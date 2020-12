Iván Duque: migrantes que no estén regularizados no tendrán vacuna contra coronavirus

El presidente colombiano le dijo a Blu Radio que los ciudadanos colombianos tendrán prioridad para recibir la vacuna contra el coronavirus y los migrantes venezolanos que no tengan doble nacionalidad tampoco serán vacunados.

En diálogo con Blu Radio este lunes, el presidente Iván Duque habló sobre el plan de vacunación contra la COVID-19 en Colombia. Según el mandatario, los colombianos tendrán la prioridad en el tema de la inmunización frente a los inmigrantes.

“La priorización siempre serán los ciudadanos colombianos. Esa será nuestra prioridad, porque así está marcada. Tenemos casos de ciudadanos que doble nacionalidad. Esos casos se van a manejar, no en función de la nacionalidad. Si son personas que están regularizadas, que tienen las condiciones y, adicionalmente, están dentro de las condiciones de patologías, de condición de riesgo, definidas por el Ministerio de Salud, eso da criterio orientador para la aplicación de la misma”, dijo el mandatario.

De acuerdo con Migración Colombia, más de 1′717.000 venezolanos están radicados en Colombia, según las últimas cifras con corte al 31 de octubre de 2020.

La cifra, que muestra un incremento del 0,1% respecto al mes de septiembre, daría cuenta que cerca del 55% de los venezolanos que se encuentran en el territorio nacional estarían en condición irregular, mientras que el 45% restante, tendría definida su situación migratoria.

De acuerdo al Director General de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, después de cerca de seis meses, la dinámica migratoria venezolana comienza a cambiar y se empieza a evidenciar el ingreso de estos nacionales al territorio nacional, incluso utilizando pasos no autorizados.

El mandatario fue claro en decir que quienes no tengan “la acreditación de ser ciudadanos colombianos y que no tengan regularizada su situación migratoria, no tendrán la vacuna”.

“Por supuesto que no. O si no imagínese lo que estaríamos viviendo: tendríamos un llamado a la estampida a que todo el mundo cruce la frontera para pedir que lo vacunen”, insistió.

Frente a la situación de los migrantes, la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) pidió que sean incluidos en las campañas de vacunación nacionales contra la COVID-19, y advirtió que no deben quedarse los últimos de la cola en el acceso a las herramientas para combatir la pandemia.

“Es esencial que abordemos las múltiples barreras hacia la cobertura sanitaria internacional y que los migrantes sean incluidos completamente en las campañas de vacunación nacionales”, señaló en un comunicado el presidente de la FICR, Francesco Rocca.