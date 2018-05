“Hay que adaptarse a las situaciones que cada país enfrenta”: gerente general de Alimentos Polar en Colombia

Edwin Bohórquez Aya

Prudencia. Esa es la virtud que mejor expone José Antonio Pulido cuando habla de Venezuela, de Colombia, de la migración de venezolanos por la crisis social que atraviesa ese país, y se atreve, a pesar de advertir una y otra vez que es empresario y no político, a proponer una alianza entre el Gobierno Nacional, el local y el sector privado para ofrecer empleo digno y de calidad a quienes dejaron su tierra natal y sus familias en busca de un mejor futuro. Pulido, gerente general en Colombia de Alimentos Polar, una de las compañías más emblemáticas del vecino país, con operaciones en cuatro mercados internacionales, advierte, de cara a las elecciones tanto en Venezuela como en Colombia, que hay que adaptarse a las condiciones de cada país y que, precisamente, en Colombia no ven más que oportunidades.

¿Por qué el colombiano debe dejar de ver al inmigrante venezolano con temor?

Somos países hermanos, donde siempre las economías de los dos países han sido complementarias. Tenemos una gran cantidad de personas en las fronteras que tienen doble nacionalidad, donde hay comercio, generación de puestos de trabajo y oportunidades, entonces creo que aquí debemos ver el pie más grande, cómo expandirlo, trabajar en conjunto para poder hacer cosas que individualmente no podríamos. Hay que buscar esa complementariedad entre países, ese conjunto de ideas que potencien los negocios, las actividades sociales y económicas entre ambos países. Somos economías también medianas, pequeñas, y en la medida en que nos unamos podemos hacer mejores cosas.

Polar es una marca muy representativa de Venezuela. ¿Cuánto llevan en Colombia y cuánto lleva usted en el país?

Polar lleva 22 años en Colombia y fue una apuesta que se hizo pensando en que somos países con alto consumo per cápita de maíz y nosotros tenemos una marca muy importante y un consumo similar. Dijimos: ¿cómo esa experticia que tenemos podemos transferirla a Colombia para desarrollar un negocio bueno, no sólo para Polar sino para el país donde operamos? En este caso Colombia. Cuando llegamos compramos la operación de Promasa, que era una pequeña fábrica, y ahora no sólo producimos harina de maíz; también producimos avena, alimentos para gatos y perros, detergentes, y hemos venido creciendo de manera importante y generando puestos de trabajo, alianzas con productores locales, y eso ha traído bienestar.

¿Qué significa traer bienestar desde una empresa venezolana a Colombia?



De una pequeña fábrica que producía una sola marca, hoy tenemos más de 20 marcas, más o menos una marca por año, comenzamos con una sola categoría y ya estamos en 13, entonces hoy somos mil personas entre las áreas productivas con la planta que tenemos en Facatativá, desde donde producimos casi todo lo que comercializamos, y tenemos un grupo de ventas grande en todo el territorio.

¿Cuánto lleva en Colombia?

Llevo siete años, desde el 2011.

¿Tienen una medición de cuánto le deja un migrante legal venezolano a la economía colombiana?

Esa cuenta no la sé, pero aquí, como en todas las partes donde Polar trabaja, cumplimos con todas nuestras obligaciones, pagamos todos nuestros impuestos, y toda la gente que aquí trabaja también lo hace, que por cierto de las 1.000 personas creo que 995 son colombianas. Es una operación 100 % local, con talento colombiano, que es la que está sacando esta compañía adelante.

Se calcula que por las elecciones en Venezuela el flujo migratorio se elevará. ¿Cómo lo lee? ¿Ve cada vez más venezolanos llegando a un país donde la tasa de desempleo, a pesar de estar en un dígito, no deja de preocupar?

Yo no soy político, no tengo opiniones sobre estas cosas, soy empresario y lo que vemos aquí son oportunidades y formas de generar más bienestar, empleo y crecimiento para el país. Hay que adaptarse a las situaciones que cada país enfrenta y hay que buscar la manera de extender la mano cuando la gente lo necesita. Hay que seguir trabajando, creciendo, y desde el lado empresarial dando oportunidades de trabajo para muchas más personas que necesitan trabajar dignamente, mantener a su familia y, por supuesto, un ingreso para poderlo hacer.

¿Ustedes estarían dispuestos a darles una plaza laboral a los venezolanos que están llegando a Colombia?

Siempre estamos buscando gente buena. Como compañía que crece, necesitamos talento, donde esté y quien lo tenga, pero por supuesto que tenga sus documentos en regla para poder trabajar en un país como este.

¿Ha sentido, o familiares suyos o colegas suyos han sentido xenofobia en Colombia?

No, estamos muy agradecidos de hacer negocios aquí, cumplimos con todas las obligaciones y nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho, agradecidos de que nos permitan seguir operando aquí. Así que desde el punto de vista personal y empresarial siempre hemos sentido apoyo y palabras de esperanza.

La escasez es la variable que más se presenta cuando uno ve imágenes de Venezuela. ¿Existe la posibilidad de que ustedes ayuden, como productores de alimentos, desde Colombia hacia Venezuela?

Nuestra operación está enfocada en el mercado colombiano, entonces no lo hemos explorado. Ustedes son una división de la gran organización que está en Venezuela. Eso quiere decir que se dedican sólo a Colombia y la holding atiende el mercado venezolano.

Yo sé que me acaba de decir que es empresario y no político, pero no puedo dejar de preguntar: estamos justo en el camino final para la elección presidencial en Colombia. ¿Cómo leen ustedes esas elecciones y las de Venezuela?



Nuevamente, soy empresario, no tengo opinión sobre eso. La única opinión que tengo es que estamos en un país que va a salir adelante, que lo ha venido haciendo a lo largo de toda la historia, estamos comprometidos con su gente, sus trabajadores, con los proveedores, estamos aquí para invertir a largo plazo y nos adaptaremos al Gobierno de turno y seremos respetuosos de cualquier cosa que decida realizar.

Cuéntenos de esa migración de venezolanos que se dio cuando comenzó la crisis en Venezuela. Hablo de empresas como la de ustedes, de Farmatodo, de las cadenas de alimentos, de comercio. ¿Qué significó que la crisis de Venezuela beneficiara a la economía colombiana?

Nosotros no entramos aquí por la crisis, entramos muchos antes.

Sí, hace 22 años.



Esto te demuestra que nosotros estamos buscando oportunidades de negocio que beneficien a todas las partes. Entramos porque había un mercado, un conocimiento que podíamos transferir para beneficiar no sólo a los accionistas sino al país. Aquí estamos para catalizar esas oportunidades y ahora con la experticia y con el beneplácito de los consumidores, que es a quienes nos debemos.

Además de Colombia, ¿en dónde está alimentos Polar?



En México y EE. UU.

¿Qué tanto pesa cada país para la holding?



No lo sé con exactitud, pero son operaciones importantes. Venezuela, México, Colombia y Estados Unidos, en ese orden.



¿Cómo está el grupo en Venezuela?

Empresas Polar es una compañía grande en Venezuela, muy importante porque abastece una gran cantidad de productos de la cesta básica. Todos los días casi 20.000 personas se levantan a trabajar y a sacar las cosas adelante, producir para sacar las cosas al mercado. Eso es lo que te puedo decir.

¿Y han tenido o no problemas con el gobierno venezolano?

Nos ceñimos a como son las reglas del juego. Como empresarios que somos lo que hacemos es trabajar, producir y comercializar los productos para poder sacar, no sólo la empresa, sino que tenemos una gran responsabilidad con el país en el abastecimiento, particularmente de alimentos, y eso es lo que estamos trabajando día a día para lograrlo.

Habla siempre de oportunidades. ¿Se van a mover como organización a otros mercados de la región?

Como responsable de Colombia hablo por Colombia, no puedo hablar de las otras estrategias. Lo que te puedo decir es que Colombia es un mercado importante y un país en el que queremos seguir creciendo. Hemos innovado con las 13 o 14 categorías en las que estamos y en las que vamos a estar. Vamos a tener más productos que creemos que van a ser de buena aceptación para el consumidor en Colombia.

¿Qué represente en market share Polar en alimentos en Colombia?

Somos una compañía mediana, importante en las categorías en las que estamos compitiendo, somos líderes en harina de maíz precocida, líderes en avenas y estamos como número dos en alimentos para mascota. Estamos arrancando en detergentes. Le estamos dando duro a cereales listos con la marca Quaker, líderes en pancakes, en la parte de sirope, así que somos importantes donde estamos y vamos a seguir creciendo para generar más oportunidades.

¿Cómo son las charlas de la comunidad venezolana en Colombia, de ver toda esta migración masiva que incluso necesitó de un censo por parte del Gobierno colombiano?

No hablamos mucho de eso, para serte sincero, pero con los compañeros que tengo estamos trabajando duro todos los días. Y en eso nos concentramos.

¿No siente que ustedes que están bien, que son empresarios, que llevan años en esto, y les están dando la espalda a otros que los puede necesitar?

No entiendo...

La sensación que uno tiene es que están haciendo empresa y lo están haciendo bien, al derecho, pero hay gente que podría necesitar del apoyo de ustedes. Le pregunto si hablan de la situación en Venezuela y me dice que no. Uno piensa que son afortunados y que no están mirando a la realidad de lo que pasa en Venezuela. Mi apreciación es que le están dando la espalda a la realidad de lo que pasa en su país... Es un juicio.

No, está bien. Uno siempre tiene que ver cómo puede contribuir, y con lo que uno hace, cómo contribuye. Y cómo: creciendo, generando empleo… Esto es un mercado compartido, donde hay que lograr altísimas eficiencias, y como empresario creo que el rol nuestro es generar bienestar a través de un crecimiento de las ventas y del empleo. Como empresario uno lo que tiene que tratar de generar es ese bienestar, que la gente esté contenta, que esté motivada y que cada vez más personas con el talento y la posibilidad de trabajar en el país puedan hacerlo, ojalá donde esté uno. En eso es lo que nosotros estamos enfocados, cualquier otra cosa no siento que sea el rol de una compañía.

¿Qué siente cuando escucha que la gente que llega de Venezuela les está quitando el trabajo a los colombianos?

La verdad no sé. Yo puedo entender la situación del país, muchas de las personas que estaban entrando, recordemos, tienen doble nacionalidad, entonces es difícil para Colombia decir que no entren. Yo creo que hay que buscar la manera de definir programas de empleo, generación de oportunidades, que permita a los que están acá y a los que vengan poder tener empleo digno, de calidad, para poder levantar dignamente a su familia. Y eso lo deben trabajar en conjunto empresarios, las autoridades locales y el Gobierno Nacional.

¿Y eso, desde la parte de ustedes ya se ha hablado? Porque sería lo ideal. ¿Cómo debería ser ese trabajo entre todos los actores que cita?

Creo que el Gobierno está trabajando en distintas iniciativas. Nosotros hasta ahora no estamos involucrados directamente porque pareciera que son muchos los temas que están aquejando a la frontera colombo-venezolana, pero estamos prestos a apoyar en lo que sea necesario, de forma tal de contribuir, como te digo, en el desarrollo del país y con la situación que se pueda presentar.

¿Y esa buena actitud de la que habla es también la de los demás empresarios venezolanos en Colombia?

Te digo la verdad, yo no hablo mucho del tema, puedo hablar por mí, y nosotros eso es lo que vamos a estar haciendo: tratar de apoyar en lo que sea necesario y podamos hacer dentro de lo racional para ayudar a este país, porque, como te digo, queremos estar en el largo plazo desarrollando las operaciones.

Volvamos a la empresa. Pasó la reforma tributaria y subió el IVA del 16 al 19 %. ¿Qué pasó con el consumo en Colombia?

Muchos productos de la canasta básica se mantuvieron, el Gobierno lo ejecutó bien y protegió a las clases menos favorecidas. El resto de productos pasaron del 16 al 19 % y, como todos sabemos, hubo un frenazo en el consumo. Durante todo el año pasado el mercado estuvo bastante lento, sin embargo estamos sintiendo cierta recuperación y creemos que de los pilares que siempre ha tenido Colombia, y ese es el consumo interno, estamos empezando a ver señales de recuperación en el mismo. Somos optimistas de lo que puede venir a futuro.

El retail se transformó por cuenta de la llegada de los hard discount. ¿Cómo juegan en ese ajedrez comercial?



Todos los canales son importantes, tienen su rol y los atendemos a todos. Como empresa estamos enfocados en una muy buena atención de todos, porque participamos también en el hard discount. La segunda es eficiencia, para que el consumidor se vea lo menos afectado y el consumo per cápita suba. Estamos enfocados en eso y en mucha innovación, con productos buenos, que el consumidor les perciba el valor.