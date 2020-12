Esto piensan los venezolanos de las elecciones legislativas

Desde 2015, el Parlamento de Venezuela estaba en manos de la oposición, que este año decidió no participar unida en el proceso. Así, este órgano clave volverá a manos del oficialismo.

Desde que en 2015 la oposición de Venezuela ganó la mayoría en la Asamblea Nacional, el chavismo, encabezado por Nicolás Maduro, se dedicó a perseguirla, quitarle funciones, deslegitimarla, ahogarla. Durante cinco años, 90 parlamentarios fueron sometidos a persecución política, el Tribunal Supremo dictó 113 sentencias para boicotear el trabajo del único poder público que se le oponía al gobierno.

Hasta hoy, cuando Venezuela vuelve a las urnas para renovar el organismo legislativo que estará en manos del oficialismo a partir de 2021, luego de que 27 partidos de oposición se negaran a participar en un proceso rechazado también por la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima, entre otros.

La oposición encabezada por Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges, Henrique Capriles y Henry Ramos Allup, entre otros, calificaron las elecciones de un fraude; sin embargo, otros candidatos de sus partidos sí compiten, a pesar de las inequitativas reglas del gobierno, que inhabilitó aspirantes y aumentó el número de diputados: de 167 pasó a 277. ¿Para qué? Maduro quería asegurarse el triunfo violando la Constitución de Hugo Chávez, que estableció que la Asamblea Nacional solo tendría 167 miembros.

Maduro ya cantó victoria. Aseguró que si la oposición gana el Parlamento, él renunciará a la Presidencia. El cinismo de quien ha hecho todo por acabar a sus contradictores políticos. El Espectador consultó a ciudadanos en Venezuela sobre este proceso, pero muchos dicen estar tan cansados y tan decepcionados que no están pendientes de las elecciones. Están, por otro lado, pendientes de sobrevivir, dicen.

Ver más: Elecciones en Venezuela ahondarán las tensiones con Colombia, según estudio

Maribel Pereira, médica venezolana

Las elecciones son para seguir legalizando el gobierno que tenemos. Es otro proceso viciado, por supuesto, porque ellos (el oficialismo) obligan a la gente a ir a votar, a sus adeptos. ¿Cómo los obligan? Amenazándolos directamente en sus alocuciones, como lo hizo recientemente Diosdado Cabello, quien dijo que si no iban a votar, pues no iban a comer. En las últimas semanas, el oficialismo les ha soltado a sus adeptos bolsas de comida que hacen que no se sientan todos los problemas que tenemos: el desabastecimiento de combustible o la devaluación de la moneda. Ellos tienen todo el aparataje estatal y a una gran parte de la población amarrada por lo que les dan. Estas personas, como dos millones de habitantes, irán a votar por ellos. Ellos van a ganar porque la oposición que hay en el país no vamos a votar porque no vamos a seguir en el juego de continuar legalizando ante el mundo sus elecciones que sabemos que están amañadas y que son ilegales.

Leocenis García, coordinador de Prociudadanos y candidato a la Asamblea Nacional

Habrá una participación importante en los sectores populares, donde los medios tradicionales no llegan. Estamos participando no por las garantías que da el gobierno, sino porque creemos que hay que construir una alternativa para los sectores populares porque la opción de violencia, que lideró Juan Guaidó con el apoyo de la comunidad internacional, fracasó. Solo nos queda volver a construir una fuerza popular para poder derrotar a este, que en mi criterio, es el peor gobierno de la historia de Venezuela. No se puede cantar fraude si tú no participas. Sacarán 200 diputados, tendrán una victoria aplastante, pero vamos a ver qué pasa.

Stefanía Sierraalta, estudiante de periodismo

Aquí nadie de mi familia va a votar. En la calle tú no ves propaganda relacionada con las elecciones, solo en la televisión se ven imágenes del gobierno haciéndose propaganda para sus propios candidatos. ¿Por qué no vamos a votar? Porque estamos cansados de votar y que nos hagan fraude. Porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) está totalmente controlado por el gobierno. Entonces así nosotros votemos por un partido o por el otro, ya sabemos que nos van a hacer fraude. Cuando Capriles participó en las elecciones presidenciales, no te imaginas la esperanza que teníamos todos los venezolanos. Esto era una locura; las marchas en las calles, la gente saliendo a votar y la ilusión de que el Gobierno iba a caer. Esto realmente era algo histórico. Y ahí nos hicieron fraude. ¿Por qué? Porque el CNE es del Gobierno. Han pasado muchas cosas y hemos perdido la esperanza.

Diosdado Cabello, que es la mano derecha de Maduro, salió diciendo estos días que el que no saliera a votar, no comía. Es decir, no le van a dar de comer a los que no voten por ellos. Es una manera de que el gobierno siempre tiene para sobornar a la gente que menos tiene. Y siempre cuando se acercan las elecciones, ellos llevan comida y los sobornan.

Hernando Figueroa, periodista en Maracay, estado de Aragua

Por toda esta situación es que los ánimos en el país están caldeados. Muchos venezolanos han señalado que no participarán porque no creen en el CNE, no creen en el gobierno, no creen en la oposición que participará el 6D, pero tampoco creen en la oposición de Guaidó. Lo que pasará el 6D muchos los sabemos, una gran parte de la población se abstendrá de votar, lo que beneficiará a los candidatos del gobierno. En mi caso particular, no votaré porque iento confianza en las partes que participarán en la contienda. Y así como yo hay muchas personas. Sabemos que el voto es una herramienta democrática para expresar nuestras molestias o nuestro agradecimiento, pero en la situación en que se encuentra Venezuela, y dado que no están participando todas las fuerzas políticas (partidos), no hay 100 % motivación.

Los venezolanos tienen claro, que votando o no, los problemas sociales continuarán. Muchas comunidades no tienen gas doméstico, agua potable, los alimentos están por las nubes y las colas para equipar los vehículos de gasolina son interminables. Los políticos actualmente en lugar de trabajar para resolver esos problemas, prefieren estar peleando por el poder. No hay voluntad de cambio, solo de poder.

Filomena Serago, maestra de preescolar en Caracas

El gremio de docentes no va a salir a votar porque no tenemos ningún tipo de beneficio del gobierno como trabajadores. Los docentes pasamos a un tercer plano, y a nadie le importa la educación.

Gonzalo Moros, comerciante de Puerto Ordaz

Soy comerciante de la zona, en Puerto Ordaz, una ciudad al oriente de Venezuela. En paralelo también estudio ciencia política. El tema de las elecciones está bastante atípico, porque al final a Guaidó, el supuesto presidente, lo tomaron en cuenta más de 50 países y en este momento no está avalando las elecciones. No veo en la ciudad ni en las noticias que la gente esté entusiasmada de participar. Hay que ver cómo reacciona la comunidad internacional. Cumple un papel importante el tema de Estados Unidos y la elección de Biden, se habla y he leído que va a levantar las sanciones y sentarse a hacer una negociación.política

De las personas de mi círculo, de mi entorno familiar y amigos, no tengo conocidos que vayan a votar. Mis trabajadores tampoco tienen la intención de hacerlo. El tema de la gasolina también es muy importante, porque la gasolina está racionada. Se hace por placas, como el pico y placa en Colombia. Hay gente que hasta paga por fuera el puesto de la gasolina, lo cobran a 15 o 20 dólares, para que tú surtas solamente entre 30 o 20 litros para tu carro. Eso tiene un impacto directo porque la gente no tiene libre movilidad, está limitada a trabajar.

Ver más: ¿Por qué nadie entiende las elecciones legislativas en Venezuela?

Creo que la oposición ya venía en decadencia, obviamente cuando sale Juan Guaidó, este muchacho que políticamente no era conocido, la oposición agarró cierto oxígeno. La gente se entusiasmó, se vislumbraba una salida, una solución política, pero hasta el sol de hoy nos damos cuenta de que ya se termina el mandato y no hubo más allá que un reconocimiento, sanciones que nos afectaron a nosotros, de tal manera que la opinión pública y en la mía personas la actuación de Guaidó fue nula. Se toma a la gente de la oposición como traidores, dirigentes ineficaces, mediocres y que juegan a la politiquería. Creen que no aprovechó el apoyo de EE. UU.

Hay una cosa que rescato de la gente con la que hablo, que desconoce el tema político en Venezuela, y es que el gobierno al menos siempre ha tenido su línea política, muy mala para algunos, muy buena para otros, pero es definida. En cambio la gente de la oposición, en líneas generales, no tienen eso, entonces se sientan a negociar, pero no están ni de un lado ni de otro, no establecen soluciones claras. La política en Venezuela, creo que está por el piso, no hay políticos de calidad. Así se ha llevado y la gente subsiste con lo que tiene. La solución tiene que ser negociada, yo soy de los que cree que ya se han probado todas las vías posibles y queda claro que las sanciones no son la solución. Deben sentarse y llegar a acuerdos políticos y pacíficos que tengan seguimiento internacional. Ni por armas ni por la vía militar.

Carlos Suárez, trabajador en Caracas

Quedé varado siete meses y medio en Estados Unidos cuando comenzó la pandemia, intenté regresar, pero los vuelos humanitarios se volvieron un negocio por culpa de la corrupción de Venezuela. Volví a mi país el 5 de noviembre y vi cómo los ciudadanos sufrimos la pandemia: escasez de gasolina, negocios cerrados, calles vacías, falta de plata para comprar y, lo peor, una inseguridad que nunca habíamos visto. ¡La semana pasada explotó una ambulancia y nadie dijo nada!

Por eso voy a votar este domingo, quiero ver un cambio, que algo pase. Aunque no se haya presentado la oposición, votaré por la esperanza. Creo que habrá un 50 % de venezolanos que irán a las urnas, porque acá existe un fenómeno: hay mucha gente que todavía apoya al gobierno de Nicolás Maduro, en una especie de relación tóxica; se acostumbraron a lo que estamos viviendo y todavía creen en las promesas que les hacen. Pero también porque entendimos desde hace años que hay que votar, es un deber y un derecho.

Ahora tenemos gasolina importada, que está cara. Pero llega de muy bajo octanaje y hay que pagarla a alto precio. Y todo eso es por el bloqueo, sancionan a los políticos, pero es el pueblo el que padece las consecuencias. Por que esto es de dos partes: la corrupción y mala gestión del gobierno de Maduro, pero también las sanciones.

No tengo la culpa de que la oposición no haya querido participar en las elecciones de hoy. Están repitiendo el error de 2005, con esa actitud le entregaron la Asamblea Nacional al chavismo. No hay líderes, eso fue devastador para todos los venezolanos y eso es tan grave que Maduro en cadena nacional aseguró que si la oposición ganaba la Asamblea Nacional renunciaba. Se llena la boca ante el mundo, porque sabe que está solo, a sus anchas por culpa de la oposición.

Juan Guaidó logró revivir la esperanza, pero por poco tiempo. Ahora propone una consulta del 5 al 12 de diciembre, pero la gente ya no le cree. ¿Hasta cuándo esto? Hasta que se despierte una revolución social bien dura, pero para eso todavía falta.