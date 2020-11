El camino a la Casa Blanca fue estrecho, pero el candidato demócrata logró conquistar a Wisconsin, Michigan y Arizona, estados claves en la contienda por la Casa Blanca. Pensilvania finalmente fue el estado que tuvo la última palabra. En unas elecciones con una participación histórica y en plena crisis sanitaria, Biden sumó los 270 votos electorales que necesitaba para llegar a la Casa Blanca.

“No es simplemente una elección, sino una batalla por el alma de Estados Unidos”, decía Joseph Biden durante la campaña por la Casa Blanca. Y Biden sabe de batallas, su vida ha estado llena de ellas. Quien fue elegido como presidente No 46 de los Estados Unidos se ha sentido inseguro toda su vida no sólo por su tartamudez, también por la pérdida de su primera esposa y de su hija pequeña en 1972, y por algunos problemas de salud que casi le pasan factura.

Hoy sus miedos pueden haberse esfumado, pues la mayoría de los estadounidenses, tras unas elecciones generales históricas e inéditas, le confiaron la tarea más importante y noble de todas: liderar a la nación.

Ver más: Joe Biden: 30 datos para conocer al retador de Donald Trump

Los tiempos por los que pasa Estados Unidos y el mundo lo hacen todo más difícil: una emergencia sanitaria global, una profunda crisis económica, problemas estructurales sin resolver y una polarización que se aprovecha de todo lo anterior. Pero Biden, desde que estaba en campaña, dejó muy claro qué es lo que haría para enfrentar los contratiempos: gobernar para todos. No será un presidente para los demócratas, ni mucho menos para los republicanos. Será un presidente para todos los estadounidenses. Unidad y reconciliación. Eso promete.

Biden, quien fue expresidente en la administración de Barack Obama, dice que en su presidencia hará inversiones en infraestructura para apoyar la competitividad de la clase media. También se comprometió a crear un sistema de inmigración más justo, por lo que revertirá inmediatamente “las políticas crueles y sin sentido de la administración Trump que separan a los padres de sus hijos en nuestra frontera”. Prometió sacar las armas de las calles y generar 10 millones de empleos enfocados en energía limpia.

“Biden podría presionar para expandir y reformar los juzgados. Podría abrazar el Green New Deal, mover dinero del Pentágono a la tarea de seguridad nacional de construir energía solar y eólica, y poner en marcha irrevocablemente una transición industrial que transformaría nuestra economía durante la próxima generación”, dijo el ambientalista Bill McKibben en una columna de The New Yorker.

Una victoria apretada

El Espectador en video:

El triunfo de Biden se asomó desde las primarias. En marzo, el candidato demócrata recibió un impulso en la carrera para desafiar a Donald Trump, pues ganó con el 48,4 % de los votos en las primarias demócratas de Carolina del Sur, dejando atrás a Bernie Sanders quien obtuvo el 19,9 % de los votos.

Ver más: Así reportó la prensa mundial el triunfo a Joe Biden en Estados Unidos

“Que Biden resultara elegido fue obvio para mí porque prestó atención al electorado negro. Sabía que una vez que Carolina del Sur tuviera su primaria, Biden sería catapultado a la nominación”, dijo Julia Craven, redactora de la revista estadounidense Slate, en un análisis que hizo el medio. Sin embargo, al igual que Craven, para muchos Biden no fue el mejor candidato, aunque sí lo único que tenían los demócratas. “Tenía la esperanza de que Biden no fuera el nominado, de que la mayoría de los votantes querían algo diferente, pero no fue así”, agregó Craven.

Aunque para muchos él no era lo suficientemente fuerte para derrotar a Trump, Biden logró una combinación justa de votos electorales para sentarse en la Casa Blanca. ¿Cómo lo logró?

La situación estuvo apretada para Michigan y Wisconsin en la noche del 3 de noviembre; todo parecía indicar que Trump se quedaría con estos estados. Pero todo cambió en la tarde del miércoles cuando ambos estados se pintaron de azul. Michigan favoreció a Joe Biden con el 50.5 % y Wisconsin le dio la victoria con el 49.4 %. Un triunfo muy estrecho pero importante para acercar a Biden a la Casa Blanca.

La decisión quedó en manos de Pensilvania. Biden, de 77 años, obtuvo 273 votos del Colegio Electoral después de ganar en Pensilvania. Momentos más tarde, Nevada también se pintó de azul lo que le dio a Biden seis votos electorales más que sumaron un total de 279 votos electorales acumulados hasta el momento.

“El camino de Biden hacia la victoria estaría en un grupo de votantes que no solo no es sexy, sino que a menudo se ignora cuando los demócratas se preguntan si pueden inspirar a los jóvenes, movilizar a los latinos o ganarse a los hombres blancos de cuello azul”, escribió el columnista Paul Waldman en el Washington Post en abril de este año.

Pero Biden también le apostó a los mayores de 65 años. Este grupo es clave pues el último demócrata que logró ganarse a estos votantes fue Al Gore en 2000; El presidente Trump venció a Hillary Clinton entre ellos por 7 puntos, explica el columnista.

“El gabinete más diverso de la historia”

Por lo general, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos y el secretario de Defensa, son cargos ocupados por hombres blancos heterosexuales. Con la elección de Biden las mujeres son las principales candidatas para estos puestos.

“Quieren asegurarse de que las mujeres y las personas de color estén representadas en los puestos más altos en los departamentos de Estado, Defensa, Tesoro y Justicia, que tradicionalmente se consideran los puestos más importantes del gabinete”, se lee en un análisis de Vox.

Los rumores dicen que Michèle Flournoy, ex funcionaria del Pentágono, es la principal candidata para servir como secretaria de Defensa. También hablan de la exasesora de seguridad nacional Susan Rice para el cargo de secretaria de Estado; de hecho Biden la consideró como fórmula vicepresidencial. Y Lael Brainard, gobernadora de la Reserva Federal, podría ser la secretaria del Tesoro más probable.

Ver más: Joe Biden es el presidente electo de los Estados Unidos

“Brainard sería una opción sólida y segura para una administración de Biden”, dijo Kevin Gallagher, director del Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston, a Reuters. Gallagher también habló de la experiencia de Brainard en el Tesoro bajo la administración de Obama y un cargo anterior en la Casa Blanca bajo el ex presidente Bill Clinton.

Tampoco se descarta que Elizabeth Warren y Bernie Sanders sean vinculados en altos cargos. De hecho, Warren también podría ser una ficha para el Tesoro, mientras que el senador Sanders podría ocupar el puesto de secretario de Trabajo.

¿Y qué pasará con el Congreso?

La atención de los demócratas no sólo se centró en llegar a la Casa Blanca. Desde hace dos años los republicanos controlan 53 de los 100 escaños en el Senado, por lo que los demócratas invirtieron cientos de millones de dólares en campaña para conseguir los escaños más reñidos. Con todo y esto sus esperanzas se vieron frustradas, pues algunos de sus aspirantes no lograron vencer a republicanos como Lindsey Graham de Carolina del Sur, Joni Ernst de Iowa, y Mitch McConnell en Kentucky.

Aún así ganaron sus objetivos en estados como Colorado, donde el ex gobernador John Hickenlooper derrotó al republicano Cory Gardner. Lo mismo pasó en Arizona donde el exastronauta demócrata Mark Kelly venció a Martha McSally. Pero esto no fue suficiente para lograr ser mayoría.

“Si los demócratas no toman la cámara alta, obstaculizaría la capacidad de cualquier administración de Biden para nombrar jueces federales y remodelar la Corte Suprema, a la que Trump ha otorgado una mayoría conservadora de 6-3 luego de la confirmación de Amy Coney Barrett”, escribió la periodista Lauren Fedor, en un analísis publicado por el Financial Times. “Los activistas demócratas han pedido que una posible administración de Biden amplíe la Corte Suprema más allá de su banco de nueve miembros, en medio de preocupaciones de que la corte dictamine para restringir el derecho al aborto y al voto”, agregó Fedor.

En cuanto a la Cámara de Representantes, los demócratas mantienen la mayoría. Aunque era de esperarse, la preocupación por mantener los resultados de 2018 no era cualquiera, pues la Cámara negoció varias medidas con los republicanos del Senado, permitió investigar al presidente y aprobó un Impeachment a Donald Trump. Los demócratas Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York e Ilhan Omar de Minnesota fueron elegidos para un segundo periodo. Entre las victorias republicanas está Marjorie Taylor Greene, y Nancy Mace.

Algunos retos

Pandemia

Más de 9 millones de casos de COVID-19 y una recesión económica histórica amenazan la estabilidad de Estados Unidos. Las cuarentenas y medidas restrictivas obligaron el cierre de negocios, y provocaron que en abril de este año unos 23 millones de estadounidenses se quedaran sin trabajo. En enero la tasa de desempleó se ubicó en 3,5 %. Cuatro meses después la cifra se elevó a 14.7 %. En septiembre, con una recuperación gradual, el desempleo se ubicó en 7.9 % por lo que aún hay mucho por hacer para recuperar la economía del país.

“Las señales de una segunda ola en junio hicieron que los mercados vacilaran y algunas empresas volvieran a cerrar. Una segunda ola probablemente cerraría permanentemente muchas empresas que apenas habían sobrevivido a la primera ola”, dijo Elizabeth Freund Larus, presidenta del Departamento de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales de la Universidad de Mary Washington en Virginia, EE. UU., en un estudio publicado por el London School of Economics.

Los hoteles, las empresas de transporte, los servicios turísticos y los proveedores de alimentos advierten que se avecinan más despidos. “Es el desafío más importante que enfrenta Estados Unidos en los próximos años, 10 años, 20 años”, dijo Gene Ludwig, ex contralor de la moneda bajo el presidente Bill Clinton, a AP.

China y la política exterior

Para Michael Hunzeker, profesor de la Universidad George Mason, Biden no tendrá otra opción que priorizar la relación con el Indo-Pacífico. “Independientemente de lo que el propio Biden prefiera, simplemente hay demasiados desafíos y puntos críticos en esa parte del mundo como para enfocarse en otra parte, en este momento. Desde la guerra comercial con China hasta Taiwán”, que el gigante asiático considera parte de su territorio, explicó Michael Hunzeker a Efe.

Esto es clave pues la relaciones entre China y Estados Unidos no han sido las mejores. En septiembre el gobierno Chino anunció nuevas “restricciones recíprocas” a los diplomáticos de Estados Unidos en su territorio, incluido Hong Kong. Y es que EE.UU. ve en China a un gran competidor por la supremacía mundial, por lo que Biden deberá ser el mediador entre las dos potencias.

Pero no sólo es China. “Su objetivo es que Washington vuelva a ser el líder del orden internacional mundial que nació después de la Segunda Guerra Mundial y cuya espina dorsal son las democracias occidentales y la cooperación a través de organismos internacionales como Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, escribió la periodista Beatriz Pascual Macías, especializada en política exterior, crimen transnacional y energía, a Efe.

Racismo

“Todos los niveles de gobierno en los Estados Unidos están fallando en proteger los derechos básicos de las personas afroamericanas, de manera que exacerban su vulnerabilidad ante el COVID-19”, dijo Alison Parker, directora gerente del programa estadounidense de Human Rights Watch (HRW). La organización internacional también advirtió que la vigilancia policial y el encarcelamiento racialmente discriminatorio, volvieron a captar la atención de asociaciones de derechos humanos luego de la muerte de George Floyd.

“El derecho humano a no sufrir segregación racial nunca ha sido protegido adecuadamente en los Estados Unidos . Las investigaciones indican una correlación entre las altas tasas de segregación racial y los malos resultados de salud en los Estados Unidos, incluido el COVID-19”, advirtió HRW.

Su carrera política

Biden, quien se crió en Scranton, Pennsylvania, se inscribió en la Universidad de Delaware, donde se especializó en Historia y Ciencia Política. Continuó sus estudios en la Universidad de Syracuse, donde obtuvo su título de abogado. Fue elegido para el Senado de los Estados Unidos en 1972 a los 29 años, convirtiéndose en el quinto senador más joven de la historia.

Biden fue el senador de Delaware con más años de servicio pues ganó la reelección seis veces desde 1973. Como senador se centró en la justicia penal, la política de drogas y las relaciones exteriores. Fue presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado (2001-2003; 2007-2009), y en el Comité del Poder Judicial, que ocupó su cargo de 1987 a 1995.

El 23 de agosto de 2008 Obama anunció que Biden sería su candidato a vicepresidente del Partido Demócrata después de pasar 36 años como senador estadounidense por Delaware. El 4 de noviembre Obama y Biden derrotaron a John McCain y a su compañera de fórmula, Sarah Palin. Durante la administración de Obama jugó un papel crucial en cuestiones económicas y de política exterior. En agosto de este año, se convirtió en el candidato del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales en contra del presidente Donald Trump. Y este 7 de noviembre obtuvo los votos electorales necesarios para llegar a la Casa Blanca.