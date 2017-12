Liberan a colombiana víctima de secuestro en México

Con informacíon de EFE

Una estudiante colombiana secuestrada en México, donde estudia Odontología desde agosto del 2016, fue liberada sana y salva por la Policía Federal de ese país, con el apoyo de su similar en Colombia, confirmaron hoy fuentes oficiales en Bogotá y familiares.

La joven, identificada como Angy Paola Pérez Rengifo, de 25 años, "había sido llevada mediante engaños, por un supuesto requerimiento de las autoridades a un hotel del estado de Aguascalientes", relató la Policía colombiana en un comunicado.

Según la información, los delincuentes obligaron a la joven a eliminar su cuentas en redes sociales, a despojarse de cualquier elemento que le permitiera comunicarse con su familia en Colombia y empezaron a contactar a los familiares para exigirles la millonaria suma.

A través de su celular, contactaron a su familia y amenazaron con violar y matar a la joven de 24 años.

El director del grupo antisecuestro y antiextorsión de la Policía colombiana (Gaula), general Fernando Murillo, detalló a periodistas que los captores le exigían a los familiares 270 millones de pesos (unos 91.263 dólares).

“Nunca antes un colombiano había sido víctima de esta modalidad de secuestro electrónico que se realiza en México, pero la activación de la Comunidad Internacional contra el Secuestro y la Extorsión nos permitió tener este resultado exitoso”, agregó Murillo.

Por su parte, la madre de la joven, Josefina Martínez, afirmó a la emisora colombiana Caracol Radio que "gracias a Dios, todo marchó bien, la Policía Federal colaboro muchísimo" y destacó el apoyo del Gaula.

La mujer indicó además que en cuanto conocieron del secuestro se ordenó el bloqueo de las tarjetas bancarias de la joven, por lo cual los captores al ver que no tenía dinero la liberaron.

"Casi con ella no hemos podido hablar (...) Lo único que me pudo decir fue: 'mami estoy bien', me mandó foto con la Policía para que yo me tranquilizara, me dijo que (estuviera) tranquila que todo estaba bien'", afirmó la mujer, quien confirmó que espera la llegada de su hija al país en los próximos días.