entiendan o desconozcan las características de este tipo de tormenta. Pero las tormentas de categoría 5 no son algo nuevo para Estados Unidos. Desde que Trump se convirtió en presidente, tres huracanes de categoría 5 han amenazado el suelo estadounidense: Irma, María y Andrew. Así que la declaración de Trump habla de lo poco enterado que estaba sobre las tormentas en sus primeros dos años de gobierno. De hecho, todavía continúa estando desinformado.

El presidente Trump afirmó, erróneamente, que Dorian golpearía Alabama. Pero no era cierto. El servicio Meteorológico Nacional de Birmingham, Alabama, tuvo que salir a calmar a sus ciudadanos advirtiendo que la tormenta no impactaría o afectaría el estado pues iría hacia el Este. La aclaración no sirvió de mucho, pues Trump volvió a declarar que Dorian golpearía Alabama horas más tarde en una conferencia de prensa. Pero más increíble que su desconocimiento, son sus soluciones a las tormentas. En un memorando de la Casa Blanca se encontró que Trump sugirió que el ejército debería bombardear los huracanes “para interrumpirlos antes de tocar tierra”.

Así que para enterarnos un poco de lo que son estas tormentas, y no quedar en fuera de lugar como Trump, reunimos estos datos sobre las características de Dorian, los huracanes categoría 5, y sobre qué se puede esperar a medida que se intensifica el cambio climático. En vivo: Siga en tiempo real la trayectoria del huracán Dorian

Los científicos clasifican los huracanes en la escala Saffir-Simpson, que va de uno a cinco. Las tormentas de Categoría 5 registran vientos de al menos 250 km/hora.

Además de los vientos devastadores, las tormentas de Categoría 5 desencadenan marejadas catastróficas, causando inundaciones similares a las de un tsunami cuando tocan tierra.

Según el Centro Nacional de Huracanes, los vientos sostenidos de Dorian alcanzaron casi 300 km/hora, siendo la velocidad máxima registrada con que un ciclón del océano Atlántico toca tierra.

Dorian es la quinta tormenta de Categoría 5 que se forma en el Atlántico en los últimos cuatro años, el lapso más largo registrado con al menos una tormenta de la máxima categoría por año. El último tramo más largo fue de 2003 a 2005.

