Ante la polémica que se desató por las declaraciones del presidente Iván Duque, quien aseguró que los migrantes en condición irregular no recibirían la vacuna contra el coronavirus en Colombia, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó. Esto fue lo que dijo.

El presidente de Colombia, Iván Duque, fue blanco el lunes de críticas tras declarar que los migrantes venezolanos que no estén regularizados en el país o no tengan doble nacionalidad no podrán acceder a las vacunas contra el COVID-19, que empezarán a llegar a Colombia en febrero de 2021.

“Quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no”, dijo Duque.

El presidente colombiano, Iván Duque, recibió este lunes fuertes críticas tras declarar que los migrantes venezolanos que no estén regularizados en el país o no tengan doble nacionalidad no podrán acceder a las vacunas contra la covid-19 que empezarán a llegar en febrero de 2021.

“Quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no”, dijo el presidente este lunes durante una entrevista en Blu Radio.

Duque aseguró que de aprobarse la aplicación de la vacuna para quienes no tienen regularizada su situación migratoria en Colombia, “tendríamos un llamado a la estampida, a que todo el mundo cruce la frontera (con Venezuela), a pedir que lo vacunen”.

Con la curva de los contagios por el COVID-19 en ascenso, el presidente explicó además que la prioridad de su Gobierno “siempre serán los ciudadanos colombianos”.

“Tenemos casos de personas que tienen doble nacionalidad, esos casos se van a manejar no en función de la nacionalidad porque no le vamos a decir a la gente ‘muéstreme el pasaporte para que entren al programa’ (de vacunación)”, afirmó.

Según Duque, en el caso de las personas con doble nacionalidad, que están regularizadas, cumplen con los requisitos, “están dentro de las patologías, las condiciones de preexistencias y la población de riesgo definida por el Ministerio de Salud, eso da criterio orientador para la aplicación de la misma”.

Las críticas no se hicieron esperar. Entre ellos el exministro de Salud Alejandro Gaviria, quien al referirse a la población venezolana que vive en Colombia aseguró que “es una mala idea desde un punto de vista epidemiológico” no permitirles el acceso a las vacunas.

“Pero es sobre todo una propuesta antiética: excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante en contra de un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio”, agregó Gaviria.

El también exministro Juan Camilo Restrepo consideró “un disparate grave” el comentario del presidente. “Las campañas de vacunación contra enfermedades contagiosas deben ser tan universales como posible. Dejar de vacunar a unos puede generar contagios a otros muchos”, afirmó Restrepo en Twitter.

La explicación del gobierno

Este miércoles, para salirle al paso al aluvión de críticas, el ministro de Salud, Fernando Rui, explicó cómo se estructuró el plan de vacunación. “En febrero vamos a tener el primer grupo de vacunas que va a ser el de Pfizer y que son 1,7 millones de biológicos. En enero estaremos trabajando en el alistamiento, todo el plan que hay que hacer con los entes territoriales para ubicar los sitios y preparar los puntos donde se va a hacer la vacunación”, dijo.

El ministro agregó que “se llegó a la conclusión que es muy importante que para poder hacer un plan estructurado en el que tuviéramos la trazabilidad completa de la vacuna en las personas y pudiéramos estudiar los efectos adversos que se generan, era fundamental y esencial que la población estuviera identificada. Llámese población colombiana o no colombiana”.

De este modo, sentenció Ruiz, independientemente de la nacionalidad, y grupo de edad, “la población tiene que estar identificada en lo que se llaman bases nominales”, agregó al explicar que eso está determinado en el plan de vacunas.

Según el ministro la población que está identifica tiene derecho a la cobertura de salud como cualquier otro ciudadano, los que no están registrados “es casi imposible hacerles seguimiento”. Ruiz insistió que con la población migrante que va y viene no hay obligación de atenderlos.

“Esas personas no generan la inmunidad de rebaño ya que regresan a su país, generando un efecto de congestión en los servicios, de no control del esquema de vacunación y no control”.

La polémica de Guaidó

El gobierno de Nicolás Maduro no se ha referido al tema, pero el líder opositor venezolano Juan Guaidó calificó de “estrategia certera” el plan de vacunación contra el COVID-19 de Colombia, pese a la polémica.

“Con el inicio de la vacunación urgen todos los esfuerzos por lograrla en el menor tiempo posible, países como Colombia y el presidente Iván Duque ya inician estrategia certera en esa dirección”, escribió Guaidó en Twitter.

La pandemia ha afectado a todos y a los más vulnerables de manera más severa.

— Juan Guaidó (@jguaido) December 22, 2020

En este sentido, afirmó que “la pandemia ha afectado a todos y a los más vulnerables de manera más severa”. Sin mencionar directamente a Colombia, el también político opositor David Smolansky pidió que la vacuna se ponga en marcha “para todos, sin distinción”.

“La vacuna del COVID-19 debe implementarse para todos, sin distinción. El acceso a la salud es un derecho humano, más aún en tiempos de pandemia”, escribió en Twitter.

Smolansky fue nombrado por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) comisionado para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.

Colombia es el mayor receptor del éxodo venezolano y al 31 de octubre de este año el país tenía 1.717.352 ciudadanos de ese país, de los cuales un 55 % está en situación de irregularidad, según datos de la autoridad migratoria.

Por su parte, el embajador de Guaidó en Colombia, Tomás Guanipa, manifestó que confía en que el presidente colombiano, Iván Duque, hará “todos los esfuerzos” para que los migrantes venezolanos tengan acceso a la vacuna contra el coronavirus.

“Sobre el tema de las vacunas del COVID-19 estamos absolutamente seguros que el Gobierno de Colombia, como siempre, hará todos los esfuerzos para que tanto colombianos como la población migrante tenga acceso a la misma”, escribió Guanipa en Twitter.

El embajador de Guaidó subrayó que la comunidad internacional debe dar más ayuda financiera a Colombia para que el país pueda hacer frente a las múltiples necesidades de los migrantes venezolanos.

“Colombia sigue necesitando mucho apoyo de la cooperación internacional para atender a nuestros hermanos, es una misión que no puede cubrir sólo el Gobierno colombiano. Es imperativo que ante esta nueva necesidad, el presidente Iván Duque reciba todo el apoyo necesario”, manifestó.