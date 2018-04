Estudiantes de Florida lanzan libro sobre su lucha contra la venta de armas

Tras el ataque del pasado 14 de febrero de 2018 en el que Nikolas Cruz de 19 años abrió fuego en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, un movimiento de jóvenes y estudiantes despertó de nuevo el debate sobre armas en Estados Unidos. Dos de los supervivientes de esa tragedia publicarán próximamente un libro con detalles de la lucha por acabar con la venta libre de armas.

Se trata de David Hogg de 18 y su hermana Lauren de 14, quienes sobrevivieron al tiroteo de Cruz en febrero en el que murieron 17 personas y otras 17 quedaron heridas. Los Hogg, junto a un grupo de compañeros de su escuela, iniciaron el movimiento #NeverAgain (Nunca Más), que devolvió a la escena el hasta entonces adormecido debate sobre la venta de armas en un país donde su tenencia es un derecho constitucional.

"Con fuerza y claridad moral, una nueva generación ha dejado claro que está en sus manos resolver problemas antes considerados irresolubles debido a lobbies poderosos y cobardía política", escribió Penguin Random House, editorial del libro, en un comunicado el miércoles.

David Hogg escribió en la red Twitter que él y su hermana usarán el dinero del libro para ayudar a curar a la comunidad tras el ataque. El joven, que aspira a ser periodista, estaba escondido en un armario durante la masacre, cuando su instinto lo llevó a filmar entrevistas a otros estudiantes con los que se refugiaba.

Today @lauren_hoggs and I are announcing our book #NeverAgain that tells the story of the foundation of this movement for those we lost. Lauren and I will be using the money made from the book to help heal the community. #NeverAgain out June 5th https://t.co/Vh2gWVWNGq