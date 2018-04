May y Macron “bombardeados” tras el ataque en Siria

-Redacción Internacional

La primera ministra británica, Theresa May, y el presidente francés, Emmanuel Macron, fueron fuertemente criticados por sus parlamentos tras la operación militar en territorio sirio del pasado sábado. Los acusan de seguir las ordenes de Estados Unidos.

La primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, comparecieron hoy ante sus respectivos parlamentos por la decisión de un ataque con misiles a Siria el pasado sábado.

La primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, comparecieron hoy ante sus respectivos parlamentos por la decisión de un ataque con misiles a Siria el pasado sábado. Agencias

La oposición al bombardeo en Siria del pasado sábado en el que participaron los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia llegó desde todos los frentes. Este lunes, la primera ministra británica, Theresa May, y el presidente francés, Emmanuel Macron, salieron a defender la decisión del ataque, mientras fueron criticados por sectores tanto de izquierda como de derecha.

En Reino Unido, May compareció ante los diputados del parlamento británico para explicar su decisión. La oposición criticó que la primera ministra haya tomado la decisión de sumarse a Estados Unidos y Francia en un ataque conjunto sin contar con el permiso del órgano legislativo. En el debate que indagaba en la legalidad del bombardeo del sábado, la líder del Partido Conservador y Unionista fue acusada de seguir ciegamente las decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump.

En contexto: Estados Unidos, Reino Unido y Francia bombardearon Siria

"La primera ministra es responsable ante este parlamento, no se debe a los vaivenes de la política estadounidense", señaló el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, reclamando la adopción de una ley que haga obligatorio que el gobierno consulte al Parlamento en estos casos.

En su defensa, May alegó que para tener éxito en la operación era importante que se actuara con velocidad, por lo que no consultó al parlamento sobre su decisión, ya que la semana pasada este se encontraba en su receso de primavera. Además, la primera ministra fue contundente en afirmar que su gobierno no recibe órdenes de Estados Unidos, y acentuó en que la operación se realizó porque era de interés nacional.

Sobre la legalidad de la operación, Theresa May apuntó que se habían publicado las bases legales para esta acción. Un ataque, según informó la primera ministra, requería tres condiciones para ejecutarse: evidencia que requiriera una intervención inmediata, que no hubiera una alternativa diferente al uso de la fuerza y que la operación sea proporcional a un alivio humanitario en la zona.

“Los gobiernos de todos los colores han considerado durante mucho tiempo que las acciones militares, con un carácter excepcional, son necesarias como último recurso para evitar una catástrofe humanitaria abrumadora bajo la ley internacional”, puntualizó May. Frente a esto, Corbyn apuntó que “dado que ni la ONU ni la Organización para la Prohibición de Armas Químicas ha investigado todavía el ataque en Duma está claro que las vías diplomáticas y no militares todavía no se habían agotado por completo”.

“La primera ministra debe responder ante este Parlamento, no ante los caprichos del presidente de Estados Unidos”, Corbyn

La líder del Partido Conservador también fue enfática en prevenir el uso de armas en un futuro, y recordó el ataque hacia el exespía Sergéi Skripal el pasado 4 de marzo. “No podemos permitir que se normalice el uso de armas químicas, ni en Siria, ni en las calles del Reino Unido”, puntualizó May.

Por otro lado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también tuvo que responder por la operación militar conjunta en siria. A primera hora, la Asamblea Nacional francesa empezó a debatir la controvertida decisión de un ataque. El mandatario señaló en una conferencia en París que la operación tenía una “legitimidad internacional”, pero los diputados del parlamento lo acusan de actuar sin un aval de la ONU.

La líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, acusó a Macron de no haber mostrado ninguna prueba del uso de armas químicas en Siria. “El presidente de la República sabe muy bien que violó el derecho internacional, trata de inventar una noción de legitimidad internacional”, aseguró Le Pen.

A las críticas se unieron, Jean-Luc Melenchon, cabeza del partido de extrema izquierda Francia Insumisa, y Laurent Wauquiez, del partido de centro Los Republicanos, uno de los principales colectivos en oposición a su gobierno. Melenchon fue más incisivo que el resto de la izquierda e insinuó que detrás del ataque estaban intereses económicos de por medio.

“Hemos atacado mientras la Organización para la Prohibición de Armas Químicas estaba investigando. Además, lo hemos hecho sin el mandato de la ONU y sin aliados en la Unión Europea”, puntualizó el líder de Francia Insumisa.

Le puede interesar: Investigación de la OPAQ en Siria entorpecida por "problemas de seguridad"

Al igual que May, Macron también fue acusado de seguir órdenes del gobierno norteamericano. El diputado centroderechista, Christian Jacob, reprochó la medida de Macron y señaló que “alienándonos con las posiciones estadounidenses renunciamos a la singularidad de Francia. Decidiendo sin el mandato de la ONU una intervención en Siria, el presidente a ha sobrepasado una línea roja”.

Jacob además lamentó que no hubiera un debate previo sobre el ataque en la Asamblea y recordó que Francia se había opuesto a atacar Irak en 2003 bajo el mandato de Jacques Chirac, una decisión que según el diputado era una expresión de independencia de este país. Asimismo, recalcó que sin un diálogo con Rusia no habría una solución duradera de la situación actual de Siria.

Los ataques del sábado cerca a Damasco dejan una fractura entre los mandatarios de Reino Unido y Francia con sus respectivos parlamentos y también con sus ciudadanos. A las afueras del Parlamento británico, mientras se realizaba el debate sobre Siria, cientos de protestantes se postraron a las afueras del recinto para oponerse a una intervención militar en dicho país.

Quién es quién en la guerra siria