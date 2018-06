Gobierno italiano busca quitarle escolta a Roberto Saviano, autor de Gomorra

-Redacción Internacional con información de agencias

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, afirmó hoy que las "instituciones competentes evaluarán" la necesidad de una escolta al escritor napolitano Roberto Saviano, pues pasa mucho tiempo en el extranjero, durante una entrevista en el programa de la televisión pública RAI3.

"Serán las instituciones competentes las que evalúen si corre algún riesgo, ya que me parece que pasa mucho tiempo en el extranjero. Veremos cómo se gasta el dinero de los italianos, pero es el último de mis problemas", dijo Salvini en unas declaraciones que han provocado las protestas de parte de la oposición.

Saviano cuenta con escolta desde que publicó en 2006 el libro "Gomorra", en el que desvela los entresijos de la Camorra, por lo que fue amenazado por el clan de los Casaleses, y el entonces ministro de Interior, Giuliano Amato, le sugirió que abandonara Nápoles y se instalara en un lugar secreto.

Desde pequeño ha sido aficionado a este tema, que lo llevó a publicar uno de los libros de denuncia más importantes en la historia italiana. En una entrevista concedida a Jot Down, el escritor aseguró: "Mis tíos me contaron algo que yo no recordaba. Cuando venían del norte a mi zona para vernos en Navidad, yo los llevaba a enseñarles los lugares donde había habido asesinatos. No había muertos, pero yo les decía si ahí habían matado a alguien. Y ellos decían: «Este niño es un necrófilo»".

El escritor napolitano, que pasa largas temporadas en Nueva York, ha sido uno de los más críticos con Salvini por su anunciada "mano dura" contra la inmigración y la negativa a dar un puerto al barco "Aquarius" con 630 inmigrantes, que finalmente desembarcó en Valencia (España) tras el ofrecimiento del nuevo Gobierno español.

En la misma entrevista, Saviano aseguró: "Este verano, cuando hablé de los inmigrantes, pensé: ¿Qué me dirán? ¿De qué me acusarán?, ¿de que he matado a alguien? Porque, cuando eres tan visible y tomas partido, piensas en qué harán, en qué se inventarán y de qué te van a acusar. Siempre es así".

Este jueves publicó un vídeo en las redes sociales en el que calificó a Salvini de "ministro de la Mala Vida", que "no hace otra cosa que amenazar, hacer propaganda, pronunciar mentiras y alimentar el odio y el desprecio".

Saviano preguntó al líder de la ultraderechista Liga si considera que él vive "feliz" con escolta "desde hace más de 11 años" y rechazó que el ministro del Interior pueda amenazarle o intimidarle.

L'Italia è il Paese occidentale con più giornalisti sotto scorta perché ha le organizzazioni criminali più potenti del mondo, ma Matteo Salvini, ministro degli Interni, invece di contrastare le mafie, minaccia di ridurre al silenzio chi le racconta. #MinistrodellaMalavita pic.twitter.com/LRaHobx8c6 — Roberto Saviano (@robertosaviano) 21 de junio de 2018

"Salvini tiene como enemigos a los inmigrantes, tiene como enemigos a las personas del sur de Italia, a las que ha insultado antes de pedirles el voto, tiene como enemigos a los gitanos, de quienes dice 'bueno, a los italianos nos los tendremos que quedar'. Yo estoy feliz de estar entre sus enemigos", expuso. Le acusó de "hacer teatro" y no política, e hizo un llamamiento a la gente para que muestre su rechazo a estas posturas radicales del político populista.

"Es necesario dialogar no con Salvini, sino con quien le ha votado, con quien lo apoya, hay que hablar con quien como yo se da cuenta de que la situación es grave", reflexionó. "¿De verdad queréis seguir apoyando a una figura que no hace otra cosa que amenazar, hacer propaganda, mentir, alimentar el odio y el desprecio?", preguntó, antes de opinar que, "quien no haga algo ahora, será culpable para siempre".

Las críticas a las declaraciones de Salvini se han sucedido también por parte de miembros de la oposición, como la eurodiputada del progresista Partido Demócrata, Pina Picierno, quien tachó de "intolerable" lo que consideró "mensajes intimidatorios" a Saviano por parte de un ministro.

"Exponer así a Saviano, una personalidad reconocida en todo el mundo por su compromiso contra las mafia, es vergonzoso. No se amenaza a quien no piensa lo mismo que nosotros", argumentó Picierno.