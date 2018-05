"Los periodistas no somos de la élite": La carta de una periodista a Trump

Los periodistas y el presidente de Estados Unidos Donald Trump dejaron de ser amigos hace tiempo. Muy lejos quedaron las luces y flashes que iluminaban cada paso del magnate multimillonario y la prensa se ha enfocado en su agitada carrera política. Trump y la prensa no se quieren y desde que el republicano comenzara su campaña se empeñó en convencer a los estadounidenses de que lo de los medios contra él era una persecución.

"Noticias falsas" o "medios quebrados" son algunas de las frases con las que Trump se ha referido al trabajo periodística, que valga la aclaración ha sido puesto en prueba como nunca antes. Su toma de decisiones impulsiva y su incierto carácter lo han hecho un personaje indescifrable y a la vez fascinante para los medios de comunicación.

Pero los ataques a la prensa también han calado en un sector de la población estadounidense, de acuerdo con recientes sondeos. Una encuesta reseñada por el portal POLITICO muestra que el 46% de los norteamericanos cree que las noticias sobre Trump son inventadas. Por eso, la periodista Elizabeth Drew, editora colaboradora de The New Republic y autora del Washington Journal, le dedicó unas palabras al presidente, en las que defiende su derecho a informar y reivindica el trabajo periodístico.

"Usted tiene una larga costumbre de sugerir que los periodistas son un grupo de "elitistas", una caracterización a la que algunos en su entorno le hacen eco. Aunque nos damos cuenta de que esto es parte de su esfuerzo continuo por deslegitimar nuestros esfuerzos de informar la verdad de lo que está sucediendo en su presidencia, los ciudadanos de ninguna manera pueden aceptar su anulación de lo que hacemos.

Ni siquiera está claro para nosotros lo que entiende sobre quiénes somos y cómo trabajamos. Esta carta, si la lee, es un intento, acorde al espíritu de sus esfuerzos actuales por traer la paz al mundo, para aclararle a usted y a sus seguidores lo que hacemos.

Numerosos indicadores le dirían que nosotros los periodistas no somos para nada elitistas.

No heredamos nuestros trabajos. La gente ingresa al cuerpo de prensa de Washington a través de mucho trabajo en otros lugares. Primero, desarrollando sus habilidades y sus textos. Este es probablemente el tipo de periodismo más difícil de hacer en este país; uno no puede hacerlo sin un excelente portafolio, construido a menudo en dos o tres trabajos previos.

Obviamente, nadie puede hacer eso por nosotros. No hay palancas para aprovechar. Todos estamos solos. Sí, una conexión (un papá que fue una estrella en el medio, por ejemplo, o una madre que sea una escritora conocida) puede que te meta por la puerta, pero si no has tenido un trabajo sólido en el pasado no te alcanza para hacerlo bien.

El tener un apellido distinguido o un buen contacto no es garantía de nada si no puedes pensar con claridad y escribir bien. De vez en cuando me encuentro con periodistas de apellido, pero eso tampoco impulsa a esa persona a un trabajo en la prensa de Washington.

Además, no solemos ser ricos: la mayoría de los periodistas en Washington provienen de familias de clase media, algunos incluso de niveles de ingresos más bajos. Todo lo que tienen es su talento. Técnicamente, Estados Unidos no tiene un sistema de clases, aunque todos conocemos colegas que se consideran de la alta sociedad. Pero tendemos a ser ignorantes sobre tales asuntos. Algunos periodistas aquí pueden ser ricos, pueden haber "salido" en fiestas, pero no sabemos quiénes son, porque eso no hace ninguna diferencia. Somos una meritocracia.

No pretendo, señor Presidente, hacer una comparación despectiva de algún tipo, pero probablemente no tenga idea de lo duro que trabajamos. No tenemos tres horas en la mañana de "tiempo ejecutivo" para hacer lo que queramos: ver televisión, hacer llamadas telefónicas a amigos. ¿Y la cena a las 6:30? Eso es inimaginable. Mire señor Trump, mientras que los periodistas aquí siempre han trabajado duro, su presidencia los ha llevado al límite, comenzando con sus tweets matutinos, y con frecuencia no terminando con un anuncio nocturno sorpresa por parte de la Casa Blanca o noticias de un nuevo escándalo por parte de uno de sus designados.

No podemos anticipar cuándo usted o, digamos, en los últimos tiempos, Rudy Giuliani, va a hablar públicamente acerca de lo que quizás no sepa son grandes noticias. Es posible que recibamos sin notificación, si es que hay alguna, que un funcionario del gabinete o un asistente de la administración está a punto de ser despedido o tiene previsto renunciar o lo ha hecho. O que ha decidido hacer lo que podría denominarse una nueva nominación. Los trabajos de los reporteros los consumen casi 24/7, y los fines de semana pueden ser secuestrados por decisiones que usted toma sin haber examinado a una persona o un problema, y ​​los reporteros que tratan de cubrirlo tienen que revolverse o estar detenidos en una habitación apagada mientras practica golf en Mar-a-Lago. Algunos periodistas que conozco —los que se esfuerzan más y están más dedicados a cubrirlo lo más exhaustivamente posible— ni siquiera hacen planes de fin de semana en estos días, ya que suponen que sucederá algo que hará que los rompan.

Y para usted y los demás que piensan que nuestros trabajos son glamorosos, nuestros días pueden ser bastante agotadores. De lejos, la mayoría de nosotros no tenemos secretarias para revisar nuestras llamadas, para protegernos de interrupciones cuando intentamos hacer nuestro trabajo. La naturaleza de nuestro trabajo es considerada claramente inferior a la de otros profesionales. (Sí, nos consideramos profesionales, incluso si usted, presidente, no nos ve de esa manera). Cuando estamos escribiendo, o hablando por teléfono con una fuente, los demás no consideran eso un “trabajo”. No admiten que un simple periodista necesite tiempo, a diferencia de cuando nos dicen que el médico “está atendiendo a un paciente” o que un abogado “está con un cliente" o simplemente "en otra línea".

Un senador o un congresista puede estar "en la calle", "en una conferencia" o incluso "reuniéndose con electores". Es mucho más fácil llamar por teléfono a un reportero, pues para ustedes esto no es un trabajo “tan importante” y nuestros plazos no se toman en serio. Para nosotros es difícil decir que simplemente no podemos hablar en un momento determinado sin que se ofendan. Lo mismo ocurre con el correo electrónico, al que le sigue otro que pregunta: "¿Recibió mi correo electrónico?".

Creo que una de las razones por las que no entiende, o no puede conectarse con la razón de por qué hacemos lo que hacemos es que usted y los periodistas tienen puntos de vista diferentes sobre la riqueza. La gente no entra al periodismo para ganar dinero. Sabemos que, si tuviéramos que dedicar el mismo tiempo, o incluso mucho menos, a ser abogados, seríamos muy ricos. O, si fuéramos cabilderos en Washington, podríamos contar al menos $1 millón de dólares al año.

Es cierto que a algunos periodistas les va muy bien al hacer discursos además de sus trabajos habituales, pero eso solo les sucede a los más visibles, es decir, aquellos con una exposición en la televisión. Ser una celebridad es crucial. Un organizador del discurso me dijo una vez: "Después de un discurso, la gente quiere hablar sobre a quién escucharon, no sobre lo que escucharon". La fama de las apariencias, a lo que usted llama "espectáculos" dura poco tiempo.

Por cierto, dado que usted es dueño de su empresa (incluso ahora) no puede ser despedido (me refiero a su negocio familiar, su trabajo en la Casa Blanca puede ser un asunto diferente), pero podríamos despedirlo en cualquier momento. Los periodistas estamos sujetos a caprichos cambiantes en la parte superior de los medios, a nuevos editores en jefe y especialmente a nuevos propietarios. Disminuir los recursos en algunos periódicos alguna vez grandes puede llevar a pequeñas oficinas de Washington y a una cobertura menor. (A decir verdad, yo también he sido despedida, más de una vez). Y no necesariamente hay un paracaídas de oro.

Entonces, si no es por el dinero, si la gloria solo sirve a unos pocos, si el trabajo es exigente y no hay una seguridad laboral real, ¿por qué entramos en este trabajo? Señor presidente, no sé si comprenderá esto, pero incluso bajo el cinismo evidente (y a veces falso), somos patriotas: queremos ver nuestro experimento democrático, hasta ahora, el más longevo del mundo, funcionar. Creemos en cierta imparcialidad en el tratamiento de los ciudadanos del país, aunque podemos estar muy en desacuerdo sobre cómo definir eso. Verá, presidente, no existe un medio de Washington que no piense lo mismo.

Obtenemos satisfacción al pedirle cuentas a los funcionarios del gobierno; disfrutamos tratando de descubrir qué sucedió y explicándolo a nuestros lectores. Tenemos que seguir aprendiendo. Hace algunos años, un distinguido escritor del New York Times (de quien estaba enamorada) me dijo: "Ser un periodista en Washington es como estar en una escuela de posgrado constante". Ese es nuestro ingreso, y puede ser grande. O también pequeño: se nos puede obligar a aprender algunas cosas mejor que no nos permiten desordenar nuestros cerebros.

No estoy diciendo que todos los informes de Washington sean de la misma calidad o que la escritura de todos sea igualmente lúcida. O que siempre sea tan profundo como debería ser, que tenemos todos los ángulos de un problema determinado. Podemos ser lo que el difunto Eugene McCarthy dijo una vez sobre los reporteros políticos, que "son como mirlos en un cable, y luego todos vuelan en la misma dirección".

Cuando nos llama "el enemigo", sabemos lo que trama, tratando de desacreditar nuestro trabajo. Eso podría ayudarle con sus seguidores: ha demostrado el poderoso apoyo que puede haber en un mitin. Está bien, podemos aceptarlo, pero sus seguidores pueden volverse amenazadores y, por supuesto, entiende que si la violencia hacia un periodista que hace su trabajo es permitida, eso depende de usted.

Lo que no parece entender, señor Presidente, es que no se trata de usted. Tratamos de descubrir qué está pasando en cualquier presidencia y su (hasta ahora es un "su") gobierno. Ni siquiera nos importa que nos proporcione tanta superfluidad de historias para perseguir, tantos asuntos que resolver. Usted nos mantiene en marcha. Siempre queremos saber qué hace funcionar a un presidente, pero que usted ladre más fuerte que cualquiera que hayamos experimentado antes solo lo hace más interesante y desafiante de cubrir. Solo espero haberlo convencido a usted y a los suyos, aunque sea un poco, de que no somos élites presumidas. Si no, pues la vida sigue".

Elizabeth Drew es editora colaboradora de The New Republic y autora del Washington Journal: Reporting Watergate y Richard Nixon's Downfall. Esta carta fue publicada en la revista The New Republic.