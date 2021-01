Italia: ¿Por qué estalla la crisis política en plena pandemia?

Lo que le faltaba a Italia, uno de los países más castigados con la pandemia de coronavirus: estalla una crisis política que amenaza con dejar al país sin timón cuando los contagios aumentan. Esto es lo que está pasando.

La crisis llevaba semanas siendo anunciada. Matteo Renzi, líder del partido Italia Viva, desde hace varias semanas lanzaba ataques, vetos y ultimátums a Giuseppe Conte, primer ministro italiano en una guerra por el poder que suele presentarse con cierta frecuencia en la política italiana. Pero, ¿en plena pandemia?

Justamente esa es la razón. Matteo Renzi Renzi reprocha a Conte su gestión en solitario de la crisis sanitaria por el coronavirus y además critica su plan para gastar más de 200.000 millones de euros con los que la Unión Europea apuntalará el plan de recuperación italiano.

Renzi dijo que abandonaba la coalición de Gobierno anunciado la dimisión de las ministras de Agricultura, Teresa Bellanova, y Familia, Elena Bonetti, y del subsecretario Ivan Scalfarotto, lo que aboca al país a una crisis imprevisible.

Ver más: Giuseppe Conte, un total desconocido que se convirtió en primer ministro de Italia

El líder de Italia Viva (IV), del que dependía la mayoría parlamentaria, ha matizado que “la crisis se abrió hace meses” y que “no la ha provocado” su partido. “Es mucho más difícil”, ha defendido, “abandonar el sillón que acomodarse al statu quo”.

“Vivimos una gran crisis política, estamos hablando sobre peligros ligados a la pandemia. Ante esta magnitud, el sentido de la responsabilidad es resolver los problemas, no esconderlos”, declaró Renzi, que aceptó integrar la coalición de Conte junto al Movimiento Cinco Estrellas, el Partido Democrático de Centroizquierda y el izquierdista Libres e Iguales.

“Esta crisis política no la abrió Italia Viva, la crisis está abierta desde hace meses”, dijo Renzi, al justificar su decisión con una serie de argumentos, entre ellos desacuerdos entre su partido y el resto de la coalición sobre el plan de recuperación italiano. “Hicimos nacer este Gobierno contra el de (el líder de la Liga, Matteo) Salvini porque no queríamos que él tuviera plenos poderes. No consentiremos a nadie que tenga plenos poderes”, añadió, al acusar a Conte de haber acumulado demasiado poder y no haber aceptado sus reclamaciones. “Nos deberían dar las gracias (…) La democracia no es un reality show”, subrayó con su habitual tono arrogante.

Se refiere a que desde diciembre, Renzi había amenazado con usar su fuerza parlamentaria (unos 30 diputados y 18 senadores, que se marcharon con él cuando abandonó su anterior formación, el Partido Democrático) si Conte no atendía sus exigencias.

Ver más: Matteo Renzi, el joven reformista de Italia

Y Conte no cedió.

La crisis de gobierno deja a Italia sin timón en medio de una pandemia que hasta ahora se ha cobrado más de 80.000 vidas y ha sumido a la economía en la peor recesión de la posguerra.

“Es necesario actuar rápido. Italia no puede esperar por riñas, jueguecitos y recíprocas acusaciones entre los partidos de Gobierno”, lamentan en un comunicado conjunto la alianza entre Forza Italia de Silvio Berlusconi y las ultraderechistas Liga de Matteo Salvini y Hermanos de Italia de Giorgia Meloni.

¿Quién es Matteo Renzi?

Matteo Renzi, quien gobernó Italia entre 2014 y 2016, fundó Italia Viva en 2019 tras escindirse del PD, se ubica alrededor del 3% según los sondeos y cuenta con 30 diputados y 18 senadores, estos últimos claves para que la coalición al poder mantenga la mayoría.

El ex primer ministro, conocido por ser engreído, criticó a Conte por concentrar demasiado poder en sus manos y por abusar de las redes sociales, política que paradójicamente inauguró él durante su mandato.

“Creo que la solución la ha dejado en manos de Conte. El pedido de Renzi es en realidad para que el gobierno sea más estable y unido de manera de encarar la crisis sanitaria y el plan de reconstrucción del país”, comentó Maurizio Molinari, director del influyente diario La Repubblica en el canal de noticias Rai News24.

Ver más: La otra crisis política que vivió Italia (2019)

Todo parece indicar que se abrirán una serie de negociaciones entre las formaciones en el poder, cuyos pesos pesados, el M5E y el PD, le han garantizado su apoyo a Conte.

“El país no entiende esta crisis”, reconoció por su parte el primer ministro, un profesor de derecho sin pasado político, pero que se ha demostrado muy hábil para navegar en la política. “La situación es muy compleja, difícil, con tantos desafíos”, reconoció este miércoles ante la prensa.

“Hay que trabajar de manera constructiva, encontrar una cohesión entre las fuerzas de la coalición”, aseguró con tono mediador.

La dimisión de las dos ministras de Italia Viva puede resolverse con una solución rápida de la crisis o la salida de Conte y la designación de un nuevo primer ministro.

Por ahora Conte descartó pedir un voto de confianza en el parlamento, pues cuenta con el apoyo de algunos sectores de la oposición para compensar la salida del partido de Renzi.

Una posibilidad es que renuncie al cargo y obtenga un nuevo mandato del presidente de la República, Sergio Mattarella, para formar un nuevo gabinete, que incluya importantes ministerios para la formación de Renzi.

Según Lorenzo Castellani, de ciencias políticas de la Universidad Luiss de Roma, otra opción es la designación como primer ministro de una figura institucional, con un gabinete de “técnicos”, que lidie la pandemia.

Un problema más para el país europeo más afectado por la pandemia, con 85.000 muertos y una deuda pública, que asciende a 2.587.600 millones de euros.